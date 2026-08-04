📷 Le président Joan Laporta accueille Jesse Bisiwu au FC Barcelone

Brandon Morren
Fabien Chaliaud et Brandon Morren
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📷 Le président Joan Laporta accueille Jesse Bisiwu au FC Barcelone
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Jesse Bisiwu semble s'envoler en direction du Barça. Cela faisait un moment que le géant espagnol suivait le dossier, mais ce dernier est désormais entré dans sa phase décisive.

Nicolas Baccus

Jesse Bisiwu se confie sur ses premiers pas à Barcelone

Jesse Bisiwu s’est exprimé au micro du FC Barcelone sur son accueil au sein du club catalan. Il se montre évidemment ravi de rejoindre la formation de Liga.

Mes premiers jours se sont très bien passés. J’ai été accueilli comme dans une grande famille et j’en suis très reconnaissant. Tout le monde m’a très bien reçu et s’est montré très chaleureux. Bien sûr, être ici et le voir de ses propres yeux procure une sensation différente, une très bonne sensation. Je suis très heureux d’être ici. Quand j’étais jeune, j’ai toujours rêvé de jouer dans un grand club comme Barcelone. Être ici est donc vraiment un rêve pour moi. Hansi (Flick) m’a très bien accueilli. Nous avons eu quelques discussions et c'était très facile. Pour moi, la seule chose à faire cette saison est de travailler dur et de tout donner. Pour l’instant, l’essentiel est d’être ici, de travailler dur et d’apprendre le plus possible.

Durant ces premiers jours, le staff et les joueurs ont été très accueillants. Raphinha et Christensen, notamment, ont été très sympathiques avec moi. J’en suis vraiment reconnaissant. Cette saison, sur le plan personnel, je veux simplement travailler dur et donner le meilleur de moi-même. Nous verrons ensuite ce que la saison me réserve. Je vais tout donner pour ce maillot. Je vais travailler aussi dur que possible pour ce club. J’ai hâte de faire partie de cette équipe et de voir ce que cette saison nous réserve.

Nicolas Baccus

Jesse Bisiwu accueilli par Joan Laporta au FC Barcelone

Le FC Barcelone a partagé ce mardi des photos et des vidéos de Jesse Bisiwu. Le Diable Rouge est notamment aperçu aux côtés du président du club catalan, Joan Laporta. Dans une vidéo publiée par l’équipe espagnole, il s’est également adressé aux supporters : "Hello les supporters. Je suis très content d’être ici. Je suis impatient de vous voir."

C’est le début d’une immense aventure pour le jeune joueur de 18 ans, qui est devenu le troisième Belge de l’histoire à porter les couleurs du FC Barcelone.

Florent Malice

C'est désormais officiel : Jesse Bisiwu est un joueur du FC Barcelone

Il ne manquait que l'officialisation, et la voilà désormais tombée : le tout jeune talent du FC Bruges Jesse Bisiwu (18 ans) quitte le Jan Breydel, où il n'a même pas eu l'occasion de faire ses débuts en équipe A, pour le FC Barcelone. Un transfert qui rapporte environ 10 millions d'euros au Club de Bruges.

Cela fait longtemps maintenant que le dossier est en phase de finalisation, et Bisiwu a désormais officiellement signé jusqu'en 2031 en Catalogne. S'il n'est pas exclu qu'il obtienne du temps de jeu avec l'équipe B, Jesse Bisiwu arrive en théorie pour renforcer... l'équipe A des Blaugrana, si surprenant que cela puisse paraître.

 

Nicolas Baccus

Jesse Bisiwu aperçu à Barcelone

Des images de Jesse Bisiwu à Barcelone ont désormais été publiées sur les réseaux sociaux. Le joueur est bel et bien venu signer son contrat avec le club catalan après avoir réussi sa visite médicale et quitte ainsi le Club de Bruges.

Il a été aperçu en train de quitter la Ciutat Esportiva après avoir probablement, semble-t-il, signé son contrat. Il pourrait faire ses débuts face à l’Udinese ou Nottingham Forest le 8 août, rapporte Diario. Ce soir, le FC Barcelone affronte Birmingham en match amical (20h45), mais Jesse Bisiwu ne jouere évidemment pas déjà.

Nicolas Baccus

Jesse Bisiwu a réussi sa visite médicale

L’expert mercato Sacha Tavolieri révèle que Jesse Bisiwu a passé sa visite médicale obligatoire avant de rejoindre le FC Barcelone. Le joueur belge l’a réussie et s’apprête désormais à officiellement devenir un joueur du club catalan.

Il signe pour cinq ans au FC Barcelone. Il devrait officiellement être présenté à la presse, non pas ce week-end, mais dès la semaine prochaine. Jesse Bisiwu s’apprête ainsi à franchir un véritable cap dans sa carrière à seulement 18 ans.

L’attaquant n’a, pour l’instant, jamais évolué en dehors de la Belgique. Il a été formé à Louvain avant de rejoindre ensuite le Club de Bruges.

Jesse Bisiwu semble s'envoler en direction du Barça. Cela faisait un moment que le géant espagnol suivait le dossier, mais ce dernier est désormais entré dans sa phase décisive.

C'est le spécialiste des transferts Sacha Tavolieri qui l'annonce sur X :  un accord total a été trouvé entre le FC Barcelone et le Club de Bruges.

Jesse Bisiwu a lui aussi donné son feu vert à un transfert en Catalogne. Il ne reste désormais plus que les dernières formalités à régler, notamment les démarches administratives et la visite médicale. Ce n'est qu'après cela que le transfert pourra être officialisé.

Pour le Club de Bruges, il s'agit d'un dossier particulier. Âgé d'à peine 18 ans, Jesse Bisiwu était déjà l'objet des convoitises de nombreux top clubs étrangers. Le FC Barcelone le suivait depuis un certain temps et voit en l'ailier belge un joueur au fort potentiel. Les "Blaugrana" souhaitaient boucler son arrivée dès maintenant, avant que d'autres clubs ne passent véritablement à l'action.

 

Sur le plan financier, un accord aurait désormais été trouvé, selon Sacha Tavolieri. Aucun montant précis n'a été communiqué, mais le transfert comprendrait des bonus liés aux performances ainsi qu'un pourcentage sur une future revente. Un élément qui pourrait s'avérer important pour le Club de Bruges si Bisiwu poursuit sa progression en Espagne. Ces derniers jours, il était question d'une offre de 10 millions d'euros, refusée par le club brugeois.

Il était sous contrat jusqu'en 2027

Jesse Bisiwu est encore sous contrat avec le Club de Bruges jusqu'en juin 2027. Le club disposait donc d'une certaine marge de négociation, même si un moment charnière approchait. Sans prolongation, le joueur serait entré dans sa dernière année, avec le risque de partir libre et gratuitement en juin prochain.

Selon Transfermarkt, le jeune ailier est actuellement évalué à 800.000 euros. Il compte pour l'instant une sélection avec les U19 belges et a également porté les couleurs de plusieurs équipes nationales de jeunes.

Il est fort probable que le FC Barcelone ait déjà élaboré un plan de développement pour lui, avec un passage par le Barça Atlètic et, éventuellement, une intégration à l'équipe première s'il s'adapte rapidement. Le Club de Bruges est ainsi sur le point de perdre un nouveau jeune talent, tout en s'assurant une certaine protection financière grâce aux bonus et au pourcentage à la revente. L'opération n'a pas encore été officialisée, mais tout indique que Bisiwu deviendra prochainement un joueur du FC Barcelone.

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