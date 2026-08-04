L'incroyable valse des sélectionneurs après la Coupe du Monde 2026 : un chiffre hallucinant

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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L'incroyable valse des sélectionneurs après la Coupe du Monde 2026 : un chiffre hallucinant
Photo: © photonews
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Vladimir Petkovic a quitté son poste à la tête de l'équipe nationale d'Algérie, ce mardi matin. Il n'est pas le premier, loin de là : la liste des sélectionneurs n'ayant pas survécu à la Coupe du Monde 2026 est impressionnante.

Ce départ de Vladimir Petkovic n'est pas le premier, loin de là, depuis la fin de la Coupe du Monde 2026... et même avant cela, car en cours de compétition, suite à l'élimination de leur équipe, certains avaient déjà annoncé leur démission ou été licenciés. Une nation a même changé de sélectionneur en plein tournoi. Voici la liste mise à jour des sélectionneurs ayant quitté leur poste dans la foulée de la Coupe du Monde. 

100% de changements dans le groupe A !

Le plus frappant est le groupe A : aucune des quatre nations de cette poule n'a continué avec le même sélectionneur.

- Javier Aguirre, en fin de contrat, a été remplacé par Rafa Marquez à la tête du Mexique ;

- Hong-Myung Bo, sélectionneur de la Corée du Sud, a démissionné suite aux mauvaises performances de son équipe ;

- Même chose pour Miroslav Koubek après l'élimination piteuse de la Tchéquie : il a été remplacé par Santi Mina il y a quelques jours.

- Enfin, Hugo Broos, en fin de contrat, n'a pas prolongé avec l'Afrique du Sud, après une période d'incertitude.

Koeman et Nagelsmann n'ont pas résisté 

Dans le groupe C, si Ancelotti a résisté à l'élimination dès les 8e de finale, Steve Clarke a démissionné de son poste à la tête de l'Ecosse, tandis que Sébastien Migné n'est plus le sélectionneur d'Haïti. 

Du côté du groupe E, Julian Nagelsmann n'a pas résisté à l'élimination de l'Allemagne et a été remplacé par Jürgen Klopp. Émerse Faé, coach de la Côte d'Ivoire, a lui aussi quitté son poste. Dick Advocaat est officiellement toujours le sélectionneur de Curaçao, mais son âge amène des doutes quant à son avenir. 

Ronald Koeman a démissionné après l'échec des Pays-Bas en 16e de finale du Mondial, tandis que la Tunisie a fait encore plus fort : Sabri Lamouchi a été licencié... en cours de compétition, et a été remplacé par Hervé Renard... qui est déjà parti depuis. 

Rudi Garcia, paradoxalement seule victime dans le groupe des Belges

Dans le groupe G, de façon étonnante, le seul sélectionneur à avoir pris la porte (même si c'est d'un commun accord), c'est celui... du vainqueur du groupe - on parle bien sûr de Rudi Garcia, qui n'a pas continué à la tête des Diables Rouges et a depuis été remplacé par Mark Van Bommel.

Le groupe H a vu l'Uruguay passer totalement à côté de son tournoi, et Marcelo Bielsa en a fait les frais, remplacé par la légende Diego Forlan (à titre intérimaire). L'Arabie Saoudite n'a jusqu'à présent pas changé de sélectionneur. 

Deschamps part la tête haute, Thiaw un peu moins 

Dans le groupe de la France, Didier Deschamps s'en va la tête haute en fin de contrat, remplacé par Zinedine Zidane. Mais Pape Thiaw, sélectionneur du Sénégal, a quant à lui été licencié après l'élimination des oeuvres de la Belgique (même si sa situation reste floue). 

Le sélectionneur de l'Algérie, Vladimir Petkovic, a donc quitté son poste ce mardi, et est le deuxième du groupe J a l'avoir fait, après Jamal Sellami qui n'est plus le sélectionneur de la Jordanie. 

Roberto Martinez est le seul sélectionneur du groupe K à avoir pris la porte, malgré les performances décevantes de l'Ouzbékistan de Fabio Cannavaro, toujours en poste. 

Enfin, Zlatko Dalic a quitté son poste à la tête de la Croatie après un règne marqué par une finale et une demi-finale de Coupe du Monde ; Carlos Queiroz a également (déjà) quitté le banc du Ghana, tandis que Thomas Christiansen a "ouvert la porte" à un départ du Panama. 

Le total est donc saisissant : 19 des 48 sélectionneurs de la Coupe du Monde 2026 ont quitté leur poste, voire 20 si l'on compte Hervé Renard, arrivé durant le tournoi. Un record, naturellement. 

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