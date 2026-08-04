OFFICIEL : un joueur du Club de Bruges rejoint un autre club belge

C'était attendu, mais c'est désormais confirmé, Cisse Sandra quitte définitivement le Club de Bruges pour rejoindre le KVC Westerlo. Le milieu offensif de 22 ans a signé un contrat de quatre saisons avec les Campinois.

Cisse Sandra avait encore disputé 88 minutes lors de la Supercoupe de Belgique face à l’Union Saint-Gilloise la semaine dernière. Quelques jours après cette défaite aux tirs au but, il quitte désormais officiellement le Club de Bruges.

Neuf années au Club de Bruges

Cisse Sandra a rejoint le centre de formation du Club de Bruges en 2017, après des passages à WS Lauwe et à Zulte Waregem. C'est avec le Club NXT qu'il a fait ses premiers pas dans le football professionnel. En août 2020, alors qu'il n'avait que 16 ans, il inscrivait son premier but en Challenger Pro League.

Avec le Club NXT, il a disputé 25 rencontres dans cette compétition, pour un total de six buts. Il s'est également illustré en UEFA Youth League avec cinq réalisations et une passe décisive en sept matches.

Il a ensuite intégré le noyau de l'équipe première. Au total, il a disputé 48 rencontres sous les couleurs du Club de Bruges, inscrivant cinq buts et délivrant une passe décisive. Il a aussi été prêté à l'Excelsior Rotterdam et à Willem II afin d'accumuler de l'expérience.

Trois titres de champion

Au Club de Bruges, Cisse Sandra a remporté trois titres de champion de Belgique et deux Supercoupes, sans toutefois parvenir à s'imposer durablement comme titulaire. Westerlo lui offre désormais l'opportunité de jouer un rôle plus important et de retrouver un temps de jeu régulier.





Le club campinois recrute ainsi un milieu offensif formé en Belgique, qui possède déjà une solide expérience en Belgique et aux Pays-Bas. International belge chez les jeunes, il a porté les couleurs des sélections U16, U17, U19 et U21.