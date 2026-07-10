"C’est un immense honneur" : les premiers mots de Lukas Ambros à Anderlecht

Lukas Ambros, nouvelle recrue du Sporting d'Anderlecht dont la signature a été officialisée ce vendredi, a accordé une interview au club bruxellois. Il se montre évidemment très heureux de se lancer dans ce nouveau défi.

"Je suis heureux de pouvoir signer aujourd’hui dans ce magnifique club", a-t-il déclaré. "J'ai choisi de venir ici parce que c’est un grand club, le plus grand club de Belgique. Le club est également reconnu dans le reste de l’Europe, donc c’est un immense honneur d’en faire partie. Le RSCA a aussi de grandes ambitions, et je veux les atteindre avec ce club."

Lukas Ambros se présente en tant que joueur

À quoi doivent s'attendre les supporters et les observateurs sur le terrain comme type de joueur ? Le joueur s'est présenté : "Je suis un joueur offensif qui aime pratiquer un beau football. Je suis à l’aise avec le ballon et je m’exprime le mieux dans une équipe qui aime avoir la possession. Je me vois comme un joueur créatif au sein de l’équipe, capable de créer des occasions pour moi-même ou pour les autres. Je veux simplement gagner."

"Sur le terrain, je suis simplement moi-même. Je donne toujours le maximum. J’essaie de profiter du jeu, mais bien sûr, je veux aussi gagner chaque match. C’est ce que j’essaie de montrer sur la pelouse", a-t-il ajouté.

Il espère apporter beaucoup au Sporting d'Anderlecht : "Je pense pouvoir aider l’équipe grâce à ma créativité. Je suis un joueur qui veut toujours avoir le ballon et qui essaie de se rendre disponible pour ses coéquipiers. Je veux apporter ma contribution en créant des occasions, en délivrant des passes décisives et en marquant des buts."