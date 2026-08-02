Avec un clin d'oeil du staff : la Belgique accueille une équipe de Ligue 1 en urgence pour son stage

Scott Crabbé, journaliste football
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Avec un clin d'oeil du staff : la Belgique accueille une équipe de Ligue 1 en urgence pour son stage
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Le Proximus Basecamp de Tubize fonctionne à plein régime cet été. Le centre d'entraînement fédéral accueille d'ailleurs Auxerre, qui y a trouvé des meilleures conditions de travail qu'à son lieu de stage initial.

En modernisant le centre d'entraînement fédéral de Tubize, l'Union Belge s'est doté d'un outil à la pointe. Modernisé en 2016, le Proximus Basecamp accueille de nombreuses équipes durant toute la saison. 

Il est évidemment le lieu de résidence attitré des Diables Rouges, qui s'y sont d'ailleurs préparés à la fin du mois de mai avant de s'envoler aux Etats-Unis pour y disputer la Coupe du Monde. Avec le Martin's Hotel, ses salles de conférence et ses terrains de dernière génération, le cadre est parfait pour y travailler dans la sérénité.

Auxerre a pris ses quartiers

Plusieurs équipes étrangères y viennent d'ailleurs en séjour. Il y a un an, Chelsea l'avait même choisi pour y envoyer ses équipes U18 et U21 en stage. Cette semaine, pendant que Rudi Garcia débarrassait ses derniers cartons, le centre a ainsi accueilli Auxerre, qui a 'choisi' le plat pays pour préparer sa saison de Ligue 1.

Des guillemets s'imposent, car l'AJA a dû revoir ses plans. C'est son staff belge à l'accent brabançon qui a déniché Tubize comme alternative.


"On devait aller en stage à Vichy, mais on a eu une mésaventure avec l'état du terrain", explique Will Still à La Dernière Heure. "Puis, avec mon frère Nico (qui l'a rejoint en tant qu'adjoint), on a pensé à cette alternative en urgence".

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