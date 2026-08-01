"Nous ne pouvons pas continuer comme ça" : le communiqué cinglant de l'UEFA envers Gianni Infantino

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
"Nous ne pouvons pas continuer comme ça" : le communiqué cinglant de l'UEFA envers Gianni Infantino
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Si Gianni Infantino a bien été obligé de faire machine arrière dans son projet de vendre des parts de la Coupe du monde à des investisseurs privés, la colère gronde dans le football international. L'UEFA vient d'ailleurs de sortir un communiqué pour signifier tout son dégoût de la situation actuelle

A la suite du plan rapidement avorté de Gianni Infantino, l’UEFA a même menacé, avec ses 55 associations membres, de boycotter toutes les compétitions de la FIFA, dont la Coupe du monde. La confédération nord et centraméricaine, la CONCACAF, ainsi que la Confédération asiatique, l’AFC, se sont également ralliées à cette protestation. 

Ce front commun a obligé Gianni Infantino à abandonner l'idée, mais la situation n'en est pas plus apaisée pour autant. L'UEFA a ainsi publié un nouveau communiqué et n'épargne pas la FIFA, affirmant même ouvertement qu'Infantino a perdu la confiance d'une grande partie du monde du football.

"La direction actuelle de la FIFA n’a pas seulement perdu la confiance de l’UEFA, mais aussi celle de nombreux autres membres de la famille mondiale du football", peut-on lire.

Le football mondial ne tourne plus rond

La grande famille du ballon rond n'en peut plus des délires mégalomanes de ceux qui font la pluie et le beau temps au sommet de la pyramide : "Nous ne pouvons pas continuer avec des projets secrets préparés à toute vitesse, à huis clos, par des personnes anonymes, dont l’utilité pour le football est plus que douteuse".

L'UEFA rappelle qu'à son élection en 2016, Gianni Infantino déclarait que la FIFA "se doit naturellement d'être transparente" et que "l'argent de la FIFA appartient aux membres : Ce n'est pas l'argent du président de la FIFA, mais le vôtre, celui des associations nationales. Et cet argent doit servir au développement du football et à rien d'autre."

« Ces deux promesses n'ont pas été tenues », conclut l'UEFA. « L'accord douteux, conclu en coulisses, que le président de la FIFA a concocté et tenté d'imposer, était tout sauf transparent. Avec des réserves financières dépassant les cinq milliards de dollars, il n'a pas non plus veillé à ce que l'argent de la FIFA profite au sport ».

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
FIFA Club World Cup
FIFA Club World Cup Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts

Plus de news

Meilleur buteur du championnat : un ancien de l'Union dans la forme de sa vie en Islande

Meilleur buteur du championnat : un ancien de l'Union dans la forme de sa vie en Islande

18:00
"Il m'a enfin fait confiance" : une petite revanche personnelle pour Kevin Mac Allister, d'humeur taquine

"Il m'a enfin fait confiance" : une petite revanche personnelle pour Kevin Mac Allister, d'humeur taquine

17:15
📷 Troisième maillot dévoilé, beau succès populaire : Sclessin rouge de monde pour le Fan Day du Standard

📷 Troisième maillot dévoilé, beau succès populaire : Sclessin rouge de monde pour le Fan Day du Standard

16:40
Dernier amical en Allemagne : à une semaine du Lotto Park, la RAAL reste muette

Dernier amical en Allemagne : à une semaine du Lotto Park, la RAAL reste muette

15:30
Quatre ans après Josh Cullen, Anderlecht veut accueillir un nouveau joueur irlandais

Quatre ans après Josh Cullen, Anderlecht veut accueillir un nouveau joueur irlandais

15:00
Welcome back, président : le retour que tout le monde attendait au RWDM

Welcome back, président : le retour que tout le monde attendait au RWDM

14:29
1
Officiel : Hervé Koffi fait son retour en Belgique par la grande porte

Officiel : Hervé Koffi fait son retour en Belgique par la grande porte

14:08
3
Officiel : un renfort qui a connu la Ligue des Champions pour aider Felice Mazzù à Eupen

Officiel : un renfort qui a connu la Ligue des Champions pour aider Felice Mazzù à Eupen

14:00
Ex-équipier de Saka et Fossey, une nationalité surprenante : qui est le nouveau Rouche Sylvester Jasper ?

Ex-équipier de Saka et Fossey, une nationalité surprenante : qui est le nouveau Rouche Sylvester Jasper ?

13:30
Nouvelle cible en vue : Anderlecht sur la piste d'un milieu de terrain camerounais

Nouvelle cible en vue : Anderlecht sur la piste d'un milieu de terrain camerounais

13:00
Comme la saison passée : un groupe de supporters boycotte le déplacement à la RAAL

Comme la saison passée : un groupe de supporters boycotte le déplacement à la RAAL

12:30
Trois défaites de rang et une Supercoupe qui s'envole : Hans Vanaken prend la parole en capitaine Réaction

Trois défaites de rang et une Supercoupe qui s'envole : Hans Vanaken prend la parole en capitaine

12:00
1
Pas conservé par Anderlecht, Moussa Diarra était proche d'un nouveau défi... mais le transfert tombe à l'eau

Pas conservé par Anderlecht, Moussa Diarra était proche d'un nouveau défi... mais le transfert tombe à l'eau

11:30
Un statut culte : Jelle Van Damme va retourner saluer ses anciens supporters

Un statut culte : Jelle Van Damme va retourner saluer ses anciens supporters

11:00
Le Club de Bruges tiendrait peut-être un renfort à 12 millions d'euros !

