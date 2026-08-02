Officiel : un défenseur de Pro League prend sa retraite pour lancer sa carrière d'entraîneur

Scott Crabbé, journaliste football
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Officiel : un défenseur de Pro League prend sa retraite pour lancer sa carrière d'entraîneur
Photo: © photonews
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Roman Neustädter était arrivé au bout de son contrat à Westerlo. Il va rester en Campine mais en arrêtant sa carrière de joueur pour rejoindre le staff.

Il y a un peu moins de cinq ans, Westerlo avait réalisé une bonne affaire en attirant Roman Neustädter. Le milieu de terrain germano-russe (2 sélections avec l'Allemagne puis 13 avec la Russie) était libre depuis la fin de son aventure au Dinamo Moscou.

De la capitale du plus large pays de la planète à la quiétude campinoise, le joueur s'est parfaitement adapté, apportant au groupe sa grande expérience (plus de 180 matchs de Bundesliga avec le Borussia Mönchengldbach et Schalke 04, 29 rencontres de Ligue des Champions, trois saisons à Fenerbahce).

Au Kuipje, le natif de Dnepropetrovsk a dépassé le cap des 100 matchs pour Westerlo la saison dernière. Mais à 38 ans, il y était arrivé au bout de son contrat.

Roman Neustädter intègre le staff de Westerlo

Plutôt que de se chercher un autre club, Neustädter a pris sa décision : il passe de l'autre côté de la barrière, en raccrochant les crampons pour intégrer le staff campinois. Cette saison, il sera donc l'un des adjoints d'Issame Charaï. Le club a confirmé l'information sur son site internet.

Déjà plus proche en âge du staff que de la majorité des joueurs, l'ancien défenseur (ou milieu de terrain) lance donc un nouveau chapitre de sa carrière : "Ce n'était pas une décision facile. Je me sens bien, je suis encore fit. Mais cela fait déjà deux ans que j'ai commencé à suivre la licence pro pour devenir entraîneur. C'est dans un coin de ma tête depuis longtemps.

"A la fin, tu ne sais jamais quand c'est vraiment le bon moment. Quand il y a l'opportunité d'entamer ce nouveau rôle dans un club où tu connais déjà tout le monde, c'est plus facile", explique-t-il. Roman Neustädter marche ainsi dans les pas de son père Peter, assistant au FC Cosmos Coblence.

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