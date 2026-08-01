"Nous ne pouvons pas continuer comme ça" : le communiqué cinglant de l'UEFA envers Gianni Infantino

Si Gianni Infantino a bien été obligé de faire machine arrière dans son projet de vendre des parts de la Coupe du monde à des investisseurs privés, la colère gronde dans le football international. L'UEFA vient d'ailleurs de sortir un communiqué pour signifier tout son dégoût de la situation actuelle

A la suite du plan rapidement avorté de Gianni Infantino, l’UEFA a même menacé, avec ses 55 associations membres, de boycotter toutes les compétitions de la FIFA, dont la Coupe du monde. La confédération nord et centraméricaine, la CONCACAF, ainsi que la Confédération asiatique, l’AFC, se sont également ralliées à cette protestation.

Ce front commun a obligé Gianni Infantino à abandonner l'idée, mais la situation n'en est pas plus apaisée pour autant. L'UEFA a ainsi publié un nouveau communiqué et n'épargne pas la FIFA, affirmant même ouvertement qu'Infantino a perdu la confiance d'une grande partie du monde du football.

"La direction actuelle de la FIFA n’a pas seulement perdu la confiance de l’UEFA, mais aussi celle de nombreux autres membres de la famille mondiale du football", peut-on lire.

Le football mondial ne tourne plus rond

La grande famille du ballon rond n'en peut plus des délires mégalomanes de ceux qui font la pluie et le beau temps au sommet de la pyramide : "Nous ne pouvons pas continuer avec des projets secrets préparés à toute vitesse, à huis clos, par des personnes anonymes, dont l’utilité pour le football est plus que douteuse".

L'UEFA rappelle qu'à son élection en 2016, Gianni Infantino déclarait que la FIFA "se doit naturellement d'être transparente" et que "l'argent de la FIFA appartient aux membres : Ce n'est pas l'argent du président de la FIFA, mais le vôtre, celui des associations nationales. Et cet argent doit servir au développement du football et à rien d'autre."





« Ces deux promesses n'ont pas été tenues », conclut l'UEFA. « L'accord douteux, conclu en coulisses, que le président de la FIFA a concocté et tenté d'imposer, était tout sauf transparent. Avec des réserves financières dépassant les cinq milliards de dollars, il n'a pas non plus veillé à ce que l'argent de la FIFA profite au sport ».