Le Club de Bruges tiendrait peut-être un renfort à 12 millions d'euros !

10:30
Le héros de l'Union ne s'est pas privé de chambrer Bruges : "Je savais où il allait tirer" Réaction

Le héros de l'Union ne s'est pas privé de chambrer Bruges : "Je savais où il allait tirer"

10:00
2
Un transfert de prestige ? Le PSG s'intéresse de très près à un Diable Rouge !

Un transfert de prestige ? Le PSG s'intéresse de très près à un Diable Rouge !

09:25
Le jackpot pour Charleroi, qui perd un cadre mais va empocher une belle somme

Le jackpot pour Charleroi, qui perd un cadre mais va empocher une belle somme

08:59
2
C'est confirmé : l'Antwerp tient son entraîneur pour la saison prochaine, et c'est une surprise

C'est confirmé : l'Antwerp tient son entraîneur pour la saison prochaine, et c'est une surprise

08:40
Un titulaire de la saison dernière pas sur la feuille...et donc sur le départ ? David Hubert s'explique Réaction

Un titulaire de la saison dernière pas sur la feuille...et donc sur le départ ? David Hubert s'explique

08:00
Gianni Infantino s'avoue vaincu et abandonne son projet très polémique

Gianni Infantino s'avoue vaincu et abandonne son projet très polémique

08:20
1
L'Union Belge a appris le projet de la FIFA... dans la presse : la présidente réagit fermement

L'Union Belge a appris le projet de la FIFA... dans la presse : la présidente réagit fermement

07:40
Le Standard officialise un nouveau transfert pour renforcer son attaque

Le Standard officialise un nouveau transfert pour renforcer son attaque

06:51
Les Mauves seront reçus chaudement : ce qu'il faut savoir du PAOK Salonique, l'adversaire du RSC Anderlecht

Les Mauves seront reçus chaudement : ce qu'il faut savoir du PAOK Salonique, l'adversaire du RSC Anderlecht

06:30
L'un des absents de la préparation du Standard : Steeven Assengue à la recherche du temps perdu

L'un des absents de la préparation du Standard : Steeven Assengue à la recherche du temps perdu

06:00
"On ne porte quand même pas de Pampers jusqu'à 25 ans ?" : Ivan Leko justifie son choix fort à sa manière Réaction

"On ne porte quand même pas de Pampers jusqu'à 25 ans ?" : Ivan Leko justifie son choix fort à sa manière

23:38
2
Olaru très discret, Mac Allister fait la différence : les notes de l'Union contre Bruges

Olaru très discret, Mac Allister fait la différence : les notes de l'Union contre Bruges

23:12
L'heure de gloire pour Chambaere ! L'Union efface le Club de Bruges aux tirs au but en Supercoupe

L'heure de gloire pour Chambaere ! L'Union efface le Club de Bruges aux tirs au but en Supercoupe

22:42
Ce serait un joli coup : l'Antwerp veut rapatrier un talent belge parti un peu trop jeune

Ce serait un joli coup : l'Antwerp veut rapatrier un talent belge parti un peu trop jeune

23:00
Le KRC Genk confirme : Besnik Hasi va attirer un Limbourgeois

Le KRC Genk confirme : Besnik Hasi va attirer un Limbourgeois

22:00
À une semaine de Sclessin, le Cercle partage face à un grand club français

À une semaine de Sclessin, le Cercle partage face à un grand club français

21:40
L'Union et Bruges aux tirs au but ! Direct commenté Live

L'Union et Bruges aux tirs au but ! Direct commenté

20:21
Cinq millions pour faire bouger les lignes : Lukáš Ambros, le maître à jouer qu'Anderlecht se cherchait ? Analyse

Cinq millions pour faire bouger les lignes : Lukáš Ambros, le maître à jouer qu'Anderlecht se cherchait ?

21:00
OFFICIEL : Le Barça attire un grand talent belge

OFFICIEL : Le Barça attire un grand talent belge

21:09
Exclusif : le KV Malines pourrait vendre l'un de ses piliers pour 5 millions d'euros

Exclusif : le KV Malines pourrait vendre l'un de ses piliers pour 5 millions d'euros

20:40
Deux ans et demi plus tard, un flop à 100 millions va pouvoir à nouveau fouler les terrains

Deux ans et demi plus tard, un flop à 100 millions va pouvoir à nouveau fouler les terrains

20:20

Plus de news

Les plus populaires

FIFA Club World Cup

 Finale
Chelsea Chelsea 3-0 PSG PSG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved