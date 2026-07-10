Le KRC Genk réagit officiellement au départ de Nicky Hayen

Muzamel Rahmat Aernout Van Lindt
Muzamel Rahmat et Aernout Van Lindt
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Le KRC Genk réagit officiellement au départ de Nicky Hayen
Photo: © photonews
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C'était dans l'air depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel. Nicky Hayen quitte le KRC Genk. Le club limbourgeois reconnaît avoir été surpris par ce départ.

"Nicky Hayen a informé le KRC Genk plus tôt cette semaine qu'il avait reçu une opportunité inattendue de Burnley, en Championship anglaise. Hayen a indiqué vouloir la saisir. Entre-temps, un accord a été trouvé entre toutes les parties", écrit le KRC Genk dans un communiqué publié sur son site.

"Le KRC Genk est surpris par le départ de son entraîneur principal. À un mois du début du championnat, ce n'est pas un scénario auquel le club s'attendait. Cet été, le club a investi dans un encadrement solide autour du groupe de joueurs. Ces fondations sont en place."

Nicky Hayen fait ses adieux au KRC Genk

"Dès mon arrivée en janvier, j'ai senti que le KRC Genk est un club de haut niveau chaleureux et ambitieux", déclare Nicky Hayen via le communiqué. "J'ai pu ici très bien collaborer avec Dimitri, le département sportif, la direction, l'ensemble des collaborateurs et avec les supporters. Je suis convaincu que tout est en place pour réaliser une grande saison."

"Ce n'est pas un choix contre Genk, mais un choix dicté par mon ambition de travailler dans le football anglais. Je tiens à remercier le KRC Genk pour sa confiance et je souhaite au club plein succès", explique l'entraîneur.

"L'entraîneur adjoint Johan Van Rumst a décidé de quitter le club. Le KRC Genk tient à remercier Nicky Hayen et Johan Van Rumst pour leur engagement et leur souhaite beaucoup de succès pour la suite de leur carrière. Le chevronné Peter Balette fait son retour au sein du staff technique en tant qu'entraîneur adjoint."

Peter Balette reprend provisoirement les rênes au KRC Genk

"Dans l'attente de la nomination d'un nouvel entraîneur principal, Balette dirigera provisoirement, avec Domenico Olivieri, les entraînements de l'équipe première."

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