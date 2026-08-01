Ex-équipier de Saka et Fossey, une nationalité surprenante : qui est le nouveau Rouche Sylvester Jasper ?

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Ex-équipier de Saka et Fossey, une nationalité surprenante : qui est le nouveau Rouche Sylvester Jasper ?
Photo: © photonews
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Le Standard a annoncé ce vendredi soir l'arrivée de sa nouvelle recrue : Sylvester Jasper, qui arrive de D1 serbe. Un ailier gauche dont le nom laisse difficilement imaginer qu'il est en réalité international... bulgare.

Sylvester Jasper (24 ans) a été formé à Fulham très jeune : né à Londres, il dispose naturellement de la nationalité anglaise et a même été international anglais en équipes U15 et U16. Mais c'est bien en tant qu'ailier bulgare que le nouveau joueur du Standard a été introduit, et pour cause : à partir des U21, c'est la Bulgarie, pays de sa mère, que représente le néo-Rouche (4 caps).

Jasper n'a toujours pas été appelé en équipe A et peut donc toujours opter pour trois sélections différentes : l'Angleterre, le Nigéria et la Bulgarie, celle dont il semble le plus proche. Et avant d'évoluer à Fulham, Jasper est passé par un club auquel il est lié de façon surprenante : le FC Marek, qui évolue actuellement en D2 bulgare.

Petit-neveu d'une légende du football bulgare 

Via sa mère, Sylvester Jasper est en effet lié à une légende bulgare : il est le petit-neveu de Sasho Pargov, attaquant ayant disputé 465 match pour le FC Marek, inscrivant 167 buts, ce qui en fait le meilleur buteur de l'histoire du club. Pargov a également disputé la Coupe d'Europe après avoir remporté un titre avec Marek, affrontant notamment l'Aberdeen de Sir Alex Ferguson en 1978 et marquant face au Bayern Munich. 

Jasper Sylvester
© photonews

Le Standard espère donc que bon sang ne saurait mentir, même si la carrière de Sylvester Jasper a pris un peu de temps à décoller. En équipes de jeunes, Jasper était vu comme l'un des plus grands talents de Fulham, remportant le titre en U18 avec 9 buts et 10 assists en 18 matchs et étant appelé très jeune en U23. Là, il cotoiera un certain Marlon Fossey le temps de quelques rencontres. 

Un parcours compliqué après Fulham 

Plus jeune encore, le plus grand nom avec lequel le nouveau Standardman a évolué aura certainement été Bukayo Saka, qu'il croise en équipe d'Angleterre U15. Mais confirmer chez les pros est plus difficile : ses prêts à Colchester, Hibernians et Bristol ne sont pas convaincants et malgré trois apparitions en équipe A, notamment face au Manchester City de De Bruyne, Agüero, Mahrez et Foden, il quitte Fulham en 2023. 

Lire aussi… Le Standard officialise un nouveau transfert pour renforcer son attaque

Sa saison à Portimonense, lors de laquelle il est enfin titulaire (30 matchs, 2 buts, 2 assists), se termine sur la relégation du club portugais, le poussant à un nouveau départ direction le Slask Wroclaw. Les choses s'y passeront moins bien, le Bulgare y perdant progressivement sa place de titulaire et rebondissant donc l'été dernier en Serbie. 

Au FK Zeleznicar Pancevo, Sylvester Jasper va enfin s'épanouir, disputant 34 matchs pour 7 buts et 7 passes décisives, ce qui lui vaut une place dans l'équipe-type du championnat serbe. Suffisant pour convaincre le Standard de s'offrir ses services. Il faudra probablement passer un palier pour s'adapter au niveau du football belge, mais personne à Sclessin ne doute que les qualités de Jasper sont suffisantes pour y parvenir. 

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