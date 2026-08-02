"Il me fallait des horaires flexibles" : quand Will Still tentait un tout autre métier...et se faisait recaler

Pour un entraîneur, il n'est pas toujours plus facile que pour un joueur de se signaler au plus haut niveau. Avant d'être de devenir T1 d'équipes professionnelles, Will Still a par exemple dû mordre sur sa chique, en se trouvant d'autres activités sur le côté.

Ses débuts comme entraîneur principal au Beerschot en remplaçement d'Hernan Losada, son statut d'adjoint d'Oscar Garcia à Reims et de Luka Elsner au Standard, son éclosion en Champagne, ses aventures à Lens et Southampton, son arrivée à Auxerre : du haut de ses 33 ans, Will Still a déjà bien bourlingué comme entraîneur.

Mais avant cela, le natif de Braine-l'Alleud a dû s'accrocher. Vivre de sa passion pour le coaching est pratiquement impossible quand on évolue dans le football amateur. Il a donc rapidement dû se trouver une autre activité sur le côté.

Il sait pourtant que son salut passera par le sport : "Je n'aimais pas l'école. Mon père comparait le système éducatif à une machine à saucisses. On met la viande dans le tube, et tout le monde en ressort pareil".

Pas retenu par l'école de police

Still tente alors sa chance pour passer des tests en vue d'intégrer l'école de police. "Il me fallait des horaires flexibles", se souvient-il, interrogé par le journal L'Equipe. "J'avais 18 ans, je me suis présenté devant le jury d'entretien, j'étais bien préparé, mais je n'ai pas été accepté".

Le Brabançon est recalé et l'apprend dans un courrier assez sec : "Dans la lettre de refus, il n'y a rien. On me dit: 'Vous êtes Belge depuis quand? Quand vous parlez anglais, vous êtes très british, et quand vous parlez français ou flamand, vous n'êtes pas 100 % belge' ".





L'épisode l'a marqué : "C'est pour ça, quand on me demande si je suis Belge ou Anglais, je ne suis rien. Je suis citoyen du monde". L'histoire ne dit pas s'il s'est remis de cette déception en jouant le gendarme dans le vestiaire.