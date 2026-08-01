Officiel : un renfort qui a connu la Ligue des Champions pour aider Felice Mazzù à Eupen

Chris-Kévin Nadje est le nouveau renfort d'Eupen. Le milieu offensif ivoirien doit aider les Pandas à revoir leurs ambitions à la hausse en D1B cette saison.

Passé à côté du top 6 et des Promotions' Playoffs la saison dernière, Eupen veut jouer les premiers rôles dans les mois à venir. Repris par Qatar Sports Investments (QSI, le fonds d'investissement qui détient notamment le PSG), les Pandas ont investi ces dernières semaines sur le marché des transferts.

Après Antoine Lejoly, Malam Malu, Mathias Fixelles, Sandro Vidigal, Aron Sulejmani et Ba-Muaka Simakala, l'Alliance tient son septième transfert de l'été. Il s'agit de Chris-Kévin Nadje, un milieu offensif ivoirien de 24 ans.

Nadje évoluait à Feyenoord, il n'entrait plus dans les plans du staff. Eupen en a profité pour le récupérer pour 250 000 euros. Avec lui, les Pandas accueillent une nouvelle recrue qui a déjà pas mal bourlingué.

Chris-Kévin Nadje veut se relancer au Kehrweg

Passé par le centre de formation du RC Lens, le natif d'Abidjan a poursuivi son écolage à l'Entente Feignies Aulnoye, Laval et Versailles. Grâce à son excellente saison chez ces derniers (7 buts en troisième division française), Feyenoord l'a attiré pour 500 000 euros à l'été 2024.





L'ancien coéquipier d'Ibrahim Karamoko (lui aussi repéré à Versailles par le Standard) n'a pas su s'imposer comme titulaire au Kuip avec la concurrence au milieu de terrain, mais compte quand même 13 apparitions avec Feyenoord, dont trois en Ligue des Champions (il a notamment disputé 40 minutes lors de la retentissante victoire 3-0 contre le Bayern Munich de Vincent Kompany).

Pour lui permettre de disposer de plus de temps de jeu, la direction néerlandaise l'a prêté à deux reprises : d'abord à l'Excelsior Rotterdam, puis à Monterey Bay (deuxième division américaine) ces derniers mois. Revenu de ce deuxième séjour en location, il rejoint donc définitivement Eupen. Le renfort nécessaire à Felice Mazzù pour jouer le top 6 ? Réponse dans les mois à venir.