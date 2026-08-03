Confirmé : les Diables découvriront un nouveau stade en Ligue des Nations

La Turquie a tranché : elle accueillera les Diables Rouges au Gürsel Aksel Stadium, le stade du club de Göztepe, basé à Izmir. La délégation belge ne se rendra donc pas à Istanbul.

C'est une pratique de plus en plus en vogue au sein des fédérations nationales : les matchs internationaux sont de plus en plus souvent délocalisés des stades habituels de la capitale, pour partir à la rencontre des supporters aux quatre coins du pays.

Comme la Belgique l'avait fait pour la dernière campagne de qualification pour la Coupe du Monde en jouant au Lotto Park d'Anderlecht, à la Planet Group Arena de Gand, à Sclessin (et à la CEGEKA Arena de Genk en Ligue des Nations), plusieurs adversaires des Diables recevront en province.

Si l'Italie nous recevra à Rome, la France le fera à Lyon. Ce soir, la Turquie a à son tour confirmé le stade qui sera le théâtre de la rencontre. Il s'agit du Gürsel Aksel Stadium, la traditionnelle antre de Göztepe.

Les Diables sur la côte ouest de la Turquie

La Turquie y a déjà joué deux rencontres de Ligue des Nations, avec deux victoires à la clé contre la Lituanie (2-0 en juin 2022) et l'Islande (3-1 en septembre). Les hommes de Vincenzo Montella voudront donc réaliser la passe de trois. D'autant plus que la Turquie reste sur une grosse déception avec cette élimination dès la phase de groupe de la Coupe du Monde, avec des défaites assez embarrassantes contre l'Australie et le Paraguay.

Le stade Gürsel Aksel (nommé en l'honneur d'un ancien capitaine de Göztepe décédé à l'âge de 41 ans) dispose de 20 040 places et se situe à Izmir, une ville portuaire située au sud-ouest du pays.





Les Diables ne se déplaceront donc pas à Istanbul comme lors de leur dernière visite en Turquie en 2011. Les Belges y avaient concédé une défaite 3-2 malgré un doublé de Daniel Van Buyten. Les retrouvailles sont fixées au jeudi 12 novembre.