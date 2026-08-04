Un jeune ailier de Premier League dans le viseur du Club de Bruges : une première offre refusée

La première offre de 8 millions d’euros, plus 2 millions d’euros de bonus, du Club de Bruges pour Romain Esse, jeune ailier de 21 ans de Crystal Palace, a été refusée par la formation de Premier League. Selon Sacha Tavolieri, les discussions se poursuivent entre les deux clubs.

Si vous ne connaissez pas Romain Esse, il s'agit d'un ailier droit de Crystal Palace doté d'un potentiel intéressant. C'est un attaquant moderne capable d'éliminer son adversaire en un contre un grâce à son explosivité notamment. C'est également un joueur technique, à l'aise dans les petits espaces et avec une bonne qualité de contrôle.

Il doit cependant encore gagner en régularité sur une saison complète, se montrer plus décisif dans le dernier geste et être plus présent défensivement. Hormis ces points à améliorer, il est clairement un joueur très talentueux.

C'est pourquoi le Club de Bruges s'intéresse à lui, évidemment. Romain Esse a été formé à Millwall avant de rejoindre Crystal Palace à l'hiver 2025. Lors du précédent exercice, il a été prêté à Coventry City lors du mercato hivernal.

La formation anglaise a été championne d'EFL Championship et évoluera ainsi en Premier League cette saison. Romain Esse est apparu à 18 reprises en championnat, mais n'a inscrit que deux buts et délivré un seul assist. C'est précisément, comme déjà souligné ci-dessus, ce qui lui fait défaut : la finition. Mais il est clair qu'il va encore évoluer.

Un accord personnel aura déjà été trouvé entre Romain Esse et le Club de Bruges



Le Club de Bruges pourrait être une bonne opportunité pour lui d'évoluer dans un championnat plus modeste, mais toutefois assez relevé, mais aussi de se frotter aux plus grandes équipes d'Europe avec la Ligue des champions. Le joueur est en tout cas emballé par cet éventuel transfert parce qu'il aurait déjà trouvé un accord personnel avec les Brugeois. C'est un dossier qu'il faudra évidemment suivre de près dans les prochaines semaines.