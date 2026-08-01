Officiel : un renfort qui a connu la Ligue des Champions pour aider Felice Mazzù à Eupen

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Officiel : un renfort qui a connu la Ligue des Champions pour aider Felice Mazzù à Eupen
Photo: © photonews
Deviens fan de Eupen! 154

Chris-Kévin Nadje est le nouveau renfort d'Eupen. Le milieu offensif ivoirien doit aider les Pandas à revoir leurs ambitions à la hausse en D1B cette saison.

Passé à côté du top 6 et des Promotions' Playoffs la saison dernière, Eupen veut jouer les premiers rôles dans les mois à venir. Repris par Qatar Sports Investments (QSI, le fonds d'investissement qui détient notamment le PSG), les Pandas ont investi ces dernières semaines sur le marché des transferts.

Après Antoine Lejoly, Malam Malu, Mathias Fixelles, Sandro Vidigal, Aron Sulejmani et  Ba-Muaka Simakala, l'Alliance tient son septième transfert de l'été. Il s'agit de Chris-Kévin Nadje, un milieu offensif ivoirien de 24 ans.

Nadje évoluait à Feyenoord, il n'entrait plus dans les plans du staff. Eupen en a profité pour le récupérer pour 250 000 euros. Avec lui, les Pandas accueillent une nouvelle recrue qui a déjà pas mal bourlingué.

Chris-Kévin Nadje veut se relancer au Kehrweg

Passé par le centre de formation du RC Lens, le natif d'Abidjan a poursuivi son écolage à l'Entente Feignies Aulnoye, Laval et Versailles. Grâce à son excellente saison chez ces derniers (7 buts en troisième division française), Feyenoord l'a attiré pour 500 000 euros à l'été 2024.

L'ancien coéquipier d'Ibrahim Karamoko (lui aussi repéré à Versailles par le Standard) n'a pas su s'imposer comme titulaire au Kuip avec la concurrence au milieu de terrain, mais compte quand même 13 apparitions avec Feyenoord, dont trois en Ligue des Champions (il a notamment disputé 40 minutes lors de la retentissante victoire 3-0 contre le Bayern Munich de Vincent Kompany).

Pour lui permettre de disposer de plus de temps de jeu, la direction néerlandaise l'a prêté à deux reprises : d'abord à l'Excelsior Rotterdam, puis à Monterey Bay (deuxième division américaine) ces derniers mois. Revenu de ce deuxième séjour en location, il rejoint donc définitivement Eupen. Le renfort nécessaire à Felice Mazzù pour jouer le top 6 ? Réponse dans les mois à venir.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Eupen
Chris-Kevin Nadje

Plus de news

Dernier amical en Allemagne : à une semaine du Lotto Park, la RAAL reste muette

Dernier amical en Allemagne : à une semaine du Lotto Park, la RAAL reste muette

15:30
Quatre ans après Josh Cullen, Anderlecht veut accueillir un nouveau joueur irlandais

Quatre ans après Josh Cullen, Anderlecht veut accueillir un nouveau joueur irlandais

15:00
Welcome back, président : le retour que tout le monde attendait au RWDM

Welcome back, président : le retour que tout le monde attendait au RWDM

14:29
1
Officiel : Hervé Koffi fait son retour en Belgique par la grande porte

Officiel : Hervé Koffi fait son retour en Belgique par la grande porte

14:08
3
Ex-équipier de Saka et Fossey, une nationalité surprenante : qui est le nouveau Rouche Sylvester Jasper ?

Ex-équipier de Saka et Fossey, une nationalité surprenante : qui est le nouveau Rouche Sylvester Jasper ?

13:30
Nouvelle cible en vue : Anderlecht sur la piste d'un milieu de terrain camerounais

Nouvelle cible en vue : Anderlecht sur la piste d'un milieu de terrain camerounais

13:00
Comme la saison passée : un groupe de supporters boycotte le déplacement à la RAAL

Comme la saison passée : un groupe de supporters boycotte le déplacement à la RAAL

12:30
Trois défaites de rang et une Supercoupe qui s'envole : Hans Vanaken prend la parole en capitaine Réaction

Trois défaites de rang et une Supercoupe qui s'envole : Hans Vanaken prend la parole en capitaine

12:00
1
Pas conservé par Anderlecht, Moussa Diarra était proche d'un nouveau défi... mais le transfert tombe à l'eau

Pas conservé par Anderlecht, Moussa Diarra était proche d'un nouveau défi... mais le transfert tombe à l'eau

11:30
Un statut culte : Jelle Van Damme va retourner saluer ses anciens supporters

Un statut culte : Jelle Van Damme va retourner saluer ses anciens supporters

11:00
Le Club de Bruges tiendrait peut-être un renfort à 12 millions d'euros !

Le Club de Bruges tiendrait peut-être un renfort à 12 millions d'euros !

10:30
Le héros de l'Union ne s'est pas privé de chambrer Bruges : "Je savais où il allait tirer" Réaction

Le héros de l'Union ne s'est pas privé de chambrer Bruges : "Je savais où il allait tirer"

10:00
2
Un transfert de prestige ? Le PSG s'intéresse de très près à un Diable Rouge !

