Welcome back, président : le retour que tout le monde attendait au RWDM

Scott Crabbé, journaliste football
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Welcome back, président : le retour que tout le monde attendait au RWDM
Photo: © photonews
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Thierry Dailly revient au RWDM comme président. Son coeur de Molenbeekois saignait depuis de longs mois, il veut désormais s'atteler au renouveau du club, épuisé par les agissements de John Textor.

Le RWDM a dernièrement vécu des heures très sombres sous la houlette de John Textor. Le club a perdu tout l'entrain qui était le sien lors de son grand retour en première division. Même la saison sous Yannick Ferrera a tourné au cauchemar, avec cette montée manquée qui reste encore dans les esprits.

Ces derniers mois, les Molenbeekois filaient du mauvais coton en D1B mais étaient plus inquiets encore suite à la situation financière de l'institution. Abandonné par John Textor, le club est finalement obligé de repartir d'un échelon plus bas, en D1 Amateurs.

Thierry Dailly pour redonner vie au RWDM

Menacé par le spectre de la faillite suite aux dégâts causé par le propriétaire américain et sa mauvaise volonté lors des négociations, le RWDM peinait à se retrouver un repreneur. 

Au Stade Machtens, seul le nom de Thierry Dailly entretenait encore l'espoir d'un renouveau. Ou plutôt d'un retour aux racines du club. Le voeux des supporters a été entendu : en ce début d'après-midi, le RWDM a officialisé le retour aux affaires de Dailly comme unique actionnaire du club.

Chassé par Textor il y a deux ans Thierry Dailly retrouve donc son costume de président avec une émotion certaine : "Je pense que tous ensemble, on pourra le faire. C'est pour ça que je vous invite ce soir, à 18h, à Jette", a-t-il lancé dans la vidéo de présentation, hautement symbolique du terroir molenbeekois.

"Le RWDM est bien davantage qu’un club de football. Il représente une histoire, une identité et une communauté profondément attachée à ses couleurs. La situation est difficile et nous ne voulons faire aucune promesse irréaliste. Notre responsabilité est aujourd’hui de protéger le club, de le stabiliser et de reconstruire, étape par étape, un projet dont les supporters pourront à nouveau être fiers", conclut Dailly.

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