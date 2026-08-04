OFFICIEL : Hervé Renard est de retour sur le banc d’une nation africaine

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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OFFICIEL : Hervé Renard est de retour sur le banc d’une nation africaine
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Hervé Renard est le nouvel entraîneur de la Côte d’Ivoire. La Fédération ivoirienne de football a annoncé la nouvelle dans un communiqué publié ce mardi.

Après son court passage à la tête de la Tunisie en pleine Coupe du monde, Hervé Renard a retrouvé une sélection africaine. "Cette désignation traduit la volonté de la Fédération de consolider les acquis obtenus par la Sélection Nationale A ces dernières années, tout en poursuivant les ambitions assignées au football ivoirien sur les scènes africaine et internationale", écrit la Fédération ivoirienne de football (FIF).

Hervé Renard fait son retour à la tête de la Côte d'Ivoire

Hervé Renard connaît bien la Côte d’Ivoire puisqu’il a déjà entraîné la sélection (2014-2015) et a été champion d’Afrique avec cette dernière en 2015. C’est donc un retour dans une équipe qu’il connaît bien pour le tacticien français.

Quel sera désormais la mission de l'entraîneur français ? La Fédération ivoirienne est claire dans son communiqué : "Monsieur Hervé Renard effectue son retour à la tête des Éléphants avec pour mission de conduire la sélection nationale dans la préparation et la participation aux prochaines compétitions internationales."

"Fort de son expérience du football de haut niveau, de sa connaissance du football africain et de son attachement au football ivoirien, il aura la responsabilité de poursuivre la dynamique de performance de la Sélection Nationale A, en étroite collaboration avec les instances dirigeantes et les structures techniques de la Fédération."

Hervé Renard sera à Abidjan dans les prochains jours afin de débuter sa nouvelle aventure. Il sera ensuite présenté officiellement devant la presse.

La Fédération Ivoirienne de Football souhaite la bienvenue à Hervé Renard

"La Fédération Ivoirienne de Football souhaite à Monsieur Hervé Jean-Marie Roger RENARD la bienvenue et lui adresse ses vœux de plein succès dans l’accomplissement de cette haute mission au service de la Nation et du football ivoirien", conclut la FIF dans son communiqué publié ce mardi.

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