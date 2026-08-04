Kyriani Sabbe, la prochaine révélation du Club de Bruges ? Ivan Leko en est convaincu

Kyriani Sabbe, la prochaine révélation du Club de Bruges ? Ivan Leko en est convaincu
Photo: © photonews
Deviens fan de FC Bruges! 5896

Ivan Leko est convaincu que cette saison sera celle de Kyriani Sabbe. L'entraîneur ne s'en est d'ailleurs pas caché ces derniers jours. À ses yeux, le latéral droit de 21 ans possède toutes les qualités nécessaires pour suivre la même progression que son coéquipier sur le flanc opposé, Joaquin Seys.

Ivan Leko a même cité Sabbe parmi les joueurs qui avaient déjà fait la différence la saison dernière grâce à leur mentalité. Une preuve de la grande confiance que le technicien croate accorde à son joueur formé au club.

Fait intéressant, Kyriani Sabbe fait partie du noyau A depuis plus longtemps que Joaquin Seys. Pourtant, sa progression a été moins rapide. Alors que Joaquin Seys s'est imposé comme titulaire avant d'être appelé chez les Diables Rouges, Sabbe a dû composer avec une série de petites blessures ces dernières saisons. Rien de très grave, mais suffisamment de pépins physiques pour ralentir régulièrement son évolution. Sa véritable explosion est donc encore attendue, même s'il a déjà affiché un niveau plus que convaincant lorsqu'il était en pleine possession de ses moyens la saison passée.

Offensivement, il est très proche de Joaquin Seys

En interne, le Club de Bruges établit une comparaison intéressante entre les deux latéraux. Sur le plan offensif, Sabbe et Seys présentent un profil très similaire. Tous deux possèdent une grande vitesse, multiplient les montées sur leur couloir, atteignent régulièrement la ligne de fond et délivrent des centres dangereux. Leurs statistiques en buts et passes décisives sont également très proches.

La principale différence se situe actuellement dans le travail défensif. Seys est un peu plus avancé dans ce domaine grâce à son placement, son timing dans les duels et ses choix sans ballon. C'est précisément sur cet aspect que Bruges estime que Sabbe doit encore progresser.

Un axe de travail pour franchir un cap

Cette saison, le Club de Bruges met donc un accent particulier sur le développement des qualités défensives de Sabbe. Non pas parce qu'il présente des lacunes importantes, mais parce que le club est persuadé que ce dernier détail peut lui permettre de passer à un niveau supérieur.

Lire aussi… Un Diable Rouge a épaté en une demi-heure de Coupe du Monde seulement : "Il n'a pas de plafond"

Une fois cet aspect parfaitement maîtrisé, les Brugeois sont convaincus qu'il pourra connaître la même progression que Seys au cours des douze derniers mois. Cette évolution devrait également se refléter dans sa valeur marchande.

Selon Transfermarkt, Sabbe est aujourd'hui estimé à 8 millions d'euros, tandis que Seys est évalué à 20 millions d'euros. Bruges s'attend à voir la valeur du latéral droit augmenter fortement dans les prochaines saisons.

Et les Diables Rouges ?

Les ambitions vont même au-delà du Club de Bruges. Au Belfius Basecamp, Sabbe est considéré comme un potentiel futur Diable Rouge. Au poste de latéral droit, des opportunités pourraient bientôt se présenter avec Timothy Castagne et Thomas Meunier, qui avancent en âge.

S'il poursuit sa progression, il pourrait rapidement entrer dans la course à une place en équipe nationale. Cette évolution s'inscrirait parfaitement dans la stratégie sportive du Club de Bruges, qui s'est forgé une solide réputation dans la formation de latéraux modernes capables de faire la différence des deux côtés du terrain.

Après Maxim De Cuyper et Joaquin Seys, le club espère désormais voir Kyriani Sabbe devenir le prochain grand nom de cette filière. Ivan Leko n'en doute pas : selon l'entraîneur croate, son latéral possède le talent, la mentalité et l'éthique de travail nécessaires pour exploser définitivement cette saison et attirer, à terme, l'attention de l'équipe nationale belge ainsi que de grands clubs étrangers.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Joaquin Seys
Kyriani Sabbe

Plus de news

Le Club de Bruges pourrait être perdant : le PSG veut négocier... à la baisse

Le Club de Bruges pourrait être perdant : le PSG veut négocier... à la baisse

21:00
Charleroi s'en sort très bien : les sanctions après le derby wallon sont connues

Charleroi s'en sort très bien : les sanctions après le derby wallon sont connues

20:30
Un Diable Rouge a épaté en une demi-heure de Coupe du Monde seulement : "Il n'a pas de plafond"

Un Diable Rouge a épaté en une demi-heure de Coupe du Monde seulement : "Il n'a pas de plafond"

08:00
Un club de Pro League se renforce avec un ancien membre du staff du Standard de Liège

Un club de Pro League se renforce avec un ancien membre du staff du Standard de Liège

20:00
Doublé de Florucz ! L'Union répond à Bodø/Glimt ! Direct commenté Live

Doublé de Florucz ! L'Union répond à Bodø/Glimt ! Direct commenté

19:03
📷 Le président Joan Laporta accueille Jesse Bisiwu au FC Barcelone

📷 Le président Joan Laporta accueille Jesse Bisiwu au FC Barcelone

17:13
OFFICIEL : L'Antwerp relance un ancien grand talent de La Gantoise

OFFICIEL : L'Antwerp relance un ancien grand talent de La Gantoise

18:52
Nouvelle polémique pour la FIFA : des villes réclament des comptes à Gianni Infantino

Nouvelle polémique pour la FIFA : des villes réclament des comptes à Gianni Infantino

19:30
Un jeune ailier de Premier League dans le viseur du Club de Bruges : une première offre refusée

Un jeune ailier de Premier League dans le viseur du Club de Bruges : une première offre refusée

16:30
"Il n’y a aucune pression sur eux" : le message de Vincent Kompany après la victoire du Bayern

"Il n’y a aucune pression sur eux" : le message de Vincent Kompany après la victoire du Bayern

18:00
OFFICIEL : un joueur du Club de Bruges rejoint un autre club belge

OFFICIEL : un joueur du Club de Bruges rejoint un autre club belge

15:00
1
Tout savoir sur le traditionnel Fan Day organisé par le RFC Liège ce dimanche

Tout savoir sur le traditionnel Fan Day organisé par le RFC Liège ce dimanche

17:30
OFFICIEL : Hervé Renard est de retour sur le banc d’une nation africaine

OFFICIEL : Hervé Renard est de retour sur le banc d’une nation africaine

17:10
L’Ajax refuse une première offre du PSG pour Mika Godts : voici combien demande le club néerlandais

L’Ajax refuse une première offre du PSG pour Mika Godts : voici combien demande le club néerlandais

16:45
OFFICIEL : Théo Defourny fait son retour dans l’un de ses anciens clubs

OFFICIEL : Théo Defourny fait son retour dans l’un de ses anciens clubs

15:40
"Kompany me fait passer au niveau supérieur" : un cadre du Bayern salue le travail de l’ancien Diable Rouge

"Kompany me fait passer au niveau supérieur" : un cadre du Bayern salue le travail de l’ancien Diable Rouge

16:00
Bruges, le "Bayern Munich de Belgique" ? Ivan Leko a un avis clair sur cette comparaison Factcheck

Bruges, le "Bayern Munich de Belgique" ? Ivan Leko a un avis clair sur cette comparaison

13:30
Pourquoi l'arme fatale du RSC Anderlecht... vient du banc (pour le moment)

Pourquoi l'arme fatale du RSC Anderlecht... vient du banc (pour le moment)

14:30
2
Le début de la grande ascension ? Une excellente nouvelle officialisée pour Maarten Vandevoordt au RB Leipzig

Le début de la grande ascension ? Une excellente nouvelle officialisée pour Maarten Vandevoordt au RB Leipzig

15:05
Pas de nouvel avant-centre au Standard ? L'explication derrière l'arrivée de Sylvester Jasper chez les Rouches Analyse

Pas de nouvel avant-centre au Standard ? L'explication derrière l'arrivée de Sylvester Jasper chez les Rouches

13:00
Adriano Bertaccini déjà sur le départ ? Anderlecht a refusé une offre

Adriano Bertaccini déjà sur le départ ? Anderlecht a refusé une offre

12:30
Une rumeur à oublier : Kevin De Bruyne n'ira pas dans ce club

Une rumeur à oublier : Kevin De Bruyne n'ira pas dans ce club

12:00
3
Deuxième transfert officiel : Bruges continue sa semaine de folie

Deuxième transfert officiel : Bruges continue sa semaine de folie

09:30
L'incroyable valse des sélectionneurs après la Coupe du Monde 2026 : un chiffre hallucinant

L'incroyable valse des sélectionneurs après la Coupe du Monde 2026 : un chiffre hallucinant

11:30
Avec Biondic et Khalaili ? La composition probable de l'Union contre Bodø/Glimt

Avec Biondic et Khalaili ? La composition probable de l'Union contre Bodø/Glimt

11:00
Le probable remplaçant de Keisuke Goto arrive d'Espagne et a disputé la Coupe du Monde 2026

Le probable remplaçant de Keisuke Goto arrive d'Espagne et a disputé la Coupe du Monde 2026

10:30
Christos Tzolis bientôt en concurrence... avec Vinicius Jr ? Le Grec réagit à la folle rumeur

Christos Tzolis bientôt en concurrence... avec Vinicius Jr ? Le Grec réagit à la folle rumeur

08:30
C'est officiel : l'une des sensations de la Coupe du Monde 2026 tient son transfert !

C'est officiel : l'une des sensations de la Coupe du Monde 2026 tient son transfert !

10:00
Que va faire Roméo Lavia ? Chelsea pourrait être forcé de prendre une décision

Que va faire Roméo Lavia ? Chelsea pourrait être forcé de prendre une décision

09:00
Service militaire, Guardiola et Coupe du Monde : tout savoir sur Lee Han-Beom, la recue à 7 millions de Bruges

Service militaire, Guardiola et Coupe du Monde : tout savoir sur Lee Han-Beom, la recue à 7 millions de Bruges

23:00
Une Coupe du Monde ravageuse : un sélectionneur de plus prend la porte !

Une Coupe du Monde ravageuse : un sélectionneur de plus prend la porte !

07:30
Un bien mauvais présage pour le Standard ? Les arbitres de la première journée sont connus

Un bien mauvais présage pour le Standard ? Les arbitres de la première journée sont connus

06:30
Journée record au Lotto Park : Anderlecht victime de son succès

Journée record au Lotto Park : Anderlecht victime de son succès

07:00
Officiel : après trois ans au Spartak Moscou, Théo Bongonda a trouvé son nouveau club

Officiel : après trois ans au Spartak Moscou, Théo Bongonda a trouvé son nouveau club

22:30
Les grandes manoeuvres : Un transfert à un million et un acteur de la Supercoupe pour Westerlo

Les grandes manoeuvres : Un transfert à un million et un acteur de la Supercoupe pour Westerlo

21:30
Treize millions pour deux flops : ces joueurs peuvent quitter le Club de Bruges

Treize millions pour deux flops : ces joueurs peuvent quitter le Club de Bruges

03/08

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Supercoupe
FC Bruges FC Bruges 1-1 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved