Pourquoi l'arme fatale du RSC Anderlecht... vient du banc (pour le moment)

Florent Malice Johan Walckiers
Florent Malice et Johan Walckiers, suiveurs du RSC Anderlecht
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Pourquoi l'arme fatale du RSC Anderlecht... vient du banc (pour le moment)
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Mihajlo Cvetkovic a été décisif lors du match retour face à Hammarby, et pourrait bien être une arme importante lors de la double confrontation avec le PAOK Salonique. Mais Vitor Bruno le garde pour l'instant comme joke de luxe.

Anderlecht a complètement renversé une première période difficile et s'est qualifié pour le tour suivant de la Ligue Europa face à Hammarby grâce à son attaquant serbe. Pourtant, il y a de fortes chances que Mihajlo Cvetkovic commence à nouveau sur le banc jeudi contre le PAOK Salonique.

Ce n'est pas seulement lié au léger retard physique accumulé durant la préparation estivale. Le choix de Vitor Bruno répond à une logique sportive claire.

Danylo Sikan reste pour l'instant le choix logique

Bruno ne dispose actuellement en fait que de deux vrais attaquants. Adriano Bertaccini n'est pas perçu par l'entraîneur portugais comme un numéro neuf classique, si bien que le choix en pointe se réduit à Danylo Sikan et Mihajlo Cvetkovic.

Avant le coup d'envoi, Sikan semble pour l'instant être préféré à son compère serbe. L'Ukrainien apporte un profil différent : il est plus physique, meilleur dans les airs et peut conserver plus facilement le ballon lorsque Anderlecht est mis sous pression. Contre un adversaire costaud comme le PAOK, ce sont des qualités que Vitor Bruno juge importantes pour ouvrir la rencontre. Cela ne signifie en rien que Cvetkovic recule dans la hiérarchie.

Un joker idéal

Le match contre Hammarby a précisément montré pourquoi Bruno préfère pour l'instant utiliser le Serbe comme joker de luxe. Quand l'équipe suédoise a commencé à montrer des signes de fatigue, Cvetkovic a apporté une intensité à laquelle la défense n'a plus su répondre. Le pressing qu'il installe, son explosivité et ses courses incessantes ont permis à Anderlecht de prendre complètement le contrôle.

C'est précisément là que réside actuellement la plus grande arme des Mauves. Bruno sait que Cvetkovic ne peut pas encore tenir le même rythme pendant 90 minutes. L'entraîneur veut donc garder cette explosivité pour le moment où il faudra déverrouiller une rencontre. En tant que remplaçant, le Serbe peut faire la différence, comme il l'a déjà prouvé la semaine dernière.

Deux attaquants ? D'abord, il faut un renfort

Cela ne veut pas dire que Bruno s'obstine à avoir un seul attaquant de pointe. L'entraîneur a déjà indiqué qu'il était ouvert à des systèmes à deux attaquants.

Seulement, il manque aujourd'hui l'effectif nécessaire pour s'y atteler. Avec à peine deux attaquants de métier, le banc est tout simplement trop maigre. Une blessure mettrait immédiatement Anderlecht en difficulté. De plus, Bruno veut pouvoir passer d'un système offensif à un autre en cours de match sans perdre en qualité.

C'est pourquoi il s'est entretenu ces dernières semaines presque quotidiennement avec le directeur sportif Antoine Sibierski au sujet d'un renfort.

Sibierski a encore du travail

Après l'arrivée d'Oliver Antman, le travail sur le marché des transferts d'Anderlecht est loin d'être terminé. Au sein du club, la conviction est qu'il faut absolument recruter un autre n°9. Pas seulement pour renforcer la concurrence, mais aussi pour offrir à Vitor Bruno davantage d'options tactiques.

Ces dernières saisons, Anderlecht est plusieurs fois tombé sur le même problème. Dès que des blessures survenaient en attaque ou que certains joueurs étaient dans le creux, il n'y avait pas d'alternatives pour donner une autre tournure au match. Le club veut éviter ce scénario cette fois.

Outre un attaquant axial supplémentaire, la recherche d'un nouvel ailier se poursuit également. Bruno veut disposer d'assez de profils pour adapter son animation offensive à l'adversaire, sans devoir systématiquement recourir aux mêmes noms.

Jusqu'à l'arrivée de ces renforts, le plan semble clair. Sikan devrait probablement de nouveau débuter contre le PAOK, tandis que Cvetkovic conserve son rôle de joker de luxe. Un rôle peut-être moins glamour, mais avec lequel le jeune Serbe a peut-être, pour l'instant, le plus d'impact sur le jeu d'Anderlecht.

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