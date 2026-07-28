Roméo Lavia rassure sur son état de forme avant la reprise : "Je me sens bien"

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Roméo Lavia rassure sur son état de forme avant la reprise : "Je me sens bien"
Photo: © photonews
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Roméo Lavia s'est confié sur ses premiers pas sous les ordres de son nouvel entraîneur, Xabi Alonso. Le milieu de terrain belge est ravi d'évoluer aux côtés de l'ancien entraîneur du Real Madrid et se montre positif quant à son état de forme.

Actuellement en stage de présaison à Sydney, Roméo Lavia sait que la préparation est importante avant le début de la nouvelle saison : "Pour nous, les joueurs, ces deux semaines sont importantes. Peut-être même plus que nous ne le réalisons sur le moment. Nous avons un excellent groupe, mais lorsque vous vivez ensemble au quotidien, que vous découvrez de nouveaux endroits et créez de nouveaux souvenirs, vous devenez plus soudés. Cette cohésion se ressent ensuite sur le terrain."

Roméo Lavia apprécie Xabi Alonso 

Roméo Lavia a de très bons premiers ressentis sur Xabi Alonso : "Nous prenons tous beaucoup de plaisir à travailler avec le nouvel entraîneur, qui possède une immense expérience du football. Jusqu'à présent, cette présaison a surtout servi à mettre en place les bases sur lesquelles nous voulons construire, car nous ambitionnons de réaliser une grande saison."

"Bien sûr, le coach a été un immense joueur, l'un des meilleurs de sa génération. Cela se voit immédiatement lorsqu'il participe à une séance d'entraînement. Il distribue les ballons avec une qualité que seuls ceux qui ont évolué au plus haut niveau possèdent. C'est un privilège de travailler avec lui, surtout en tant que milieu de terrain", a-t-il poursuivi au micro de Chelsea.

Le joueur belge se sent bien

Et Roméo Lavia, comment se sent-il personnellement ? Le joueur se montre positif : "Personnellement, je me sens bien. J'ai beaucoup travaillé avec le staff du club afin d'être prêt et de commencer cette présaison dans les meilleures conditions. Maintenant, place aux matches, et nous avons hâte de retrouver nos supporters."

Lire aussi… "Le succès, c'est ce que représente Chelsea" : Roméo Lavia évoque l'avenir du club
"Les personnes avec lesquelles j'ai discuté à l'hôtel ou dans la rue m'ont dit que le match de mardi contre les Western Sydney Wanderers s'annonçait très intéressant. J'espère que ce sera une belle rencontre et que nous rendrons nos supporters heureux. Ensuite, ce sera au tour de Tottenham…", a-t-il conclu.

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