Nouvelle cible en vue : Anderlecht sur la piste d'un milieu de terrain camerounais

Scott Crabbé, journaliste football
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Nouvelle cible en vue : Anderlecht sur la piste d'un milieu de terrain camerounais
Photo: © photonews
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Anderlecht veut encore se renforcer au milieu de terrain. Même si Vitor Bruno n'est pas démuni avec Enric Llansana et Marco Kana devant la défense (sans compter Nathan Saliba quelques mètres plus haut), les Mauves se penchent sur le dossier Ryan Fosso.

Si Anderlecht passe l'hiver au chaud (ce qui n'est pas encore définitivement acquis), le noyau devra encore être renforcé, pour répondre à la lourdeur du calendrier. C'est dans cette optique que la direction a ajouté le nom de Ryan Fosso à sa shortlist, rapporte Sacha Tavolieri.

Il s'agit d'un milieu défensif de 24 ans qui évolue au Sturm Graz. Fosso a rejoint l'Autriche en janvier dernier en provenance du Fortuna Sittard et s'est directement imposé comme titulaire dans l'entrejeu du dauphin du LASK Linz.

Il a toutefois repris la saison dans un rôle de réserviste, montant deux fois au jeu contre Hearts, l'équipe de Wouter Vrancken (battue sur le score sans appel de 6-0 sur l'ensemble du deuxième tour préliminaire de Ligue des Champions).

Ryan Fosso pour densifier le milieu de terrain anderlechtois ?

Révélé en Eredivisie avec Sittard, Fosso est né et a été formé en Suisse. Son écolage chez les Young Boys Berne ne lui a toutefois pas permis d'atteindre l'équipe première. Il a ainsi rejoint le FC Vaduz (pensionnaire du Rheinpark Stadion où les Diables Rouges l'ont emporté 0-6 contre le Liechtenstein il y a un peu moins d'un an).

Appelé jusqu'en U21 en équipe nationale suisse, le joueur a choisi de faire honneur à ses racines en représentant le Cameroun. Il compte deux apparitions avec les Lions Indomptables à l'occasion de matchs amicaux disputés en mars dernier.

Anderlecht aurait pris des informations concernant la faisabilité d'un transfert mais doit encore se décider quant à formuler ou non une offre formelle. Si les Mauves le veulent vraiment, il ne faudra toutefois pas traîner : d'autres clubs sont également sur le coup, Levante est notamment cité parmi les concurrents.

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