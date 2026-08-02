Exclusivité confirmée : un défenseur de Pro League s'envole pour cinq millions à Venise

Exclusivité confirmée : un défenseur de Pro League s'envole pour cinq millions à Venise
Photo: © photonews
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Redouane Halhal rapporte gros à Malines. Après une seule saison en Pro League, l'international marocain s'offre un contrat de quatre ans à Venise.

Scott Crabbé

Redouane Halhal bel et bien à Venise

Comme nous vous l'annoncions, Redouane Halhal a profité de sa belle saison à Malines (qui l'avait emmené jusqu'à la Coupe du Monde avec le Maroc) pour signer à Venise. Le défenseur a signé un contrat de quatre ans en Serie A. "Le projet m'a convaincu dès le départ. Rejoindre Venise est une opportunité fantastique que j'ai saisie avec un grand enthousiasme. La ville est magnifique, le stade est impressionnant et les installations d'entraînement offrent tout ce dont une équipe a besoin pour performer au plus haut niveau", se réjouit-il dans le communiqué officiel. Malines touche cinq millions grâce à l'opération. Une belle plus-value pour un joueur arrivé gratuitement il y a deux ans. 

Redouane Halhal devrait quitter le KV Malines cet été. Le défenseur marocain, auteur d'une énorme saison et repris avec le Maroc pour la Coupe du Monde 2026, ne manquait pas d'intérêt, et les Sang & Or pourraient donc toucher une belle somme.

Redouane Halhal se dirige vers un départ du KV Malines cet été. Le défenseur marocain s’est mis en évidence la saison passée avec les Sang & Or, et plusieurs équipes d’Italie et de France l'auraient suivi de très près ces dernières semaines et ces derniers mois. Le défenseur central de 23 ans a franchi un cap notable au cours de l’année écoulée, lui qui avait été recruté librement en 2024.

Le KV Malines va laisser partir son défenseur pour cinq millions

C'est Venezia, en Serie A, qui semble désormais tenir la corde pour le défenseur international marocain. Halhal souhaitait passer un palier cet été, et le club de Venise semble l'avoir convaincu.

Le KV Malines avait attiré Halhal libre durant l’été 2024. Dans la foulée, il avait été prêté à Helmond Sport, où il a disputé 32 rencontres et inscrit un but. La saison dernière, il a saisi sa chance au Kavé : 34 apparitions, un but et deux assists.

Entre-temps, Halhal est aussi devenu international marocain. Il a fait ses débuts avec l’équipe nationale en mars 2026. Son compteur affiche déjà cinq sélections et il a même obtenu du temps de jeu à la Coupe du monde : deux fois 90 minutes, face à Haïti et au Canada, ce qui n'a fait que faire grimper sa cote.

Son contrat au KV Malines courait encore jusqu’en juin 2027. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est de 5 millions d’euros. C’est aussi le montant que Venezia, d’après nos sources, serait prêt à débourser.

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