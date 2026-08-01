Un statut culte : Jelle Van Damme va retourner saluer ses anciens supporters

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Un statut culte : Jelle Van Damme va retourner saluer ses anciens supporters
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Jelle Van Damme a été apprécié partout où il est passé, pour son style de jeu dynamique et jusqu'auboutiste et son caractère de battant. Ses entraîneurs appréciaient également sa polyvalence. En MLS aussi, l'ex-Diable Rouge est devenu une idole du public.

Il y a des joueurs dont le statut d'icône ne s'explique pas par un talent hors du commun, des dribbles inarrêtables ou des statistiques impressionnantes. Jelle Van Damme est de ceux-là, lui qui s'est taillé une légende en Jupiler Pro League, mais pas seulement, grâce à son profil polyvalent, sa combattivité et sa mentalité le poussant à toujours mouiller le maillot.

Pensez donc : ils sont très rares, les joueurs passés d'Anderlecht au Standard mais étant encore accueillis par les acclamations des supporters Mauves comme Rouches. En 147 matchs et deux titres de champion au RSCA, puis en 205 matchs et une Coupe avec le Matricule 16, Van Damme a laissé son empreinte dans les deux clubs. 

Capable d'évoluer en défense centrale comme au milieu ou sur le flanc, Van Damme a également cumulé 31 caps avec les Diables Rouges, à une époque de transition qui voyait tout de même débarquer en sélection des joueurs considérés comme plus talentueux que lui. 

Un All-Star en MLS : Van Damme va retourner à LA

Durant sa riche carrière, Jelle Van Damme a également joué à l'étranger, à Southampton et Wolverhampton mais aussi et surtout au LA Galaxy, pour lequel il dispute 55 matchs. Cela peut paraître peu, mais c'est suffisant pour avoir acquis un statut culte à Los Angeles ; en 2016, l'ex-Diable était même sélectionné pour participer au All-Star Game de la MLS.

C'est donc en grande pompe que Jelle Van Damme va faire son retour à Los Angeles. Le LA Galaxy a annoncé que le Belge serait de passage dans la ville où les Diables Rouges ont été éliminés face à l'Espagne, afin d'y effectuer une séance de dédicaces. 

Et cette annonce enthousiasme les supporters : "Légende! J'aurais aimé qu'il reste plus longtemps" ; "Ce gars se battait pour le blason" ; "Légende, un roi, il jouait avec le coeur" ; "Est-ce qu'il peut sortir de sa retraite ? Il n'est pas resté assez longtemps"...

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Europa League
Europa League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Standard
Jelle Van Damme

Plus de news

Pas conservé par Anderlecht, Moussa Diarra était proche d'un nouveau défi... mais le transfert tombe à l'eau

Pas conservé par Anderlecht, Moussa Diarra était proche d'un nouveau défi... mais le transfert tombe à l'eau

11:30
L'un des absents de la préparation du Standard : Steeven Assengue à la recherche du temps perdu

L'un des absents de la préparation du Standard : Steeven Assengue à la recherche du temps perdu

06:00
Le Club de Bruges tiendrait peut-être un renfort à 12 millions d'euros !

Le Club de Bruges tiendrait peut-être un renfort à 12 millions d'euros !

10:30
Le héros de l'Union ne s'est pas privé de chambrer Bruges : "Je savais où il allait tirer" Réaction

Le héros de l'Union ne s'est pas privé de chambrer Bruges : "Je savais où il allait tirer"

10:00
1
Les Mauves seront reçus chaudement : ce qu'il faut savoir du PAOK Salonique, l'adversaire du RSC Anderlecht

Les Mauves seront reçus chaudement : ce qu'il faut savoir du PAOK Salonique, l'adversaire du RSC Anderlecht

06:30
C'est confirmé : l'Antwerp tient son entraîneur pour la saison prochaine, et c'est une surprise

C'est confirmé : l'Antwerp tient son entraîneur pour la saison prochaine, et c'est une surprise

08:40
Un transfert de prestige ? Le PSG s'intéresse de très près à un Diable Rouge !

Un transfert de prestige ? Le PSG s'intéresse de très près à un Diable Rouge !

09:25
Le jackpot pour Charleroi, qui perd un cadre mais va empocher une belle somme

Le jackpot pour Charleroi, qui perd un cadre mais va empocher une belle somme

08:59
Un titulaire de la saison dernière pas sur la feuille...et donc sur le départ ? David Hubert s'explique Réaction

Un titulaire de la saison dernière pas sur la feuille...et donc sur le départ ? David Hubert s'explique

08:00
Le Standard officialise un nouveau transfert pour renforcer son attaque

Le Standard officialise un nouveau transfert pour renforcer son attaque

06:51
Gianni Infantino s'avoue vaincu et abandonne son projet très polémique

Gianni Infantino s'avoue vaincu et abandonne son projet très polémique

08:20
1
L'Union Belge a appris le projet de la FIFA... dans la presse : la présidente réagit fermement

L'Union Belge a appris le projet de la FIFA... dans la presse : la présidente réagit fermement

