L’Ajax refuse une première offre du PSG pour Mika Godts : voici combien demande le club néerlandais

L’Ajax refuse une première offre du PSG pour Mika Godts : voici combien demande le club néerlandais
Deviens fan de Ajax! 546

L'Ajax a repoussé la première offre du PSG pour Mika Godts. Le club néerlandais réclame plus de 60 millions d'euros pour son ailier belge, qui a déjà trouvé un accord de principe avec les Parisiens.

Le club français a proposé 40 millions d'euros, assortis de 5 millions d'euros de bonus facilement atteignables. Cette offre est jugée insuffisante par l'Ajax.

Selon De Telegraaf, le directeur technique Jordi Cruijff n'a d'ailleurs formulé aucune contre-proposition. L'Ajax attend une offre plus réaliste et espère obtenir un montant largement supérieur à 60 millions d'euros.

L'Ajax considère Godts comme quasiment indispensable

Ce prix élevé ne s'explique pas uniquement par la durée de son contrat. Lié à l'Ajax jusqu'en juin 2029, le Belge est devenu l'un des joueurs offensifs les plus importants du club la saison dernière. En 32 matches d'Eredivisie, il a inscrit 17 buts et délivré 12 passes décisives.

Jordi Cruijff estime que le joueur de 21 ans peut jouer un rôle majeur dans la course au titre. Un départ ne sera donc envisagé que si le PSG formule une offre exceptionnelle. Le club parisien dispose en outre d'une importante puissance financière, ayant déjà vendu pour environ 160 millions d'euros de joueurs cet été.

Estimé à 35 millions d'euros par Transfermarkt, Mika Godts vaut toutefois bien plus aux yeux de l'Ajax, qui met en avant son rendement, son jeune âge, son contrat longue durée et son important potentiel de progression. Depuis son arrivée en provenance du KRC Genk en janvier 2023, l'ailier gauche a disputé 113 rencontres avec l'équipe première d'Amsterdam, pour un total de 25 buts et 27 passes décisives.

Un accord personnel déjà trouvé

L'agent de Mika Godts, Niels De Jonck, a confirmé que le joueur avait trouvé un accord de principe avec le PSG pour un contrat courant jusqu'en 2031 ou 2032. Le Diable Rouge souhaite rejoindre Paris, mais il doit encore obtenir l'autorisation de l'Ajax.

Déjà international belge, Mika Godts n'avait toutefois pas été retenu dans la sélection pour la Coupe du monde. Avec le nouveau sélectionneur Mark van Bommel, il pourrait retrouver une place chez les Diables Rouges. Reste désormais à savoir si le PSG est prêt à augmenter considérablement son offre.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Ajax
Mika Godts

Plus de news

Pourquoi l'arme fatale du RSC Anderlecht... vient du banc (pour le moment)

Pourquoi l'arme fatale du RSC Anderlecht... vient du banc (pour le moment)

14:30
Bruges, le "Bayern Munich de Belgique" ? Ivan Leko a un avis clair sur cette comparaison Factcheck

Bruges, le "Bayern Munich de Belgique" ? Ivan Leko a un avis clair sur cette comparaison

13:30
Pas de nouvel avant-centre au Standard ? L'explication derrière l'arrivée de Sylvester Jasper chez les Rouches Analyse

Pas de nouvel avant-centre au Standard ? L'explication derrière l'arrivée de Sylvester Jasper chez les Rouches

13:00
Adriano Bertaccini déjà sur le départ ? Anderlecht a refusé une offre

Adriano Bertaccini déjà sur le départ ? Anderlecht a refusé une offre

12:30
Une rumeur à oublier : Kevin De Bruyne n'ira pas dans ce club

Une rumeur à oublier : Kevin De Bruyne n'ira pas dans ce club

12:00
L'incroyable valse des sélectionneurs après la Coupe du Monde 2026 : un chiffre hallucinant

L'incroyable valse des sélectionneurs après la Coupe du Monde 2026 : un chiffre hallucinant

11:30
Avec Biondic et Khalaili ? La composition probable de l'Union contre Bodø/Glimt

Avec Biondic et Khalaili ? La composition probable de l'Union contre Bodø/Glimt

11:00
Le probable remplaçant de Keisuke Goto arrive d'Espagne et a disputé la Coupe du Monde 2026

Le probable remplaçant de Keisuke Goto arrive d'Espagne et a disputé la Coupe du Monde 2026

10:30
C'est officiel : l'une des sensations de la Coupe du Monde 2026 tient son transfert !

C'est officiel : l'une des sensations de la Coupe du Monde 2026 tient son transfert !

10:00
Deuxième transfert officiel : Bruges continue sa semaine de folie

Deuxième transfert officiel : Bruges continue sa semaine de folie

09:30
Que va faire Roméo Lavia ? Chelsea pourrait être forcé de prendre une décision

Que va faire Roméo Lavia ? Chelsea pourrait être forcé de prendre une décision

09:00
Mika Godts ne manquait pas de prétendants : un autre très grand club suivait le Diable Rouge

Mika Godts ne manquait pas de prétendants : un autre très grand club suivait le Diable Rouge

03/08
Christos Tzolis bientôt en concurrence... avec Vinicius Jr ? Le Grec réagit à la folle rumeur

Christos Tzolis bientôt en concurrence... avec Vinicius Jr ? Le Grec réagit à la folle rumeur

08:30
Un Diable Rouge a épaté en une demi-heure de Coupe du Monde seulement : "Il n'a pas de plafond"

Un Diable Rouge a épaté en une demi-heure de Coupe du Monde seulement : "Il n'a pas de plafond"

08:00
Une Coupe du Monde ravageuse : un sélectionneur de plus prend la porte !

