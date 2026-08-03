Service militaire, Guardiola et Coupe du Monde : tout savoir sur Lee Han-Beom, la recue à 7 millions de Bruges

Le Club de Bruges a confirmé aujourd'hui l'arrivée du défenseur sud-coréen Lee Han-Beom. Portrait du nouveau prospect de la direction, appelé à se développer à son tour aux côtés de Brandon Mechele.

Brandon Mechele ne rapportera peut-être directement pas le moindre centime en indemnité de transfert au Club de Bruges durant sa carrière. Et pourtant, depuis plusieurs années maintenant, la recette est connue : l'Ostandais de 33 ans ne cesse de gagner en confiance et bonifie également ses coéquipiers.

Le Club l'a bien compris : nombre de jeunes défenseurs centraux étrangers ont bénéficié de ses conseils et de sa sérénité pour franchir plusieurs paliers, jusqu'à rapporter très gros : rien qu'à eux trois, Odilon Kossounou, Abakar Sylla et Stanley Nsoki ont rapporté 55 millions d'euros.

Joël Ordonez devrait représenter la plus belle plus-value en la matière : les cadors européens font la file pour le recruter. La direction a donc anticipé en faisant venir le Sud-coréen Lee Han-Beom (24 ans) pour sept millions d'euros en provenance de Midtjylland. Portrait du troisième transfert entrant le plus cher de l'été belge.

Bruges, son deuxième port d'attache sur le vieux continent

Lee Han-Beom a joué dans le championnat sud-coréen jusqu'à ses 21 ans. C'est Midtjylland qui a été le chercher au FC Séoul en juillet 2023. Les Danois ont notamment été impressionné par ses prestations un an plus tôt aux Jeux asiatiques de Hangzhou. En plus de la victoire finale, la compétition lui avait également valu (ainsi qu'à ses coéquipiers) une exemption du service militaire, obligatoire en Corée du Sud. De quoi lui ouvrir les portes d'un départ en Europe.

Pourtant, les débuts à Midtjylland n'ont pas été simples. "J'ai très peu joué et j'ai ressenti la barrière de la langue, mais je me suis concentré en silence sur mon entraînement. Mon compatriote Cho Gue-Sung m'a beaucoup aidé : j'avais quelqu'un à qui me confier lorsque j'avais des difficultés et que j'étais frustré. J'ai essayé différentes solutions pour être prêté en Corée ou ailleurs, mais ça n'a pas marché", explique-t-il dans une interview accordée au site Flashscore.





Sa persévérance a payé : Lee est devenu un titulaire de plus en plus régulier la saison dernière. Jusqu'à entrer dans l'histoire en inscrivant le seul but de la finale de Coupe contre le FC Copenhague. Sa reprise de la tête sur coup franc a empêché Thomas Delaney de soulever le trophée en tant que capitaine de Copenhague.

Lee arrive donc en confiance à Bruges, d'autant qu'il n'a pas manqué la moindre minute à la Coupe du Monde (la Corée du Sud a été éliminé dès la phase de groupe après une victoire contre la République tchèque suivie de deux défaites contre le Mexique et l'Afrique du Sud).

Prêt à s'adapter à plusieurs manières de défendre

Sur le sol américain, il a été associé à Kim Min-jae, le défenseur du Bayern Munich a qui il est parfois comparé. Mais quel est son style de jeu ? Lee se démarque surtout grâce à son jeu de tête. Pour le reste, les différents schémas tactiques auxquels il a été confronté l'ont appris à se diversifier.

"En sélection, l'entraîneur préfère que nos défenseurs se concentrent davantage sur le marquage des espaces que sur les joueurs adverses. En phase offensive, il nous encourage à nous projeter plus agressivement vers l'avant et à tenter des passes plus ambitieuses dans ces espaces", explique-t-il dans une interview accordée à la FIFA.

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"Avec Midtjylland, nous défendions de manière plus agressive. On privilégiait le marquage individuel plutôt que la défense des espaces. Il m'arrivait même de suivre l'attaquant adverse dans son camp s'il y dézonait", poursuit la nouvelle recrue brugeoise.

La saison dernière, Lee Han-beom a atteint les huitièmes de finale de l'Europa League, où Nottingham Forest a eu besoin des tirs au but pour se qualifier. Dans les prochains mois, il découvrira la Ligue des Champions.

Le garçon ne manque en tout cas pas d'ambition : "L'équipe pour laquelle je rêve de jouer, c'est Manchester City. C'est mon équipe préférée et je veux évoluer sous les ordres de Pep Guardiola (interview réalisée avant le départ du Catalan). Mais je ne suis pas fixé sur la Premier League ; mon rêve est de jouer dans un grand championnat comme la Bundesliga". La Pro League lui servira-t-il de tremplin comme à ses prédécesseurs ?