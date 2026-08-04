OFFICIEL : Théo Defourny fait son retour dans l’un de ses anciens clubs

Théo Defourny retourne officiellement au RWDM. Quelques jours après avoir quitté le Sporting de Charleroi d’un commun accord avec le club carolo, le portier de 34 ans s’est officiellement lancé dans ce nouveau défi. La nouvelle a été officialisée par le RWDM ce mardi après-midi.

"Avec près de 100 matchs sous les couleurs noir, blanc et rouge, Théo Defourny retrouve le RWDM pour y écrire un nouveau chapitre de sa carrière", a écrit la formation de D1 ACFF sur ses réseaux sociaux.

Le gardien d'1,96 m avait quitté le RWDM à l'été 2024 pour rejoindre le Sporting de Charleroi. Malheureusement, son histoire en terre carolo a été compliquée, enchaînant les blessures. En deux ans chez les Zèbres, il n'est apparu en match officiel qu'à deux reprises. Il n'a ainsi presque plus joué en match officiel depuis son départ de Molenbeek, où il a écrit l'une des plus belles pages de sa carrière.

Théo Defourny a évolué sous les couleurs du club bruxellois entre juillet 2021 et juillet 2024. Au total, il a pris part à 97 rencontres et était le gardien titulaire phare des Molenbeekois.

Théo Defourny espère relancer sa carrière au RWDM

Désormais, il espère alors se relancer. À 34 ans, il quitte le monde professionnel puisque la D1 FFA n'est pas reconnue comme une ligue professionnelle. Mais une chose est sûre, son ambition est claire : retrouver du temps de jeu et montrer qu'il est encore capable de belles choses après ce sombre passage au Sporting de Charleroi.

Théo Defourny sera très certainement très bien accueilli par les supporters, ravis de le voir de retour. Le RWDM a d'ailleurs partagé une photo du gardien avec un maillot en main et des supporters l'entourant pour officialiser son retour au sein de la formation bruxelloise.Reste cependant à voir s’il parviendra à être aussi performant que lors de son premier passage au RWDM Bruxelles, qui s’était terminé il y a deux ans.



