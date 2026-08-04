Le début de la grande ascension ? Une excellente nouvelle officialisée pour Maarten Vandevoordt au RB Leipzig



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Deviens fan de RB Leipzig! 12 Après avoir enfin reçu et saisi sa chance en fin de saison dernière, Maarten Vandevoordt devrait être confirmé comme portier titulaire de Leipzig. Une tendance qui se confirme avec le départ de plus en plus probable de Peter Gulacsi, légende hongroise du club allemand, vers Villarreal.



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