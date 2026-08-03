Officiel : après trois ans au Spartak Moscou, Théo Bongonda a trouvé son nouveau club

Théo Bongonda était dans l'impasse au Spartak Moscou. L'ancien ailier de Genk et Zulte Waregem y était arrivé à la fin de son contrat et était donc libre depuis plusieurs semaines. Il a retrouvé chaussure à son pied en Arabie saoudite, où il jouera pour un promu.

Lorsque le Spartak Moscou a allongé les roubles à l'été 2023, Théo Bongonda n'a pas su refuser. Malgré l'isolement sportif de la compétition russe suite à l'invasion en Ukraine, l'offre de la direction a fait pencher la balance.

Dans la capitale, le Carolo de 30 ans reste sur deux bonnes saisons, avec 16 buts et 6 assists à la clé. Mais ces derniers mois, sa situation était devenu plus compliquée. Blessé au tendon d'Achille cet été, Bongonda a vécu une préparation et un début de championnat complètement tronqués.

Il a logiquement eu du mal à s'en remettre, ne disputant que 47 minutes en Premier Liga russe, réparties en quatre montées au jeu. Cet hiver, la situation semblait pourtant se décanter : le Spartak s'était ouvert à un départ et Bongonda avait brille à la Coupe d'Afrique des Nations (1 but et 2 assists en 4 matchs avec la République démocratique du Congo).

Théo Bongonda en Arabie saoudite

Mais l'ailier de 30 ans est finalement resté en Russie, remportant la Coupe en fin de saison dernière. Ce n'était que partie remise : encore présent à la Coupe du Monde avec les Léopards cet été, Bongonda rebondit du côté de l'Arabie Saoudite. Il s'est engagé avec le club d'Al-Faisaly, revenu en première division grâce à sa deuxième place dans l'antichambre de l'élite il y a quelques semaines.

S'il retrouve le niveau qui était le sien à Zulte Waregem et à Genk (qui avait payé pas moins de 7 millions au Essevee), les défenseurs saoudiens devraient souffrir. Au quotidien, Théo Bongonda partagera le vestiaire avec un ancien adversaire de Pro League : Abdoulaye Seck, qu'on a bien connu du côté de l'Antwerp il y a quelques années.