Encore un départ pour le RFC Liège : un attaquant prend la direction de la France

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Encore un départ pour le RFC Liège : un attaquant prend la direction de la France
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Fadel Gobitaka quitte le RFC Liège et prend la direction de la France. L'ailier belgo-togolais de 28 ans s'est engagé avec l'US Thionville Lusitanos après une semaine d'essai convaincante.

Après une semaine de test concluante, l'US Thionville Lusitanos a officialisé la signature de Fadel Gobitaka. L'ailier de 28 ans s'est engagé pour une saison, avec une option pour une année de plus, après avoir séduit le staff technique lors d'une rencontre amicale face au FC Luxembourg City.

Estimé à 200.000 euros par le site Transfermarkt, le Belgo-Togolais débarque librement en France. Il avait trouvé un accord avec le RFC Liège pour mettre un terme, d'un commun accord, au contrat qui liait les deux parties pour une saison.

De l'expérience dans plusieurs clubs en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg

Le Belgo-Togolais va découvrir un cinquième championnat au cours de sa carrière. Après avoir effectué ses classes au Standard de Liège, il a multiplié les expériences en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg avant de poser ses valises au RFC Liège. Il espère relancer sa carrière sous les couleurs de Thionville. Il espère retrouver du temps de jeu et mettre son expérience au service de sa nouvelle équipe, qui mise sur sa polyvalence pour renforcer son secteur offensif.

Un seul but et 4 passes décisives en 33 rencontres avec le RFC Liège

Au RFC Liège, Gobitaka aura disputé 33 rencontres en Challenger Pro League. L'ailier a inscrit un but et délivré quatre passes décisives. La saison dernière, il est apparu à 15 reprises, dont deux fois en Croky Cup. Des statistiques qu'il tentera d'améliorer sous ses nouvelles couleurs dès cette nouvelle saison.

Un départ annoncé par le RFC Liège


Le RFC Liège a salué son passage au club au moment d'officialiser son départ. "Le RFC Liège remercie Fadel pour son implication tout au long de son passage au club et lui souhaite beaucoup de réussite pour la suite de sa carrière."

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