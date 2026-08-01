Meilleur buteur du championnat : un ancien de l'Union dans la forme de sa vie en Islande

Vous souvenez-vous d'Aron Sigurdarson ? L'ailier islandais n'avait pas marqué les esprits outre mesure au Parc Duden mais vit actuellement une seconde jeunesse à Reykjavík.

En janvier 2020, l'Union Saint-Gilloise avait déboursé 300 000 euros pour s'attacher les services d''Aron Sigurdarson, qui évoluait alors dans le championnat norvégien. Le Parc Duden était alors à six mois d'accueillir Felice Mazzù.

Lors de la saison du titre en D1B, le petit ailier gauche a eu du mal à se faire une place : mis à part son triplé contre Seraing, il n'avait que peu joué suite à la concurrence de Loïc Lapoussin. L'Union l'a ainsi cédé à Horsens (première division danoise) l'été suivant.

De retour en force en Islande huit ans après

En février 2024, l'international islandais (deux buts en sélection) est revenu au pays, du côté du KR Reykjavík. Il en est le capitaine et tient une forme éclatante : 16 buts en 16 matchs. Une moyenne qui lui vaut d'être le meilleur artificier du championnat suédois (et le troisième meilleur passeur avec ses 6 assists).

A bientôt 33 ans, Sigurdarson vit sans doute la plus belle période de sa carrière, permettant au KR Reykjavík, club de sa ville natale, de se hisser à la deuxième place du championnat suédois, huit points derrière les voisins du Víkingur Reykjavík.