07:40
"On ne porte quand même pas de Pampers jusqu'à 25 ans ?" : Ivan Leko justifie son choix fort à sa manière Réaction

"On ne porte quand même pas de Pampers jusqu'à 25 ans ?" : Ivan Leko justifie son choix fort à sa manière

23:38
2
Un axe d'amélioration prioritaire : l'analyse de Vincent Euvrard après le succès du Standard contre Bielefeld Interview

Un axe d'amélioration prioritaire : l'analyse de Vincent Euvrard après le succès du Standard contre Bielefeld

19:20
À une semaine de Sclessin, le Cercle partage face à un grand club français

À une semaine de Sclessin, le Cercle partage face à un grand club français

21:40
Cinq millions pour faire bouger les lignes : Lukáš Ambros, le maître à jouer qu'Anderlecht se cherchait ? Analyse

Cinq millions pour faire bouger les lignes : Lukáš Ambros, le maître à jouer qu'Anderlecht se cherchait ?

21:00
Olaru très discret, Mac Allister fait la différence : les notes de l'Union contre Bruges

Olaru très discret, Mac Allister fait la différence : les notes de l'Union contre Bruges

23:12
L'heure de gloire pour Chambaere ! L'Union efface le Club de Bruges aux tirs au but en Supercoupe

L'heure de gloire pour Chambaere ! L'Union efface le Club de Bruges aux tirs au but en Supercoupe

22:42
Ce serait un joli coup : l'Antwerp veut rapatrier un talent belge parti un peu trop jeune

Ce serait un joli coup : l'Antwerp veut rapatrier un talent belge parti un peu trop jeune

23:00
Le KRC Genk confirme : Besnik Hasi va attirer un Limbourgeois

Le KRC Genk confirme : Besnik Hasi va attirer un Limbourgeois

22:00
L'Union et Bruges aux tirs au but ! Direct commenté Live

L'Union et Bruges aux tirs au but ! Direct commenté

20:21
OFFICIEL : Le Barça attire un grand talent belge

OFFICIEL : Le Barça attire un grand talent belge

21:09
Exclusif : le KV Malines pourrait vendre l'un de ses piliers pour 5 millions d'euros

Exclusif : le KV Malines pourrait vendre l'un de ses piliers pour 5 millions d'euros

20:40
Vincent Euvrard confirme un nouveau transfert au Standard : "Encore un joueur qui aura un défi devant lui"

Vincent Euvrard confirme un nouveau transfert au Standard : "Encore un joueur qui aura un défi devant lui"

17:20
Après la folle agression subie dans les rues de Bruxelles, Mohammed Fuseini s'exprime

Après la folle agression subie dans les rues de Bruxelles, Mohammed Fuseini s'exprime

19:40
Deux ans et demi plus tard, un flop à 100 millions va pouvoir à nouveau fouler les terrains

Deux ans et demi plus tard, un flop à 100 millions va pouvoir à nouveau fouler les terrains

20:20
"Je ne pouvais pas bouger, j'avais envie de pleurer" : Doku évoque ses difficultés à la Coupe du Monde 2026

"Je ne pouvais pas bouger, j'avais envie de pleurer" : Doku évoque ses difficultés à la Coupe du Monde 2026

20:00
🎥 Le Lotto Park n'avait plus vu ça depuis des lustres : dans les pas de la première de Vitor Bruno Analyse

🎥 Le Lotto Park n'avait plus vu ça depuis des lustres : dans les pas de la première de Vitor Bruno

16:30
1
La FIFA accélère sur le dossier d’un Mondial à 64 équipes : une première décision attendue prochainement

La FIFA accélère sur le dossier d’un Mondial à 64 équipes : une première décision attendue prochainement

19:00
Un milieu belge proche d’un transfert en Angleterre : accord personnel conclu

Un milieu belge proche d’un transfert en Angleterre : accord personnel conclu

18:30
Le Standard bat l'Arminia Bielefeld en match amical : retrouvez les moments forts de la partie

Le Standard bat l'Arminia Bielefeld en match amical : retrouvez les moments forts de la partie

15:23
Meunier avait trouvé un accord avec l’OM avant de rejoindre Sunderland : voici pourquoi il n’a pas signé

Meunier avait trouvé un accord avec l’OM avant de rejoindre Sunderland : voici pourquoi il n’a pas signé

18:00
"Notre travail est loin d’être terminé" : Rik De Mil veut encore renforcer son groupe à La Gantoise

"Notre travail est loin d’être terminé" : Rik De Mil veut encore renforcer son groupe à La Gantoise

17:40
Un match de championnat d’Anderlecht reporté après sa qualification contre Hammarby

Un match de championnat d’Anderlecht reporté après sa qualification contre Hammarby

14:18
📷 Marcelo s’affiche sur Instagram avec un maillot de la Belgique

📷 Marcelo s’affiche sur Instagram avec un maillot de la Belgique

17:00
Le Sporting de Charleroi est désormais fixé sur l’avenir de Théo Defourny

Le Sporting de Charleroi est désormais fixé sur l’avenir de Théo Defourny

16:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Supercoupe
FC Bruges FC Bruges 1-1 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved