Kyriani Sabbe, la prochaine révélation du Club de Bruges ? Ivan Leko en est convaincu

Ivan Leko est convaincu que cette saison sera celle de Kyriani Sabbe. L'entraîneur ne s'en est d'ailleurs pas caché ces derniers jours. À ses yeux, le latéral droit de 21 ans possède toutes les qualités nécessaires pour suivre la même progression que son coéquipier sur le flanc opposé, Joaquin Seys.

Ivan Leko a même cité Sabbe parmi les joueurs qui avaient déjà fait la différence la saison dernière grâce à leur mentalité. Une preuve de la grande confiance que le technicien croate accorde à son joueur formé au club.

Fait intéressant, Kyriani Sabbe fait partie du noyau A depuis plus longtemps que Joaquin Seys. Pourtant, sa progression a été moins rapide. Alors que Joaquin Seys s'est imposé comme titulaire avant d'être appelé chez les Diables Rouges, Sabbe a dû composer avec une série de petites blessures ces dernières saisons. Rien de très grave, mais suffisamment de pépins physiques pour ralentir régulièrement son évolution. Sa véritable explosion est donc encore attendue, même s'il a déjà affiché un niveau plus que convaincant lorsqu'il était en pleine possession de ses moyens la saison passée.

Offensivement, il est très proche de Joaquin Seys

En interne, le Club de Bruges établit une comparaison intéressante entre les deux latéraux. Sur le plan offensif, Sabbe et Seys présentent un profil très similaire. Tous deux possèdent une grande vitesse, multiplient les montées sur leur couloir, atteignent régulièrement la ligne de fond et délivrent des centres dangereux. Leurs statistiques en buts et passes décisives sont également très proches.

La principale différence se situe actuellement dans le travail défensif. Seys est un peu plus avancé dans ce domaine grâce à son placement, son timing dans les duels et ses choix sans ballon. C'est précisément sur cet aspect que Bruges estime que Sabbe doit encore progresser.

Un axe de travail pour franchir un cap

Cette saison, le Club de Bruges met donc un accent particulier sur le développement des qualités défensives de Sabbe. Non pas parce qu'il présente des lacunes importantes, mais parce que le club est persuadé que ce dernier détail peut lui permettre de passer à un niveau supérieur.



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Une fois cet aspect parfaitement maîtrisé, les Brugeois sont convaincus qu'il pourra connaître la même progression que Seys au cours des douze derniers mois. Cette évolution devrait également se refléter dans sa valeur marchande.

Selon Transfermarkt, Sabbe est aujourd'hui estimé à 8 millions d'euros, tandis que Seys est évalué à 20 millions d'euros. Bruges s'attend à voir la valeur du latéral droit augmenter fortement dans les prochaines saisons.

Et les Diables Rouges ?

Les ambitions vont même au-delà du Club de Bruges. Au Belfius Basecamp, Sabbe est considéré comme un potentiel futur Diable Rouge. Au poste de latéral droit, des opportunités pourraient bientôt se présenter avec Timothy Castagne et Thomas Meunier, qui avancent en âge.

S'il poursuit sa progression, il pourrait rapidement entrer dans la course à une place en équipe nationale. Cette évolution s'inscrirait parfaitement dans la stratégie sportive du Club de Bruges, qui s'est forgé une solide réputation dans la formation de latéraux modernes capables de faire la différence des deux côtés du terrain.

Après Maxim De Cuyper et Joaquin Seys, le club espère désormais voir Kyriani Sabbe devenir le prochain grand nom de cette filière. Ivan Leko n'en doute pas : selon l'entraîneur croate, son latéral possède le talent, la mentalité et l'éthique de travail nécessaires pour exploser définitivement cette saison et attirer, à terme, l'attention de l'équipe nationale belge ainsi que de grands clubs étrangers.