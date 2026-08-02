Le Club de Bruges ne lâche pas l'affaire : Genk va devoir reprendre les discussions

Les négociations entre le Club de Bruges et Genk se poursuivent pour Noah Adedeji-Sternberg. Le joueur est prêt à franchir le pas, mais aucun accord n'a été trouvé.

Le Club de Bruges n'a pas refermé le dossier Noah Adedeji-Sternberg. Les Brugeois veulent continuer à discuter avec Genk et espèrent avancer dans les prochains jours. Le joueur de 21 ans souhaite rejoindre le Jan Breydel, mais Genk reste ferme et ne compte pas le laisser partir facilement.

Selon Sacha Tavolieri, de nouveaux échanges entre les deux clubs sont prévus. Le Club n'a pas de souci avec le joueur, puisque les deux parties sont tombées d'accord depuis quelque temps sur les conditions d'un futur contrat. Le dossier dépend des négociations entre Bruges et Genk.

🔵⚫️ Confidence is growing at Club Brugge in the negotiations with KRC Genk for Noah Adedeji-Sternberg.



🗣️ New talks are expected to take place in the coming days to finalize the transfer agreement.



🇧🇪 The Belgian wants to join the Blauw&Zwart. #mercato #JPL pic.twitter.com/yzLZFB5CN3 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 1, 2026

La relation avec Genk est sous tension

Lorsque Genk a découvert que Bruges avait discuté avec le joueur dans son dos, le club limbourgeois a réagi très vivement. Adedeji-Sternberg a été temporairement relégué au noyau B, rendant le dossier beaucoup plus sensible.

Entre-temps, l'attaquant a réintégré le noyau A. Il a obtenu des minutes lors des matches amicaux, ce qui montre que Genk ne l'a pas rayé sportivement. Cela n'entame en rien son souhait de rejoindre le Club de Bruges.





Genk est en position de force dans ce dossier. Adedeji-Sternberg a prolongé son contrat l'été dernier et est lié au club jusqu'en juin 2028. Les Limbourgeois ne sont pas pressés de vendre et réclament un montant important. Sa valeur est estimée à quatre millions d'euros par Transfermarkt, mais Genk attend une offre supérieure.

Genk n'a pas apprécié que Adedeji-Sternberg trouve un accord avec le Club avant que les deux clubs ne discutent d'un transfert. Les Limbourgeois ne comptent pas faciliter les négociations et entendent défendre leurs intérêts jusqu'au bout.

Le Club devra mettre la main au portefeuille

Le Club de Bruges sait ce qu'il lui reste à faire. Un accord existe avec le joueur, mais le plus compliqué commence : convaincre Genk de le laisser partir.

À 21 ans, Adedeji-Sternberg compte 79 apparitions avec l'équipe première de Genk. L'ailier a inscrit six buts et délivré six passes décisives. Il a porté le maillot des différentes sélections de jeunes de la Belgique.

Même s'il n'est pas un titulaire indiscutable, Genk ne compte pas s'en séparer à n'importe quel prix. Le joueur est un élément important de l'effectif et les Limbourgeois veulent obtenir une indemnité à la hauteur de son potentiel.