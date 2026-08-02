"Jamais eu d'accord" : Thomas Meunier réagit à une rumeur qui faisait beaucoup de bruit

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"Jamais eu d'accord" : Thomas Meunier réagit à une rumeur qui faisait beaucoup de bruit
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Thomas Meunier a répondu aux rumeurs l'envoyant à l'Olympique de Marseille. Le Diable Rouge assure qu'il n'a jamais trouvé d'accord avec le club français et se concentre sur son nouveau défi à Sunderland.

Thomas Meunier n'a pas laissé la rumeur prendre plus d'ampleur que ça. Annoncé dans le viseur de l'Olympique de Marseille ces derniers jours, le Diable Rouge a tenu à réagir lui-même sur son compte X. En réponse à un message relayant cette information, il a démenti tout contact avec le club français. "Jamais eu d'accord. Rien du tout."

Meunier va découvrir la Premier League à 34 ans

Ce démenti intervient après sa signature à Sunderland. Le défenseur belge s'est engagé jusqu'en juin 2028 avec le club anglais, où il découvrira la Premier League à 34 ans. Un championnat qu'il n'avait jamais connu, malgré une carrière passée en Belgique, en France et en Allemagne.

Le journal l'Equipe avait annoncé que le Diable Rouge avait un accord avec l'Olympique de Marseille

Plusieurs médias français, dont L'Équipe, avaient annoncé que l'Olympique de Marseille s'intéressait au profil de Meunier. Le quotidien expliquait que le club marseillais devait réaliser plusieurs ventes afin de dégager une marge de manœuvre.

Le Diable Rouge a mis fin aux spéculations en assurant qu'aucun accord n'avait été trouvé et qu'il n'y avait jamais eu de discussions concrètes.

La Coupe du monde 2026 l'a aidé

Arrivé libre à Lille en 2024, Meunier a disputé 84 matchs sous les couleurs du club nordiste, pour un bilan de quatre buts et quatre passes décisives. Sa Coupe du monde 2026 a relancé sa cote sur le marché. Malgré un temps de jeu plus limité avec les Diables Rouges, il a répondu présent lorsque Rudi Garcia a fait appel à lui. Sa passe décisive pour Romelu Lukaku face au Sénégal, lors de la remontée belge conclue par une victoire 3-2 après prolongation, restera comme l'un des temps forts de son tournoi.

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