OFFICIEL : Théo Defourny fait son retour dans l’un de ses anciens clubs

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
| Commentaire
OFFICIEL : Théo Defourny fait son retour dans l’un de ses anciens clubs
Photo: © photonews
Deviens fan de Charleroi! 641

Théo Defourny retourne officiellement au RWDM. Quelques jours après avoir quitté le Sporting de Charleroi d’un commun accord avec le club carolo, le portier de 34 ans s’est officiellement lancé dans ce nouveau défi. La nouvelle a été officialisée par le RWDM ce mardi après-midi.

"Avec près de 100 matchs sous les couleurs noir, blanc et rouge, Théo Defourny retrouve le RWDM pour y écrire un nouveau chapitre de sa carrière", a écrit la formation de D1 ACFF sur ses réseaux sociaux.

Le gardien d'1,96 m avait quitté le RWDM à l'été 2024 pour rejoindre le Sporting de Charleroi. Malheureusement, son histoire en terre carolo a été compliquée, enchaînant les blessures. En deux ans chez les Zèbres, il n'est apparu en match officiel qu'à deux reprises. Il n'a ainsi presque plus joué en match officiel depuis son départ de Molenbeek, où il a écrit l'une des plus belles pages de sa carrière.

Théo Defourny a évolué sous les couleurs du club bruxellois entre juillet 2021 et juillet 2024. Au total, il a pris part à 97 rencontres et était le gardien titulaire phare des Molenbeekois.

Théo Defourny espère relancer sa carrière au RWDM 

Désormais, il espère alors se relancer. À 34 ans, il quitte le monde professionnel puisque la D1 FFA n'est pas reconnue comme une ligue professionnelle. Mais une chose est sûre, son ambition est claire : retrouver du temps de jeu et montrer qu'il est encore capable de belles choses après ce sombre passage au Sporting de Charleroi.

Théo Defourny sera très certainement très bien accueilli par les supporters, ravis de le voir de retour. Le RWDM a d'ailleurs partagé une photo du gardien avec un maillot en main et des supporters l'entourant pour officialiser son retour au sein de la formation bruxelloise.Reste cependant à voir s’il parviendra à être aussi performant que lors de son premier passage au RWDM Bruxelles, qui s’était terminé il y a deux ans.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Charleroi
Théo Defourny

Plus de news

📷 Le président Joan Laporta accueille Jesse Bisiwu au FC Barcelone

📷 Le président Joan Laporta accueille Jesse Bisiwu au FC Barcelone

17:13
"Il n’y a aucune pression sur eux" : le message de Vincent Kompany après la victoire du Bayern

"Il n’y a aucune pression sur eux" : le message de Vincent Kompany après la victoire du Bayern

18:00
Tout savoir sur le traditionnel Fan Day organisé par le RFC Liège ce dimanche

Tout savoir sur le traditionnel Fan Day organisé par le RFC Liège ce dimanche

17:30
OFFICIEL : Hervé Renard est de retour sur le banc d’une nation africaine

OFFICIEL : Hervé Renard est de retour sur le banc d’une nation africaine

17:10
Un jeune ailier de Premier League dans le viseur du Club de Bruges : une première offre refusée

Un jeune ailier de Premier League dans le viseur du Club de Bruges : une première offre refusée

16:30
L’Ajax refuse une première offre du PSG pour Mika Godts : voici combien demande le club néerlandais

L’Ajax refuse une première offre du PSG pour Mika Godts : voici combien demande le club néerlandais

16:45
"Kompany me fait passer au niveau supérieur" : un cadre du Bayern salue le travail de l’ancien Diable Rouge

"Kompany me fait passer au niveau supérieur" : un cadre du Bayern salue le travail de l’ancien Diable Rouge

16:00
OFFICIEL : un joueur du Club de Bruges rejoint un autre club belge

OFFICIEL : un joueur du Club de Bruges rejoint un autre club belge

15:00
Pourquoi l'arme fatale du RSC Anderlecht... vient du banc (pour le moment)

Pourquoi l'arme fatale du RSC Anderlecht... vient du banc (pour le moment)

14:30
1
Le début de la grande ascension ? Une excellente nouvelle officialisée pour Maarten Vandevoordt au RB Leipzig

Le début de la grande ascension ? Une excellente nouvelle officialisée pour Maarten Vandevoordt au RB Leipzig

15:05
Pas de nouvel avant-centre au Standard ? L'explication derrière l'arrivée de Sylvester Jasper chez les Rouches Analyse

Pas de nouvel avant-centre au Standard ? L'explication derrière l'arrivée de Sylvester Jasper chez les Rouches

13:00
Bruges, le "Bayern Munich de Belgique" ? Ivan Leko a un avis clair sur cette comparaison Factcheck

Bruges, le "Bayern Munich de Belgique" ? Ivan Leko a un avis clair sur cette comparaison

