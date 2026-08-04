"Il n’y a aucune pression sur eux" : le message de Vincent Kompany après la victoire du Bayern

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"Il n’y a aucune pression sur eux" : le message de Vincent Kompany après la victoire du Bayern
Photo: © photonews
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Actuellement en stage en Corée du Sud, avec encore de nombreux absents, le Bayern Munich de Vincent Kompany s'est imposé 1-2 face à Jeju United. Que retient l'entraîneur belge de cette rencontre amicale ? Il s'est exprimé devant la presse après le match.

Felipe Chávez a ouvert le score pour les Bavarois en début de match (11e). Quelques minutes plus tard, Chang-min Lee a égalisé (15e), mais Bastian Assomo a permis aux Bavarois de reprendre l’avantage peu avant la pause (41e). Le score est ensuite resté inchangé.

Quelle analyse Vincent Kompany tire-t-il de ce match ? "Les deux équipes ont dépensé beaucoup d’énergie aujourd’hui. Elles ont montré qu’il était possible de proposer un bon match, même lors d’une rencontre amicale. C’était intéressant pour Jeju comme pour nous, car nous avons pu voir à l’œuvre certains joueurs qui jouent moins souvent. Dans l’ensemble, ce fut un match positif, avec une bonne intensité et sans blessure."

"Il ne faut pas oublier que nous n’avons pas tous nos jeunes joueurs avec nous ici", a-t-il souligné. "Par exemple, Kiala, Daiber, Wisdom Mike ou encore Osmani. Il est toujours important de leur transmettre des informations, de les aider et de les pousser à progresser."

Aucune pression sur les jeunes Bavarois

Pas question pour Vincent Kompany de mettre la pression sur les jeunes joueurs : "Pour moi, il n’y a aucune pression sur ces jeunes. Ils sont en phase d’apprentissage. Prenons l’exemple de Basti Assomo et de son but : nous savions qu’il en était capable. Il a encore beaucoup de choses à améliorer en tant qu’attaquant, mais c’est une belle performance pour un joueur de 16 ans. Guido et Chávez sont un peu plus âgés que Basti. Certains sont prêts à franchir un cap, que ce soit avec nous ou ailleurs. À nous de les accompagner dans ce parcours. Ils doivent continuer à travailler."


Ce vendredi, le Bayern affrontera Aston Villa. Un match qui s’annonce plus compliqué face à l’une des meilleures équipes d’Angleterre.

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