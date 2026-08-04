"Kompany me fait passer au niveau supérieur" : un cadre du Bayern salue le travail de l’ancien Diable Rouge

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"Kompany me fait passer au niveau supérieur" : un cadre du Bayern salue le travail de l’ancien Diable Rouge
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Jonathan Tah s'est récemment exprimé sur l'importance de Vincent Kompany à la tête du Bayern. Le défenseur central a salué le travail du tacticien belge. Dans une longue interview accordée à Sky Sport, le joueur de 30 ans s'est longuement confié.

Pour Jonathan Tah, Vincent Kompany a été très important lors de son arrivée au club : "Quand je suis arrivé, j’ai dit qu’il était important pour moi d’avoir le sentiment de travailler avec un entraîneur capable de me faire progresser. Quelqu’un qui pouvait m’apporter quelque chose pour me faire passer au niveau supérieur, car je ne suis pas encore arrivé là où je veux être. Il l’a fait par sa manière de s’adresser à nous."

Jonathan Tah salue le travail de Vincent Kompany

"Il l’a fait par sa façon de montrer l’exemple, en tant que leader et entraîneur. Comme il a lui-même été joueur, il sait aussi très bien transmettre les choses du point de vue d’un joueur", a-t-il ajouté. "Il met également particulièrement l’accent sur certains aspects défensifs, et j’ai énormément appris dans ce domaine."

En tant qu'ancien défenseur central, Vincent Kompany peut parfaitement aider Jonathan Tah. Avoir un tel entraîneur est ainsi un luxe pour l'ancien défenseur central du Bayer Leverkusen. Il semble en être bien conscient.

À 30 ans, le défenseur central est clairement déjà un joueur d'expérience, mais l'expertise d'un entraîneur comme Vincent Kompany est également cruciale pour la suite de son développement.

Jonathan Tah a rejoint le Bayern à l'été 2025. Vincent Kompany est quant à lui arrivé un an plus tôt et est désormais bien installé dans la formation munichoise. Les joueurs, le staff ainsi que les supporters apprécient en grande majorité son travail.

Le 22 août prochain, le Bayern lancera officiellement sa saison. Le club bavarois affrontera Dortmund en Supercoupe d'Allemagne. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 20h30 au Signal Iduna Park.

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