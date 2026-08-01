Un statut culte : Jelle Van Damme va retourner saluer ses anciens supporters

Jelle Van Damme a été apprécié partout où il est passé, pour son style de jeu dynamique et jusqu'auboutiste et son caractère de battant. Ses entraîneurs appréciaient également sa polyvalence. En MLS aussi, l'ex-Diable Rouge est devenu une idole du public.

Il y a des joueurs dont le statut d'icône ne s'explique pas par un talent hors du commun, des dribbles inarrêtables ou des statistiques impressionnantes. Jelle Van Damme est de ceux-là, lui qui s'est taillé une légende en Jupiler Pro League, mais pas seulement, grâce à son profil polyvalent, sa combattivité et sa mentalité le poussant à toujours mouiller le maillot.

Pensez donc : ils sont très rares, les joueurs passés d'Anderlecht au Standard mais étant encore accueillis par les acclamations des supporters Mauves comme Rouches. En 147 matchs et deux titres de champion au RSCA, puis en 205 matchs et une Coupe avec le Matricule 16, Van Damme a laissé son empreinte dans les deux clubs.

Capable d'évoluer en défense centrale comme au milieu ou sur le flanc, Van Damme a également cumulé 31 caps avec les Diables Rouges, à une époque de transition qui voyait tout de même débarquer en sélection des joueurs considérés comme plus talentueux que lui.

Un All-Star en MLS : Van Damme va retourner à LA

Durant sa riche carrière, Jelle Van Damme a également joué à l'étranger, à Southampton et Wolverhampton mais aussi et surtout au LA Galaxy, pour lequel il dispute 55 matchs. Cela peut paraître peu, mais c'est suffisant pour avoir acquis un statut culte à Los Angeles ; en 2016, l'ex-Diable était même sélectionné pour participer au All-Star Game de la MLS.

C'est donc en grande pompe que Jelle Van Damme va faire son retour à Los Angeles. Le LA Galaxy a annoncé que le Belge serait de passage dans la ville où les Diables Rouges ont été éliminés face à l'Espagne, afin d'y effectuer une séance de dédicaces.

Et cette annonce enthousiasme les supporters : "Légende! J'aurais aimé qu'il reste plus longtemps" ; "Ce gars se battait pour le blason" ; "Légende, un roi, il jouait avec le coeur" ; "Est-ce qu'il peut sortir de sa retraite ? Il n'est pas resté assez longtemps"...