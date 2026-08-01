Comme la saison passée : un groupe de supporters boycotte le déplacement à la RAAL

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Comme la saison passée : un groupe de supporters boycotte le déplacement à la RAAL
Photo: © photonews
Deviens fan de RAAL La Louvière! 51

Le parcage des supporters visiteurs à l'Easi Arena de La Louvière n'a pas fini de faire parler de lui. Après de nombreux boycotts la saison passée, rebelote cette saison : les supporters de La Gantoise ont annoncé qu'ils ne viendraient pas le 16 août prochain.

Le stade flambant neuf de la RAAL est certainement l'un des plus modernes de Jupiler Pro League, mais dès l'arrivée du promu en D1A, un élément avait amené énormément de critiques : le parcage visiteurs. Jugé trop petit selon les standards du championnat (même si le club s'est toujours défendu et rappelle avoir respecté les critères demandés par la Pro League), il a même amené un boycott de la part de plusieurs groupes de supporters.

Dès le premier match, ce sont ainsi les supporters du Standard qui avaient fait l'impasse sur le déplacement à l'Easi Arena. Au fil de la saison, ceux du RSC Anderlecht, du KRC Genk ou encore de La Gantoise avaient décidé de suivre leur exemple.

Les supporters gantois n'iront pas à la RAAL le 16 août 

La Louvière commence sa saison en déplacement du côté du Sporting d'Anderlecht le 9 août prochain, et disputera son premier match à domicile le 16 août face à La Gantoise. Mais comme la saison passée, il n'y aura que des supporters louviérois à l'Easi Arena pour l'occasion.

La fédération de supporters des Buffalos a en effet annoncé un nouveau boycott du déplacement à La Louvière, accompagné de mots forts : "C'est inacceptable pour nous. Il n'y a aucune amélioration par rapport à la saison passée. Les clubs de supporters sont unanimes concernant un boycott tant que le parcage visiteurs n'est pas agrandi", lit-on dans le communiqué gantois. 


Le parcage louviérois compte 397 places, ce qui est jugé insuffisant. "La saison commence en mode mineur pour cette raison mais le message est d'utilité publique", estime la fédération des supporters gantois. "Jusqu'à présent, il n'y a toujours pas eu de réponse de la part de La Louvière concernant cet élargissement (...) un parcage où 400 supporters, mais en réalité plutôt 300 et même ainsi être serré comme des sardines, peuvent prendre place, n'est pas responsable. Ces standards n'ont pas leur place en D1A. Nous ne sommes pas des animaux mais des supporters". 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
RAAL La Louvière

Plus de news

Quatre ans après Josh Cullen, Anderlecht veut accueillir un nouveau joueur irlandais

Quatre ans après Josh Cullen, Anderlecht veut accueillir un nouveau joueur irlandais

15:00
Officiel : Hervé Koffi fait son retour en Belgique par la grande porte

Officiel : Hervé Koffi fait son retour en Belgique par la grande porte

14:08
3
Welcome back, président : le retour que tout le monde attendait au RWDM

Welcome back, président : le retour que tout le monde attendait au RWDM

14:29
1
Officiel : un renfort qui a connu la Ligue des Champions pour aider Felice Mazzù à Eupen

Officiel : un renfort qui a connu la Ligue des Champions pour aider Felice Mazzù à Eupen

14:00
Ex-équipier de Saka et Fossey, une nationalité surprenante : qui est le nouveau Rouche Sylvester Jasper ?

Ex-équipier de Saka et Fossey, une nationalité surprenante : qui est le nouveau Rouche Sylvester Jasper ?

13:30
Trois défaites de rang et une Supercoupe qui s'envole : Hans Vanaken prend la parole en capitaine Réaction

Trois défaites de rang et une Supercoupe qui s'envole : Hans Vanaken prend la parole en capitaine

12:00
1
Nouvelle cible en vue : Anderlecht sur la piste d'un milieu de terrain camerounais

Nouvelle cible en vue : Anderlecht sur la piste d'un milieu de terrain camerounais

13:00
Pas conservé par Anderlecht, Moussa Diarra était proche d'un nouveau défi... mais le transfert tombe à l'eau

Pas conservé par Anderlecht, Moussa Diarra était proche d'un nouveau défi... mais le transfert tombe à l'eau

11:30
Un statut culte : Jelle Van Damme va retourner saluer ses anciens supporters

Un statut culte : Jelle Van Damme va retourner saluer ses anciens supporters

11:00
Le Club de Bruges tiendrait peut-être un renfort à 12 millions d'euros !

Le Club de Bruges tiendrait peut-être un renfort à 12 millions d'euros !

10:30
Le héros de l'Union ne s'est pas privé de chambrer Bruges : "Je savais où il allait tirer" Réaction

Le héros de l'Union ne s'est pas privé de chambrer Bruges : "Je savais où il allait tirer"

10:00
2
C'est confirmé : l'Antwerp tient son entraîneur pour la saison prochaine, et c'est une surprise

C'est confirmé : l'Antwerp tient son entraîneur pour la saison prochaine, et c'est une surprise

08:40
Un transfert de prestige ? Le PSG s'intéresse de très près à un Diable Rouge !

