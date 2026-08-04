Le début de la grande ascension ? Une excellente nouvelle officialisée pour Maarten Vandevoordt au RB Leipzig

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Le début de la grande ascension ? Une excellente nouvelle officialisée pour Maarten Vandevoordt au RB Leipzig
Photo: © photonews
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Après avoir enfin reçu et saisi sa chance en fin de saison dernière, Maarten Vandevoordt devrait être confirmé comme portier titulaire de Leipzig. Une tendance qui se confirme avec le départ de plus en plus probable de Peter Gulacsi, légende hongroise du club allemand, vers Villarreal.

Nicolas Baccus

Péter Gulácsi quitte le RB Leipzig et s'engage à Villarreal

C’est désormais officiel : Péter Gulácsi quitte le RB Leipzig après douze saisons et rejoint Villarreal. Il a paraphé un contrat de deux saisons. Le joueur a officiellement été présenté en conférence de presse ce mardi en début d’après-midi.

"Je quitte Leipzig avec un immense sentiment de gratitude et de fierté, et avec beaucoup d’émotion. Le RB Leipzig et cette ville resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Merci pour tout !", a déclaré le gardien.

De son côté, le club allemand a annoncé la signature du gardien norvégien Ørjan Nyland, qui devrait concurrencer Maarten Vandevoordt. Il devrait toutefois occuper le rôle de deuxième portier, derrière le Diable Rouge.

Après avoir enfin reçu et saisi sa chance en fin de saison dernière, Maarten Vandevoordt devrait être confirmé comme portier titulaire de Leipzig. Une tendance qui se confirme avec le départ de plus en plus probable de Peter Gulacsi, légende hongroise du club allemand, vers Villarreal.

Arrivé en juillet 2024 en provenance du Racing Genk contre 10 millions d'euros, Maarten Vandevoordt n'a pas souvent reçu beaucoup de temps de jeu dans le club qui s'est immiscé d'année en année dans le sub-top allemand.

Apparu à 28 reprises en match officiel en deux ans, le Trudonnaire de naissance a véritablement reçu sa chance en fin de saison dernière, où il a enfin été préféré à la légende hongroise du club Peter Gulacsi pour disputer notamment douze des treize derniers matchs de Bundesliga.

C'est Gulacsi qui avait disputé le tout dernier, pour une raison claire : à 36 ans, l'international hongrois quitte Leipzig après 362 matchs officiels et avait donc reçu le droit d'une dernière danse. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027, Gulacsi était déjà pressenti pour quitter le club cet été, et la tendance s'est confirmée ces derniers jours.

Maarten Vandevoordt devrait bien commencer la saison comme titulaire à Leipzig

Par l'ensemble de la presse internationale, l'ancien de Liverpool, Hull City et Salzbourg est en effet annoncé en partance pour Villarreal, pour une probable dernière aventure dans l'un des cinq grands championnats européens. Une bonne nouvelle confirmée, donc, pour Maarten Vandevoordt, pour qui la voie est libre en vue du poste de gardien titulaire de Leipzig la saison prochaine.

Une aubaine pour le portier de 24 ans, à qui l'on promettait un grand avenir mais qui a été freiné dans son ascension par son manque de temps de jeu, et qui s'est retrouvé quatrième portier des Diables et écarté de la sélection finale pour la Coupe du monde 2026. Un rôle de titulaire confirmerait son retour dans la sélection en tant que remplaçant numérique de Thibaut Courtois, qui a déjà annoncé qu'il ne disputerait pas la Ligue des Nations.

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