Factcheck Bruges, le "Bayern Munich de Belgique" ? Ivan Leko a un avis clair sur cette comparaison

Bruges, le "Bayern Munich de Belgique" ? Ivan Leko a un avis clair sur cette comparaison
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La suprématie du Club de Bruges sur le football belge ces dernières années n'a été contestée que par l'Union Saint-Gilloise, qui fait bien mieux que d'autres clubs historiques du championnat. Les Blauw & Zwart sont-ils devenus le "Bayern belge" ? Ivan Leko ne le pense pas.

Çà et là, on compare le Club de Bruges au Bayern Munich, également de plus en plus dominant en Allemagne. Mais Ivan Leko ne veut absolument rien entendre de cette comparaison, comme il l’explique dans HUMO.

"Je ne nous considère absolument pas comme le Bayern de Belgique. Le Bayern a remporté le titre cinq années de suite, souvent avec plus de dix points d’avance ! Nous, nous n’avons gagné que grâce à une remontada sur les six derniers mois", a-t-il lancé.

La saison passée, le Bayern a gagné avec seize points d’avance sur le Borussia Dortmund, l’année d’avant avec treize points sur le Bayer Leverkusen, mais en 2023-2024, ce même Leverkusen a décroché le titre avec pas moins de dix-huit points de plus que le Bayern Munich. 

Leko est allé plus loin : "En 2025, l’Union a été championne, l’année d’avant le Club de Bruges a pris le titre après un retour quasi miraculeux, et la saison précédente, c’est l’Antwerp qui a été couronné champion. Nous devons donc rester très humbles. En outre, quelque chose de crucial va changer la saison prochaine."

Changement crucial : plus de Play-offs

Plus de division des points et plus de play-offs ? Selon Leko, cela aura un très grand impact. Chaque match est une finale – c’est ce que Leko répète souvent à ses joueurs. Mais il sait aussi que l’intensité, la saison dernière, était plus élevée en Play-offs que pendant la phase régulière.

L’humilité est donc de mise selon le coach des Gazelles. Accuser six ou sept points de retard ? "Alors, c’est finito", reconnaît Leko. Plus de "remontada" en Playoffs à l'avenir. Cela va-t-il tout changer ? 

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