Un transfert de prestige ? Le PSG s'intéresse de très près à un Diable Rouge !

09:25
Le jackpot pour Charleroi, qui perd un cadre mais va empocher une belle somme

Le jackpot pour Charleroi, qui perd un cadre mais va empocher une belle somme

08:59
2
Un titulaire de la saison dernière pas sur la feuille...et donc sur le départ ? David Hubert s'explique Réaction

Un titulaire de la saison dernière pas sur la feuille...et donc sur le départ ? David Hubert s'explique

08:00
Gianni Infantino s'avoue vaincu et abandonne son projet très polémique

Gianni Infantino s'avoue vaincu et abandonne son projet très polémique

08:20
1
L'Union Belge a appris le projet de la FIFA... dans la presse : la présidente réagit fermement

L'Union Belge a appris le projet de la FIFA... dans la presse : la présidente réagit fermement

07:40
Le Standard officialise un nouveau transfert pour renforcer son attaque

Le Standard officialise un nouveau transfert pour renforcer son attaque

06:51
L'un des absents de la préparation du Standard : Steeven Assengue à la recherche du temps perdu

L'un des absents de la préparation du Standard : Steeven Assengue à la recherche du temps perdu

06:00
Les Mauves seront reçus chaudement : ce qu'il faut savoir du PAOK Salonique, l'adversaire du RSC Anderlecht

Les Mauves seront reçus chaudement : ce qu'il faut savoir du PAOK Salonique, l'adversaire du RSC Anderlecht

06:30
"On ne porte quand même pas de Pampers jusqu'à 25 ans ?" : Ivan Leko justifie son choix fort à sa manière Réaction

"On ne porte quand même pas de Pampers jusqu'à 25 ans ?" : Ivan Leko justifie son choix fort à sa manière

23:38
2
Olaru très discret, Mac Allister fait la différence : les notes de l'Union contre Bruges

Olaru très discret, Mac Allister fait la différence : les notes de l'Union contre Bruges

23:12
L'heure de gloire pour Chambaere ! L'Union efface le Club de Bruges aux tirs au but en Supercoupe

L'heure de gloire pour Chambaere ! L'Union efface le Club de Bruges aux tirs au but en Supercoupe

22:42
Ce serait un joli coup : l'Antwerp veut rapatrier un talent belge parti un peu trop jeune

Ce serait un joli coup : l'Antwerp veut rapatrier un talent belge parti un peu trop jeune

23:00
Le KRC Genk confirme : Besnik Hasi va attirer un Limbourgeois

Le KRC Genk confirme : Besnik Hasi va attirer un Limbourgeois

22:00
À une semaine de Sclessin, le Cercle partage face à un grand club français

À une semaine de Sclessin, le Cercle partage face à un grand club français

21:40
L'Union et Bruges aux tirs au but ! Direct commenté Live

L'Union et Bruges aux tirs au but ! Direct commenté

20:21
OFFICIEL : Le Barça attire un grand talent belge

OFFICIEL : Le Barça attire un grand talent belge

21:09
Exclusif : le KV Malines pourrait vendre l'un de ses piliers pour 5 millions d'euros

Exclusif : le KV Malines pourrait vendre l'un de ses piliers pour 5 millions d'euros

20:40
Cinq millions pour faire bouger les lignes : Lukáš Ambros, le maître à jouer qu'Anderlecht se cherchait ? Analyse

Cinq millions pour faire bouger les lignes : Lukáš Ambros, le maître à jouer qu'Anderlecht se cherchait ?

21:00
Un axe d'amélioration prioritaire : l'analyse de Vincent Euvrard après le succès du Standard contre Bielefeld Interview

Un axe d'amélioration prioritaire : l'analyse de Vincent Euvrard après le succès du Standard contre Bielefeld

19:20
Après la folle agression subie dans les rues de Bruxelles, Mohammed Fuseini s'exprime

Après la folle agression subie dans les rues de Bruxelles, Mohammed Fuseini s'exprime

19:40
Deux ans et demi plus tard, un flop à 100 millions va pouvoir à nouveau fouler les terrains

Deux ans et demi plus tard, un flop à 100 millions va pouvoir à nouveau fouler les terrains

20:20
"Je ne pouvais pas bouger, j'avais envie de pleurer" : Doku évoque ses difficultés à la Coupe du Monde 2026

"Je ne pouvais pas bouger, j'avais envie de pleurer" : Doku évoque ses difficultés à la Coupe du Monde 2026

20:00
La FIFA accélère sur le dossier d’un Mondial à 64 équipes : une première décision attendue prochainement

La FIFA accélère sur le dossier d’un Mondial à 64 équipes : une première décision attendue prochainement

19:00
Un milieu belge proche d’un transfert en Angleterre : accord personnel conclu

Un milieu belge proche d’un transfert en Angleterre : accord personnel conclu

18:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Supercoupe
FC Bruges FC Bruges 1-1 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved