OFFICIEL : L'Antwerp relance un ancien grand talent de La Gantoise

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Le départ d'Ibrahim Salah pour le Stade Rennais en toute fin de mercato hivernal 2023 pour 6,5 millions d'euros avait pris tout le monde de court. L'ailier belgo-marocain a eu du mal à confirmer en Bretagne, et devrait bien revenir en Belgique.

OFFICIEL : L'Antwerp relance un ancien grand talent de La Gantoise

Ibrahim Salah va retrouver la Jupiler Pro League. L'Antwerp a officialisé l'arrivée de l'ailier de 24 ans, prêté par le FC Bâle avec une option d'achat fixée à 2,5 millions d'euros. Un retour dans une ville qu'il connaît, il a été formé au Beerschot.

Le Belgo-Marocain n'a pas trouvé son rythme depuis son départ de La Gantoise en 2023. Que ce soit à Rennes ou au FC Bâle, il a rarement enchaîné les titularisations. L'Antwerp lui offre une nouvelle occasion de se faire une place. Salah a une valeur marchande de 1,8 million d'euros selon Transfermarkt.

Scott Crabbé

Visite médicale programmée pour Ibrahim Salah à l'Antwerp

Avec le changement de direction, l'Antwerp a pris un peu de retard dans ses manoeuvres cet été. Mais maintenant que Toby Alderweireld et Wouter Vandenhaute ont été intronisés, le puzzle peut se mettre en place. Le nouvel entraîneur a officiellement été nommé, la direction s'active également sur le marché des transferts. Le dossier Ibrahim Salah s'accélère d'ailleurs. L'ancien gantois, en perte de vitesse du côté de Rennes puis du FC Bâle, passera sa vitesse médical demain, rapporte Het Laatste Nieuws. Une bonne nouvelle pour l'Antwerp, qui a perdu des forces vives sur le plan offensif, avec les départs de Vincent Janssen et Gyrano Kerk.

Le départ d'Ibrahim Salah pour le Stade Rennais en toute fin de mercato hivernal 2023 pour 6,5 millions d'euros avait pris tout le monde de court. L'ailier belgo-marocain a eu du mal à confirmer en Bretagne, et pourrait bien revenir en Belgique.

Ibrahim Salah était un talent prometteur à son époque gantoise, mais son départ en toute fin de mercato hivernal en 2023 contre 6,5 millions d'euros - dix fois sa valeur marchande - avait surpris tout le monde. Avec 21 matchs seulement en équipe A, Salah paraissait encore loin d'être prêt pour passer un tel cap.

Cela se confirmera par la suite, Ibrahim Salah peinant à s'imposer au Stade Rennais où il disputera 49 matchs pour 7 buts. Après un prêt au Stade Brestois en 2024-2025, le Belgo-Marocain, devenu international marocain U23 mais aussi appelé en équipe A (sans faire ses débuts), est transféré à titre définitif au FC Bâle l'été passé. 

L'Antwerp s'intéresse à Ibrahim Salah 

Là-bas, l'ancien gantois dispute une saison assez encourageante, entre places de titulaire occasionnelles (10 fois en championnat) et montées au jeu. Salah inscrira 4 buts et délivrera 3 passes décisives toutes compétitions confondues. 

Pas forcément de quoi en faire un incontournable, et l'Antwerp souhaiterait en profiter. Selon les informations du Nieuwsblad, le Great Old, qui a grand besoin de renforts, serait très intéressé par l'ex-Buffalo, qui est encore sous contrat jusqu'en 2029 à Bâle. 

Ibrahim Salah, à la recherche de temps de jeu, serait d'ailleurs tout proche de revenir en Belgique - et à Anvers, lui qui a été formé en partie au Beerschot. Affaire à suivre...

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