Exclusivité confirmée : un défenseur de Pro League s'envole pour cinq millions à Venise



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Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google! Redouane Halhal rapporte gros à Malines. Après une seule saison en Pro League, l'international marocain s'offre un contrat de quatre ans à Venise.



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