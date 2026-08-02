Officiel : encore en Pro League il y a trois ans, il signe en Premier League pour près de 50 millions

Vous souvez-vous de Mamadou Sangaré ? Si la réponse est négative, c'est normal : le milieu de terrain n'avait pas marqué les esprits avec Zulte Waregem il y a trois ans. Le voici désormais en Premier League pour 48 millions d'euros.

Lors de la saison 2022/2023, Zulte Waregem s'était fait prêter Mamadou Sangaré par Salzbourg. Le club autrichien avait été le chercher au Mali alors qu'il était à peine majeur (à Yeleen, le club formateur de Moussa Djenepo) et l'a prêté à cinq reprises pour lui permettre de s'aguerrir.

En Pro League, le passage du milieu de terrain se sera limité à douze matchs (avec tout de même un but à la clé). En juillet 2024, Salzbourg avait fini par le céder au Rapid Vienne. Il s'y est révélé avec une saison pleine, riche de quinze matchs en Coupe d'Europe (le Rapid avait été jusqu'en quart de finale de la Conférence League).

Cela a poussé Lens à débourser 13 millions d'euros (plus du double de sa valeur marchande) l'été dernier. Les Nordistes s'en féliciteront encore pendant longtemps. Il n'a là aussi fallu qu'une saison à Sangaré pour mettre tout le monde en Ligue 1, il a d'ailleurs remporté le prix Marc-Vivien Foé, décerné au meilleur joueur africain du championnat.

Mamadou Sangaré à l'assaut de la Premier League

Résultat : Lens vient de recevoir un chèque de 48 millions d'euros pour son international malien. "Nous le suivions depuis un certain temps. La saison dernière a été une saison charnière pour lui. Il a affiché une régularité et un niveau de jeu exceptionnels au sein d'une équipe qui a terminé deuxième du championnat. À cela s'ajoute sa forme avec le Mali, où il est devenu un joueur vraiment clé", se réjouit l'entraîneur Keith Andrews dans le communiqué officiel.

"C'est un joueur qui vient renforcer un milieu de terrain déjà très performant ; il apporte également des qualités qui nous font défaut. Il complète parfaitement notre noyau", poursuit-il. Brentford s'est rarement trompé ces dernières années, la direction sait donc ce qu'elle fait en faisant de Sangaré la recrue la plus chère de son histoire.



