Le Club de Bruges ne lâche pas l'affaire : Genk va devoir reprendre les discussions

Muzamel Rahmat Brandon Morren
Muzamel Rahmat et Brandon Morren
| Commentaire
Le Club de Bruges ne lâche pas l'affaire : Genk va devoir reprendre les discussions
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Les négociations entre le Club de Bruges et Genk se poursuivent pour Noah Adedeji-Sternberg. Le joueur est prêt à franchir le pas, mais aucun accord n'a été trouvé.

Le Club de Bruges n'a pas refermé le dossier Noah Adedeji-Sternberg. Les Brugeois veulent continuer à discuter avec Genk et espèrent avancer dans les prochains jours. Le joueur de 21 ans souhaite rejoindre le Jan Breydel, mais Genk reste ferme et ne compte pas le laisser partir facilement.

Selon Sacha Tavolieri, de nouveaux échanges entre les deux clubs sont prévus. Le Club n'a pas de souci avec le joueur, puisque les deux parties sont tombées d'accord depuis quelque temps sur les conditions d'un futur contrat. Le dossier dépend des négociations entre Bruges et Genk.

La relation avec Genk est sous tension

Lorsque Genk a découvert que Bruges avait discuté avec le joueur dans son dos, le club limbourgeois a réagi très vivement. Adedeji-Sternberg a été temporairement relégué au noyau B, rendant le dossier beaucoup plus sensible.

Entre-temps, l'attaquant a réintégré le noyau A. Il a obtenu des minutes lors des matches amicaux, ce qui montre que Genk ne l'a pas rayé sportivement. Cela n'entame en rien son souhait de rejoindre le Club de Bruges.

Genk est en position de force dans ce dossier. Adedeji-Sternberg a prolongé son contrat l'été dernier et est lié au club jusqu'en juin 2028. Les Limbourgeois ne sont pas pressés de vendre et réclament un montant important. Sa valeur est estimée à quatre millions d'euros par Transfermarkt, mais Genk attend une offre supérieure.

Genk n'a pas apprécié que Adedeji-Sternberg trouve un accord avec le Club avant que les deux clubs ne discutent d'un transfert. Les Limbourgeois ne comptent pas faciliter les négociations et entendent défendre leurs intérêts jusqu'au bout.

Le Club devra mettre la main au portefeuille

Le Club de Bruges sait ce qu'il lui reste à faire. Un accord existe avec le joueur, mais le plus compliqué commence : convaincre Genk de le laisser partir.

À 21 ans, Adedeji-Sternberg compte 79 apparitions avec l'équipe première de Genk. L'ailier a inscrit six buts et délivré six passes décisives. Il a porté le maillot des différentes sélections de jeunes de la Belgique.

Même s'il n'est pas un titulaire indiscutable, Genk ne compte pas s'en séparer à n'importe quel prix. Le joueur est un élément important de l'effectif et les Limbourgeois veulent obtenir une indemnité à la hauteur de son potentiel.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
KRC Genk
Noah Adedeji-Sternberg

Plus de news

Officiel : un défenseur de Pro League prend sa retraite pour lancer sa carrière d'entraîneur

Officiel : un défenseur de Pro League prend sa retraite pour lancer sa carrière d'entraîneur

10:00
"Il me fallait des horaires flexibles" : quand Will Still tentait un tout autre métier...et se faisait recaler

"Il me fallait des horaires flexibles" : quand Will Still tentait un tout autre métier...et se faisait recaler

10:30
La poisse : Mathis Servais freiné dans son rêve en Angleterre

La poisse : Mathis Servais freiné dans son rêve en Angleterre

09:30
Exclusivité confirmée : un défenseur de Pro League s'envole pour cinq millions à Venise

Exclusivité confirmée : un défenseur de Pro League s'envole pour cinq millions à Venise

08:30
Officiel : Olivier Renard attire un Unioniste en Arabie saoudite

Officiel : Olivier Renard attire un Unioniste en Arabie saoudite

07:47
Trois matchs, trois défaites : Wouter Vrancken déjà dans le dur avec Hearts

Trois matchs, trois défaites : Wouter Vrancken déjà dans le dur avec Hearts

08:00
1
"Jamais eu d'accord" : Thomas Meunier réagit à une rumeur qui faisait beaucoup de bruit

"Jamais eu d'accord" : Thomas Meunier réagit à une rumeur qui faisait beaucoup de bruit

07:30
OFFICIEL: un deuxième joueur de Manchester City débarque en Pro League

OFFICIEL: un deuxième joueur de Manchester City débarque en Pro League

23:00
Des airs de Leandro Trossard : Christos Tzolis séduit déjà les supporters d'Arsenal

Des airs de Leandro Trossard : Christos Tzolis séduit déjà les supporters d'Arsenal

22:30
Le nouveau phénomène du Club de Bruges ? Ses débuts ont fait tourner des têtes

Le nouveau phénomène du Club de Bruges ? Ses débuts ont fait tourner des têtes

19:30
Dernier test raté pour Charleroi, Westerlo, OHL et l'Antwerp

Dernier test raté pour Charleroi, Westerlo, OHL et l'Antwerp

22:00
1
Le Standard de Liège termine mal sa préparation : voici les résultats des autres clubs belges

