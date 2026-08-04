Une Coupe du Monde ravageuse : un sélectionneur de plus prend la porte !

Rudi Garcia n'est que l'un des nombreux sélectionneurs à avoir dirigé son dernier match lors de la Coupe du Monde 2026. Cette semaine, Vladimir Petkovic, le coach de l'Algérie, a pris la porte après un Mondial jugé insuffisant par sa fédération.

Un mois plus tard, les conséquences de la Coupe du Monde 2026 se font encore ressentir. La liste de sélectionneurs ayant quitté leur poste (certains pour fin de contrat, comme Didier Deschamps) ou ayant été licenciés depuis la fin du tournoi ou l'élimination de leur équipe s'est désormais allongée : Vladimir Petkovic (62 ans) n'est plus le sélectionneur de l'Algérie.

Les Fennecs étaient sortis de justesse de leur poule en tant que meilleurs troisièmes derrière l'Argentine et l'Autriche. Ils avaient ensuite été éliminés par la Suisse en 16e de finale sans rien montrer, et ce visage apathique avait été virulemment critiqué. Les jours de Petkovic semblaient comptés, après un quart de finale décevant à la précédente CAN.

Bonne nouvelle pour Adem Zorgane ?

C'est peut-être une bonne nouvelle pour Adem Zorgane, qui faisait partie des grands déçus de la sélection de Petkovic, manquant la Coupe du Monde à la surprise générale malgré une superbe saison en championnat comme en Coupe d'Europe. Yacine Titraoui, lui, avait été repris mais n'a pas disputé une minute.

Pour la fédération algérienne, c'est toutefois un aveu d'échec car Vladimir Petkovic avait été prolongé jusqu'en 2028 juste avant la Coupe du Monde - une situation que l'on a déjà bien connu en Belgique avec des prolongations fréquentes avant les grands tournois.

Le successeur de Petkovic n'est pas encore connu. Les noms d'Hervé Renard et Eric Chelle sont cités par Foot Mercato.



