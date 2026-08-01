Le Club de Bruges tiendrait peut-être un renfort à 12 millions d'euros !

Le Club de Bruges pourrait bien vivre un mercato démesuré. Alors que Raphaël Onyedika va à coup sûr quitter le Jan Breydel cet été, les Blauw & Zwart auraient d'ores et déjà trouvé son remplaçant. Il pourrait débarquer d'Angleterre... et coûter 12 millions d'euros.

Quel été pour le Club de Bruges. D'abord sur le plan des transferts sortants, avec une vente record, celle de Christos Tzolis contre 40 millions d'euros, mais aussi celles d'Aleksandar Stankovic (23 millions d'euros à l'Inter Milan), de Jesse Bisiwu (vendu 10 millions d'euros au FC Barcelone) et, très bientôt, de Raphaël Onyedika.

Côté transferts entrants, les Blauw & Zwart ne sont pas restés inactifs avec l'arrivée de Yann Sommer, libre, pour remplacer Simon Mignolet ou encore d'Andrej Vasovic contre 7,45 millions d'euros. Mais on attend encore la première vraie grosse dépense du Club, et elle pourrait être pour bientôt.

En effet, selon les informations de Sacha Tavolieri, Bruges aurait identifié le remplaçant d'Onyedika - qui était absent ce vendredi en Supercoupe et dont le départ ne fait aucun doute - et serait prêt à mettre 12 millions d'euros pour s'offrir ses services.

Un milieu de terrain anglais pour remplacer Onyedika à Bruges ?

La cible du Club serait Freddie Potts, milieu défensif anglais de 22 ans évoluant à West Ham United, qui a été relégué cette année en Championship. Potts est un pur produit du centre de formation des Hammers, et a disputé 22 matchs en Premier League la saison passée. C'était sa première saison complète en PL avec West Ham, lui qui a déjà été prêté à Portsmouth et Wycombe auparavant.

Les discussions entre le Club de Bruges et West Ham United seraient en cours, tandis que Freddie Potts lui-même aurait d'ores et déjà donné son accord pour rejoindre le Jan Breydel. S'il venait bien à être transféré pour 12 millions d'euros, Potts prendrait place sur le podium des transferts entrants les plus chers de l'histoire de la Jupiler Pro League, juste derrière Roman Yaremchuk (17 millions) et le transfert "fantôme" d'Ernest Nuamah au RWDM, qui n'est pas toujours comptabilisé puisque le joueur n'a jamais évolué en Belgique.

Le Club de Bruges aurait ainsi, si l'on excepte Nuamah, réalisé trois des cinq transferts entrants les plus chers de l'histoire de la Pro League, avec Yaremchuk, Igor Thiago (11 millions) et Potts (12 millions).