Un transfert de prestige ? Le PSG s'intéresse de très près à un Diable Rouge !

09:25
Le jackpot pour Charleroi, qui perd un cadre mais va empocher une belle somme

Le jackpot pour Charleroi, qui perd un cadre mais va empocher une belle somme

08:59
2
C'est confirmé : l'Antwerp tient son entraîneur pour la saison prochaine, et c'est une surprise

C'est confirmé : l'Antwerp tient son entraîneur pour la saison prochaine, et c'est une surprise

08:40
Un titulaire de la saison dernière pas sur la feuille...et donc sur le départ ? David Hubert s'explique Réaction

Un titulaire de la saison dernière pas sur la feuille...et donc sur le départ ? David Hubert s'explique

08:00
Gianni Infantino s'avoue vaincu et abandonne son projet très polémique

Gianni Infantino s'avoue vaincu et abandonne son projet très polémique

08:20
1
L'Union Belge a appris le projet de la FIFA... dans la presse : la présidente réagit fermement

L'Union Belge a appris le projet de la FIFA... dans la presse : la présidente réagit fermement

07:40
Le Standard officialise un nouveau transfert pour renforcer son attaque

Le Standard officialise un nouveau transfert pour renforcer son attaque

06:51
Les Mauves seront reçus chaudement : ce qu'il faut savoir du PAOK Salonique, l'adversaire du RSC Anderlecht

Les Mauves seront reçus chaudement : ce qu'il faut savoir du PAOK Salonique, l'adversaire du RSC Anderlecht

06:30
L'un des absents de la préparation du Standard : Steeven Assengue à la recherche du temps perdu

L'un des absents de la préparation du Standard : Steeven Assengue à la recherche du temps perdu

06:00
"On ne porte quand même pas de Pampers jusqu'à 25 ans ?" : Ivan Leko justifie son choix fort à sa manière Réaction

"On ne porte quand même pas de Pampers jusqu'à 25 ans ?" : Ivan Leko justifie son choix fort à sa manière

23:38
2
Olaru très discret, Mac Allister fait la différence : les notes de l'Union contre Bruges

Olaru très discret, Mac Allister fait la différence : les notes de l'Union contre Bruges

23:12
L'heure de gloire pour Chambaere ! L'Union efface le Club de Bruges aux tirs au but en Supercoupe

L'heure de gloire pour Chambaere ! L'Union efface le Club de Bruges aux tirs au but en Supercoupe

22:42
Ce serait un joli coup : l'Antwerp veut rapatrier un talent belge parti un peu trop jeune

Ce serait un joli coup : l'Antwerp veut rapatrier un talent belge parti un peu trop jeune

23:00
Le KRC Genk confirme : Besnik Hasi va attirer un Limbourgeois

Le KRC Genk confirme : Besnik Hasi va attirer un Limbourgeois

22:00
À une semaine de Sclessin, le Cercle partage face à un grand club français

À une semaine de Sclessin, le Cercle partage face à un grand club français

21:40
L'Union et Bruges aux tirs au but ! Direct commenté Live

L'Union et Bruges aux tirs au but ! Direct commenté

20:21
Cinq millions pour faire bouger les lignes : Lukáš Ambros, le maître à jouer qu'Anderlecht se cherchait ? Analyse

Cinq millions pour faire bouger les lignes : Lukáš Ambros, le maître à jouer qu'Anderlecht se cherchait ?

21:00
OFFICIEL : Le Barça attire un grand talent belge

OFFICIEL : Le Barça attire un grand talent belge

21:09
Exclusif : le KV Malines pourrait vendre l'un de ses piliers pour 5 millions d'euros

Exclusif : le KV Malines pourrait vendre l'un de ses piliers pour 5 millions d'euros

20:40
Deux ans et demi plus tard, un flop à 100 millions va pouvoir à nouveau fouler les terrains

Deux ans et demi plus tard, un flop à 100 millions va pouvoir à nouveau fouler les terrains

20:20
"Je ne pouvais pas bouger, j'avais envie de pleurer" : Doku évoque ses difficultés à la Coupe du Monde 2026

"Je ne pouvais pas bouger, j'avais envie de pleurer" : Doku évoque ses difficultés à la Coupe du Monde 2026

20:00
Un axe d'amélioration prioritaire : l'analyse de Vincent Euvrard après le succès du Standard contre Bielefeld Interview

Un axe d'amélioration prioritaire : l'analyse de Vincent Euvrard après le succès du Standard contre Bielefeld

19:20
Après la folle agression subie dans les rues de Bruxelles, Mohammed Fuseini s'exprime

Après la folle agression subie dans les rues de Bruxelles, Mohammed Fuseini s'exprime

19:40
La FIFA accélère sur le dossier d’un Mondial à 64 équipes : une première décision attendue prochainement

La FIFA accélère sur le dossier d’un Mondial à 64 équipes : une première décision attendue prochainement

19:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Supercoupe
FC Bruges FC Bruges 1-1 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved