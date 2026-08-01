📷 Troisième maillot dévoilé, beau succès populaire : Sclessin rouge de monde pour le Fan Day du Standard

Le Fan Day du Standard se tient actuellement sous le soleil de Sclessin. Un rendez-vous d'ores et déjà placé sous le signe d'un beau bain de foule.

Comme chaque année, le Fan Day du Standard est un rendez-vous très attendu du peuple rouge et blanc. Une semaine après le match de gala contre la Juventus en guise d'amuse bouche, les supporters liégeois avaient hâte de rencontrer les joueurs, pour accueillir les nouveaux et communiquer leur rage de vaincre au groupe.

La journée a commencé sur le coup de 10h, elle a déjà permis aux visiteurs faire un tour des vestiaires et du bord-terrain. Sur l’ensemble de ce samedi, entre 10 000 et 15 000 supporters sont ainsi venus contribuer à ce joli succès populaire.

Les animations ne sont d'ailleurs pas encore terminées : au son de la voix du speaker Jacques Massart, la séance de dédicaces a en effet commencé à 16h, elle se tiendra jusqu'à 18h avec six stands accueillant les joueurs de l'effectif. La répartition des joueurs présents est à retrouver sur le site du club.

Le troisième maillot présenté

Last but not least, le troisième maillot utilisé dans les prochains mois est également en vente après avoir été dévoilé plus tôt dans la journée. Une tunique bleu azur déjà aperçue dans la foule.

Le nouveau maillot se veut ancré localement : "Nous avons choisi la Cité Miroir pour une nouvelle collaboration 100% liégeoise. Lieu emblématique de notre ville, la Cité Miroir est un symbole d’ouverture, de culture et de partage, profondément ancré dans le patrimoine liégeois".

"Ce troisième maillot raconte aussi une histoire. Celle d’un club profondément attaché à sa ville, fier de ses racines et qui aime mettre en lumière celles et ceux qui la font vivre. Merci à la Cité Miroir pour son accueil et sa confiance", conclut le Standard dans son communiqué. Tout le club espère désormais vivre une entrée au matière aussi souriante contre le Cercle de Bruges dans une semaine, pour la reprise du championnat.