Le Standard de Liège termine mal sa préparation : voici les résultats des autres clubs belges

20:00
Game over pour Gianni Infantino ? L'UEFA veut le pousser vers la sortie

Game over pour Gianni Infantino ? L'UEFA veut le pousser vers la sortie

21:30
1
Le compte à rebours est lancé pour Romelu Lukaku : Naples fixe son prix de départ

Le compte à rebours est lancé pour Romelu Lukaku : Naples fixe son prix de départ

21:06
Meilleur buteur du championnat : un ancien de l'Union dans la forme de sa vie en Islande

Meilleur buteur du championnat : un ancien de l'Union dans la forme de sa vie en Islande

18:00
Accord personnel trouvé : le PSG veut boucler l'arrivée d'un Diable Rouge

Accord personnel trouvé : le PSG veut boucler l'arrivée d'un Diable Rouge

20:30
"Il m'a enfin fait confiance" : une petite revanche personnelle pour Kevin Mac Allister, d'humeur taquine

"Il m'a enfin fait confiance" : une petite revanche personnelle pour Kevin Mac Allister, d'humeur taquine

17:15
Anderlecht pas encore assuré d'Europe alors que l'Union bien ? Le règlement de l'UEFA est très clair Analyse

Anderlecht pas encore assuré d'Europe alors que l'Union bien ? Le règlement de l'UEFA est très clair

19:00
📷 Troisième maillot dévoilé, beau succès populaire : Sclessin rouge de monde pour le Fan Day du Standard

📷 Troisième maillot dévoilé, beau succès populaire : Sclessin rouge de monde pour le Fan Day du Standard

16:40
"Nous ne pouvons pas continuer comme ça" : le communiqué cinglant de l'UEFA envers Gianni Infantino

"Nous ne pouvons pas continuer comme ça" : le communiqué cinglant de l'UEFA envers Gianni Infantino

16:00
1
Dernier amical en Allemagne : à une semaine du Lotto Park, la RAAL reste muette

Dernier amical en Allemagne : à une semaine du Lotto Park, la RAAL reste muette

15:30
Trois défaites de rang et une Supercoupe qui s'envole : Hans Vanaken prend la parole en capitaine Réaction

Trois défaites de rang et une Supercoupe qui s'envole : Hans Vanaken prend la parole en capitaine

12:00
1
Quatre ans après Josh Cullen, Anderlecht veut accueillir un nouveau joueur irlandais

Quatre ans après Josh Cullen, Anderlecht veut accueillir un nouveau joueur irlandais

15:00
Officiel : Hervé Koffi fait son retour en Belgique par la grande porte

Officiel : Hervé Koffi fait son retour en Belgique par la grande porte

14:08
4
Welcome back, président : le retour que tout le monde attendait au RWDM

Welcome back, président : le retour que tout le monde attendait au RWDM

14:29
1
Officiel : un renfort qui a connu la Ligue des Champions pour aider Felice Mazzù à Eupen

Officiel : un renfort qui a connu la Ligue des Champions pour aider Felice Mazzù à Eupen

14:00
Ex-équipier de Saka et Fossey, une nationalité surprenante : qui est le nouveau Rouche Sylvester Jasper ?

Ex-équipier de Saka et Fossey, une nationalité surprenante : qui est le nouveau Rouche Sylvester Jasper ?

13:30
Le Club de Bruges tiendrait peut-être un renfort à 12 millions d'euros !

Le Club de Bruges tiendrait peut-être un renfort à 12 millions d'euros !

01/08
Comme la saison passée : un groupe de supporters boycotte le déplacement à la RAAL

Comme la saison passée : un groupe de supporters boycotte le déplacement à la RAAL

12:30
Nouvelle cible en vue : Anderlecht sur la piste d'un milieu de terrain camerounais

Nouvelle cible en vue : Anderlecht sur la piste d'un milieu de terrain camerounais

13:00
Le héros de l'Union ne s'est pas privé de chambrer Bruges : "Je savais où il allait tirer" Réaction

Le héros de l'Union ne s'est pas privé de chambrer Bruges : "Je savais où il allait tirer"

01/08
3
Pas conservé par Anderlecht, Moussa Diarra était proche d'un nouveau défi... mais le transfert tombe à l'eau

Pas conservé par Anderlecht, Moussa Diarra était proche d'un nouveau défi... mais le transfert tombe à l'eau

11:30
Un statut culte : Jelle Van Damme va retourner saluer ses anciens supporters

Un statut culte : Jelle Van Damme va retourner saluer ses anciens supporters

11:00
Un titulaire de la saison dernière pas sur la feuille...et donc sur le départ ? David Hubert s'explique Réaction

Un titulaire de la saison dernière pas sur la feuille...et donc sur le départ ? David Hubert s'explique

01/08
C'est confirmé : l'Antwerp tient son entraîneur pour la saison prochaine, et c'est une surprise

C'est confirmé : l'Antwerp tient son entraîneur pour la saison prochaine, et c'est une surprise

01/08
Le jackpot pour Charleroi, qui perd un cadre mais va empocher une belle somme

Le jackpot pour Charleroi, qui perd un cadre mais va empocher une belle somme

01/08
3

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Supercoupe
FC Bruges FC Bruges 1-1 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved