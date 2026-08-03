Les grandes manoeuvres : Un transfert à un million et un acteur de la Supercoupe pour Westerlo

Westerlo a touché un joli pactole pour ses transferts sortants durant la première partie du mercato. Les Campinois doivent désormais recruter, et cela se remarque ces derrnières heures.

26,6 millions : Westerlo n'avait encore jamais aussi bien vendu (et encore, le montant ne renseigne pas le départ libre d'un cadre comme Allahyar Sayyadmanesh. Les départs de Nacho Ferri, Josimar Alcocer, Arthrur Piedfort, Emin Bayram et Bryan Reynolds ont affaibli l'équipe, il faut donc la renforcer.

Le prêt de Norman Bassette est une étape en ce sens, tout comme celle de Fabio Ferraro, Lasse Flø, Reno Muz ou Ibrahim Fofana. Mais ce n'est pas fini. Au contraire : aujourd'hui, la direction s'est encore sérieusement activée.

Elle a dans un premier temps bouclé la venue de Cameron Congreve. Il s'agit d'un ailier gallois de 22 ans. Westerlo a payé un million d'euros à Swansea pour pouvoir l'acquérir. Congreve sort d'une saison à 3 buts et 6 assists en première division écossaise avec Dundee United, où il avait été prêté. Le néo-international (deux montées au jeu avec la sélection galloise lors des amicaux du mois de juin) a signé un contrat de quatre ans.

Cameron Congreve avant Cisse Sandra ?

Parallèlement, les Campinois veulent également renforcer leur milieu de terrain. Ils y travaillent avec la piste Cisse Sandra. Selon Het Laatste Nieuws, le transfert définitif du Brugeois en est dans sa dernière ligne droite. Titulaire lors du match de Supercoupe face à l'Union Saint-Gilloise, il devrait rapporter 1,5 million aux Blauw en Zwart.





Ce n'est pas la première fois qu'un Brugeois choisit la Campine pour relancer sa carrière : Maxim De Cuyper et Roméo Vermant l'ont fait avec succès dans un passé récent, Thomas Van den Keybus est quant à lui toujours au Kuipje.

Avec l'arrivée de nouveaux concurrents dans l'entrejeu du Club, cela pourrait être la meilleure solution pour Sandra, qui a été prêté deux fois et entre dans sa dernière année de contrat.