Comme la saison passée : un groupe de supporters boycotte le déplacement à la RAAL

Le parcage des supporters visiteurs à l'Easi Arena de La Louvière n'a pas fini de faire parler de lui. Après de nombreux boycotts la saison passée, rebelote cette saison : les supporters de La Gantoise ont annoncé qu'ils ne viendraient pas le 16 août prochain.

Le stade flambant neuf de la RAAL est certainement l'un des plus modernes de Jupiler Pro League, mais dès l'arrivée du promu en D1A, un élément avait amené énormément de critiques : le parcage visiteurs. Jugé trop petit selon les standards du championnat (même si le club s'est toujours défendu et rappelle avoir respecté les critères demandés par la Pro League), il a même amené un boycott de la part de plusieurs groupes de supporters.

Dès le premier match, ce sont ainsi les supporters du Standard qui avaient fait l'impasse sur le déplacement à l'Easi Arena. Au fil de la saison, ceux du RSC Anderlecht, du KRC Genk ou encore de La Gantoise avaient décidé de suivre leur exemple.

Les supporters gantois n'iront pas à la RAAL le 16 août

La Louvière commence sa saison en déplacement du côté du Sporting d'Anderlecht le 9 août prochain, et disputera son premier match à domicile le 16 août face à La Gantoise. Mais comme la saison passée, il n'y aura que des supporters louviérois à l'Easi Arena pour l'occasion.

La fédération de supporters des Buffalos a en effet annoncé un nouveau boycott du déplacement à La Louvière, accompagné de mots forts : "C'est inacceptable pour nous. Il n'y a aucune amélioration par rapport à la saison passée. Les clubs de supporters sont unanimes concernant un boycott tant que le parcage visiteurs n'est pas agrandi", lit-on dans le communiqué gantois.



Le parcage louviérois compte 397 places, ce qui est jugé insuffisant. "La saison commence en mode mineur pour cette raison mais le message est d'utilité publique", estime la fédération des supporters gantois. "Jusqu'à présent, il n'y a toujours pas eu de réponse de la part de La Louvière concernant cet élargissement (...) un parcage où 400 supporters, mais en réalité plutôt 300 et même ainsi être serré comme des sardines, peuvent prendre place, n'est pas responsable. Ces standards n'ont pas leur place en D1A. Nous ne sommes pas des animaux mais des supporters".