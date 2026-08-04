Tout savoir sur le traditionnel Fan Day organisé par le RFC Liège ce dimanche

Le début de la saison 2026-2027 approche à grands pas pour le RFC Liège. Le club liégeois accueillera ses supporters lors de son traditionnel Fan Day, ce dimanche 9 août au stade de Rocourt à partir de 9h00. Un grand nombre d’activités seront au rendez-vous.

À près d'une semaine de son premier match de la saison, le RFC Liège se met plus que jamais au travail. Le club liégeois va réunir l'ensemble des composantes du club lors d'un Fan Day ouvert à tous. Les supporters, les partenaires, les joueurs, le staff, l'École des Jeunes, l'équipe Dames, les bénévoles, les associations partenaires et les collaborateurs seront tous au rendez-vous.

De nombreuses activités au programme

Cet événement marquera le lancement de la nouvelle saison. Voici ce qui attendra les supporters du RFC Liège :

- La présentation du noyau de l’équipe première et des nouveaux maillots.

- Un entraînement ouvert au public, suivi d’une séance de photos et de dédicaces.

- Plusieurs animations pour les enfants, ainsi que le lancement de la deuxième saison du "P’tit Liégeois Club", destiné aux supporters âgés de 6 à 12 ans.





- La 4e Bourse Cyclisme & Football, organisée en collaboration avec l’ASBL FOOT, qui se déroulera de 9h00 à 13h00 et réunira 76 tables d’exposition.

- Un match amical de l’équipe féminine du RFC Liège face au Sporting Club ELL, ainsi qu’un tournoi entre supporters.

De nombreuses activités seront donc proposées pour permettre aux supporters du RFC Liège de partager un beau moment avant le début de la nouvelle saison.

Le lancement de l'opération Télévie pour la saison 2026-2027

Le Fan Day du RFC Liège lancera également l'opération Télévie pour la saison 2026-2027. Les maillots portés par les Sang et Marine lors de la saison 2025-2026 seront mis en vente au profit de l'opération caritative. Les supporters liégeois pourront aussi faire don de leur caution des gobelets réutilisables afin de soutenir le Télévie.

La Croix-Rouge, Fan Coaching, VIAS, l'ASBL Os'Mose, la Fondation Ihsane Jarfi et PRISME seront de la partie durant toute la journée pour présenter leurs différentes actions.

Les partenaires du RFC Liège seront accueillis comme il se doit à 15h00. Une réception qui permettra de remercier l'ensemble des entreprises accompagnant la formation liégeoise avant de débuter la saison 2026-2027.

Le début de saison approche pour les Sang et Marine : premier match face aux Francs Borains

Le RFC Liège débutera officiellement sa saison le lundi 17 août prochain à 20h00. Les Sang et Marine affronteront les Francs Borains au stade de Rocourt pour le compte de la première journée de Challenger Pro Leagye. Dans la suite du mois d'août, le club liégeois affrontera le Jong Genk le 23 août à 16h00 en déplacement et l'équipe fraîchement reléguée, Dender, à domicile le 29 août à 16h00. Les hommes de Gaëtan Englebert espèrent évidemment réaliser une aussi bonne saison que la précédente, lors de laquelle le club avait terminé à une très belle quatrième place avant de s'incliner face à Lommel lors des Promotion Play-offs.