Réaction Trois défaites de rang et une Supercoupe qui s'envole : Hans Vanaken prend la parole en capitaine

Trois défaites de rang et une Supercoupe qui s'envole : Hans Vanaken prend la parole en capitaine
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Le Club de Bruges a dû s'avouer vaincu aux tirs au but pour ses retrouvailles avec l'Union. En capitaine qu'il est, Hans Vanaken relativise cette issue défavorable et se montre même assez positif pour la suite.

À peine le temps pour Vanaken de souffler après son été international qu’il se retrouvait déjà titulaire pour un match officiel. De quoi demander une certaine adaptation. "Pour moi personnellement, mais aussi pour Brandon et Joaquin, c’était surtout un match pour retrouver le rythme", a-t-il expliqué. "Nous ne nous entraînons que depuis trois jours, donc il faut se réhabituer à des matches à enjeu. Je pense qu’on a tous les trois bien répondu présent".

Le milieu de terrain a finalement joué qu'un peu plus d’une heure, comme convenu à l’avance avec le staff. "Il n’a jamais été question que je joue 90 minutes. Je suis content d’avoir pu jouer 60 minutes. La semaine prochaine, le championnat commence et on a besoin de ces minutes de match".

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Même si le Club Bruges est finalement passé à côté de la Supercoupe, Vanaken estime que son équipe a été la meilleure sur l’ensemble de la rencontre. "Quand on regarde le match, je pense qu’on a eu plus la possession et qu’on s’est créé le plus d’occasions. Leur but tombe après une perte de balle malheureuse".

Le Limbourgeois ne gagnera donc pas encore son quinzième trophée collectif en carrière. "On veut gagner chaque prix. Bien sûr, le titre est plus important que la Supercoupe, mais quand tu joues une finale, tu veux la gagner. Les tirs au but, pour moi, c’est quand même en grande partie du 50-50. Il faut toujours qu’il y en ait un qui soit malchanceux, et aujourd’hui c’était nous".

Zorgane Adem - Vanák Michal - Vanaken Hans
© photonews

Vanaken a reconnu qu’il avait suivi, pendant ses vacances et la Coupe du monde, les échos autour du Club Bruges. Au vu de ce qui se disait, il s’attendait à autre chose. De quoi être positivement surpris après trois défaites de rang en amical. "J’avais lu que ça risquait d’être un peu moins bien, mais quand je suis revenu, ce n’était finalement pas si mal. Ce match était pour moi un premier vrai test et j’ai trouvé que la qualité était largement suffisante".

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Selon le capitaine, le Club Bruges a montré assez d’intensité et de caractère pour aborder le début du championnat avec confiance. "J’ai vu beaucoup d’engagement, beaucoup d’envie et aussi beaucoup de qualité. On jouait contre un adversaire solide, mais on est quand même parvenus à passer plusieurs fois. Au final, je pense toujours que nous étions la meilleure équipe".

"Le mercato dure encore un mois. Il peut encore se passer beaucoup de choses, aussi en fonction d’éventuels départs. Ça, c’est pour ceux qui s’en occupent. En tout cas, sur la base de ce match, je me fais peu de soucis", conclut-il, sans cogiter plus que cela.

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