13:30
Adriano Bertaccini déjà sur le départ ? Anderlecht a refusé une offre

Adriano Bertaccini déjà sur le départ ? Anderlecht a refusé une offre

12:30
Une rumeur à oublier : Kevin De Bruyne n'ira pas dans ce club

Une rumeur à oublier : Kevin De Bruyne n'ira pas dans ce club

12:00
3
L'incroyable valse des sélectionneurs après la Coupe du Monde 2026 : un chiffre hallucinant

L'incroyable valse des sélectionneurs après la Coupe du Monde 2026 : un chiffre hallucinant

11:30
Avec Biondic et Khalaili ? La composition probable de l'Union contre Bodø/Glimt

Avec Biondic et Khalaili ? La composition probable de l'Union contre Bodø/Glimt

11:00
Le probable remplaçant de Keisuke Goto arrive d'Espagne et a disputé la Coupe du Monde 2026

Le probable remplaçant de Keisuke Goto arrive d'Espagne et a disputé la Coupe du Monde 2026

10:30
C'est officiel : l'une des sensations de la Coupe du Monde 2026 tient son transfert !

C'est officiel : l'une des sensations de la Coupe du Monde 2026 tient son transfert !

10:00
Deuxième transfert officiel : Bruges continue sa semaine de folie

Deuxième transfert officiel : Bruges continue sa semaine de folie

09:30
Que va faire Roméo Lavia ? Chelsea pourrait être forcé de prendre une décision

Que va faire Roméo Lavia ? Chelsea pourrait être forcé de prendre une décision

09:00
Un Diable Rouge a épaté en une demi-heure de Coupe du Monde seulement : "Il n'a pas de plafond"

Un Diable Rouge a épaté en une demi-heure de Coupe du Monde seulement : "Il n'a pas de plafond"

08:00
Christos Tzolis bientôt en concurrence... avec Vinicius Jr ? Le Grec réagit à la folle rumeur

Christos Tzolis bientôt en concurrence... avec Vinicius Jr ? Le Grec réagit à la folle rumeur

08:30
Une Coupe du Monde ravageuse : un sélectionneur de plus prend la porte !

Une Coupe du Monde ravageuse : un sélectionneur de plus prend la porte !

07:30
Un bien mauvais présage pour le Standard ? Les arbitres de la première journée sont connus

Un bien mauvais présage pour le Standard ? Les arbitres de la première journée sont connus

06:30
Journée record au Lotto Park : Anderlecht victime de son succès

Journée record au Lotto Park : Anderlecht victime de son succès

07:00
Service militaire, Guardiola et Coupe du Monde : tout savoir sur Lee Han-Beom, la recue à 7 millions de Bruges

Service militaire, Guardiola et Coupe du Monde : tout savoir sur Lee Han-Beom, la recue à 7 millions de Bruges

23:00
Visite médicale prévue demain : l'Antwerp va signer un ancien de la Gantoise

Visite médicale prévue demain : l'Antwerp va signer un ancien de la Gantoise

22:00
Officiel : Lens allonge les millions pour Yacine Titraoui

Officiel : Lens allonge les millions pour Yacine Titraoui

20:03
7
Officiel : après trois ans au Spartak Moscou, Théo Bongonda a trouvé son nouveau club

Officiel : après trois ans au Spartak Moscou, Théo Bongonda a trouvé son nouveau club

22:30
Les grandes manoeuvres : Un transfert à un million et un acteur de la Supercoupe pour Westerlo

Les grandes manoeuvres : Un transfert à un million et un acteur de la Supercoupe pour Westerlo

21:30
Toujours pas d'Hervé Koffi dans le groupe de l'Union : David Hubert s'explique

Toujours pas d'Hervé Koffi dans le groupe de l'Union : David Hubert s'explique

20:55
Anderlecht remballé, un départ qui fait très mal : tout savoir sur Bodø/Glimt, l'adversaire de l'Union

Anderlecht remballé, un départ qui fait très mal : tout savoir sur Bodø/Glimt, l'adversaire de l'Union

20:30
Confirmé : les Diables découvriront un nouveau stade en Ligue des Nations

Confirmé : les Diables découvriront un nouveau stade en Ligue des Nations

19:30
Officiel : l'Antwerp présente (enfin) son nouvel entraîneur

Officiel : l'Antwerp présente (enfin) son nouvel entraîneur

18:39
Avec ou sans supporters contre le Cercle...et la RAAL ? Enfin un peu de clarté pour le Standard

Avec ou sans supporters contre le Cercle...et la RAAL ? Enfin un peu de clarté pour le Standard

18:30
C'est signé : un jeune milieu de terrain anderlechtois transféré en Italie

C'est signé : un jeune milieu de terrain anderlechtois transféré en Italie

19:10

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Supercoupe
FC Bruges FC Bruges 1-1 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved