OFFICIEL : L'Antwerp relance un ancien grand talent de La Gantoise

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Le départ d'Ibrahim Salah pour le Stade Rennais en toute fin de mercato hivernal 2023 pour 6,5 millions d'euros avait pris tout le monde de court. L'ailier belgo-marocain a eu du mal à confirmer en Bretagne, et devrait bien revenir en Belgique.