Une Coupe du Monde ravageuse : un sélectionneur de plus prend la porte !

07:30
Journée record au Lotto Park : Anderlecht victime de son succès

Journée record au Lotto Park : Anderlecht victime de son succès

07:00
Un bien mauvais présage pour le Standard ? Les arbitres de la première journée sont connus

Un bien mauvais présage pour le Standard ? Les arbitres de la première journée sont connus

06:30
Mika Godts bientôt parti pour le PSG ? Son entraîneur s'exprime

Mika Godts bientôt parti pour le PSG ? Son entraîneur s'exprime

03/08
Service militaire, Guardiola et Coupe du Monde : tout savoir sur Lee Han-Beom, la recue à 7 millions de Bruges

Service militaire, Guardiola et Coupe du Monde : tout savoir sur Lee Han-Beom, la recue à 7 millions de Bruges

23:00
Officiel : après trois ans au Spartak Moscou, Théo Bongonda a trouvé son nouveau club

Officiel : après trois ans au Spartak Moscou, Théo Bongonda a trouvé son nouveau club

22:30
Visite médicale prévue demain : l'Antwerp va signer un ancien de la Gantoise

Visite médicale prévue demain : l'Antwerp va signer un ancien de la Gantoise

22:00
Les grandes manoeuvres : Un transfert à un million et un acteur de la Supercoupe pour Westerlo

Les grandes manoeuvres : Un transfert à un million et un acteur de la Supercoupe pour Westerlo

21:30
Toujours pas d'Hervé Koffi dans le groupe de l'Union : David Hubert s'explique

Toujours pas d'Hervé Koffi dans le groupe de l'Union : David Hubert s'explique

20:55
Anderlecht remballé, un départ qui fait très mal : tout savoir sur Bodø/Glimt, l'adversaire de l'Union

Anderlecht remballé, un départ qui fait très mal : tout savoir sur Bodø/Glimt, l'adversaire de l'Union

20:30
Officiel : Lens allonge les millions pour Yacine Titraoui

Officiel : Lens allonge les millions pour Yacine Titraoui

20:03
6
Confirmé : les Diables découvriront un nouveau stade en Ligue des Nations

Confirmé : les Diables découvriront un nouveau stade en Ligue des Nations

19:30
C'est signé : un jeune milieu de terrain anderlechtois transféré en Italie

C'est signé : un jeune milieu de terrain anderlechtois transféré en Italie

19:10
Officiel : l'Antwerp présente (enfin) son nouvel entraîneur

Officiel : l'Antwerp présente (enfin) son nouvel entraîneur

18:39
Avec ou sans supporters contre le Cercle...et la RAAL ? Enfin un peu de clarté pour le Standard

Avec ou sans supporters contre le Cercle...et la RAAL ? Enfin un peu de clarté pour le Standard

18:30
"Je comprends que les gens aient cru que je mentais" : Jeremy Doku évoque la naissance de son fils

"Je comprends que les gens aient cru que je mentais" : Jeremy Doku évoque la naissance de son fils

18:00
Une histoire sans fin : Louis Van Gaal, 74 ans, est prêt à revenir à la tête des Pays-Bas

Une histoire sans fin : Louis Van Gaal, 74 ans, est prêt à revenir à la tête des Pays-Bas

17:30
Treize millions pour deux flops : ces joueurs peuvent quitter le Club de Bruges

Treize millions pour deux flops : ces joueurs peuvent quitter le Club de Bruges

17:00
Passé en fantôme au Standard, il retrouve un club... après trois ans sans jouer

Passé en fantôme au Standard, il retrouve un club... après trois ans sans jouer

16:30
Vincent Kompany annonce le départ de trois joueurs : "C'est une bonne chose d'être clair"

Vincent Kompany annonce le départ de trois joueurs : "C'est une bonne chose d'être clair"

16:00
Le Standard pourrait perdre l'un de ses cadres : la Lazio Rome est sur le coup

Le Standard pourrait perdre l'un de ses cadres : la Lazio Rome est sur le coup

15:40
2
🎥 Il épate déjà l'Allemagne : Nathan De Cat est très en jambes avec Hoffenheim pendant la préparation

🎥 Il épate déjà l'Allemagne : Nathan De Cat est très en jambes avec Hoffenheim pendant la préparation

15:15

Plus de news

Les plus populaires

Nederlandse Eredivisie

 Journée 1
Cambuur Cambuur 07/08 Excelsior Excelsior
NEC NEC 08/08 Telstar Telstar
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 08/08 Willem II Willem II
PSV PSV 08/08 Fortuna Sittard Fortuna Sittard
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 08/08 ADO Den Haag ADO Den Haag
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 09/08 Feyenoord Feyenoord
FC Groningen FC Groningen 09/08 Utrecht Utrecht
Zwolle Zwolle 09/08 Ajax Ajax
Heerenveen Heerenveen 09/08 FC Twente FC Twente
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved