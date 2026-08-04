L’Ajax refuse une première offre du PSG pour Mika Godts : voici combien demande le club néerlandais

L'Ajax a repoussé la première offre du PSG pour Mika Godts. Le club néerlandais réclame plus de 60 millions d'euros pour son ailier belge, qui a déjà trouvé un accord de principe avec les Parisiens.

Le club français a proposé 40 millions d'euros, assortis de 5 millions d'euros de bonus facilement atteignables. Cette offre est jugée insuffisante par l'Ajax.

Selon De Telegraaf, le directeur technique Jordi Cruijff n'a d'ailleurs formulé aucune contre-proposition. L'Ajax attend une offre plus réaliste et espère obtenir un montant largement supérieur à 60 millions d'euros.

L'Ajax considère Godts comme quasiment indispensable

Ce prix élevé ne s'explique pas uniquement par la durée de son contrat. Lié à l'Ajax jusqu'en juin 2029, le Belge est devenu l'un des joueurs offensifs les plus importants du club la saison dernière. En 32 matches d'Eredivisie, il a inscrit 17 buts et délivré 12 passes décisives.

Jordi Cruijff estime que le joueur de 21 ans peut jouer un rôle majeur dans la course au titre. Un départ ne sera donc envisagé que si le PSG formule une offre exceptionnelle. Le club parisien dispose en outre d'une importante puissance financière, ayant déjà vendu pour environ 160 millions d'euros de joueurs cet été.

Estimé à 35 millions d'euros par Transfermarkt, Mika Godts vaut toutefois bien plus aux yeux de l'Ajax, qui met en avant son rendement, son jeune âge, son contrat longue durée et son important potentiel de progression. Depuis son arrivée en provenance du KRC Genk en janvier 2023, l'ailier gauche a disputé 113 rencontres avec l'équipe première d'Amsterdam, pour un total de 25 buts et 27 passes décisives.





Un accord personnel déjà trouvé

L'agent de Mika Godts, Niels De Jonck, a confirmé que le joueur avait trouvé un accord de principe avec le PSG pour un contrat courant jusqu'en 2031 ou 2032. Le Diable Rouge souhaite rejoindre Paris, mais il doit encore obtenir l'autorisation de l'Ajax.

Déjà international belge, Mika Godts n'avait toutefois pas été retenu dans la sélection pour la Coupe du monde. Avec le nouveau sélectionneur Mark van Bommel, il pourrait retrouver une place chez les Diables Rouges. Reste désormais à savoir si le PSG est prêt à augmenter considérablement son offre.