La poisse : Mathis Servais freiné dans son rêve en Angleterre

Mathis Servais prend ses marques en Angleterre. Le jeune Namurois livrait un début de préparation convaincant avec Millwall. Mais le voilà freiné dans son élan par une blessure.

Pour sa première aventure à l'étranger, Mathis Servais a signé à Millwall, rapportant quatre millions d'euros à Malines. Une indemnité de transfert qui amène des attentes en Angleterre. D'autant que le milieu de terrain s'est d'emblée signalé en marquant dès le premier match de préparation contre le FC Andorre.

Mais hier, il n'était pas de la partie pour la nouvelle rencontre de préparation contre l'Antwerp, conclue par une victoire 1-0. Le Namurois a dû déclarer forfait suite à une blessure aux ischio-jambiers. C'est son entraîneur qui l'a confirmé en conférence de presse.

"Il a joué tout le match contre Bromley il y a quelques jours. Il est arrivé le lendemain au club, sans même se rendre compte de quoi que ce soit. Il devait s'entraîner. Il est allé passer ses examens. Il a ressenti une légère gêne pendant les tests. On lui a fait faire un scanner par précaution, vu la zone touchée", commence Alex Neil, dans des propos relayés par Southwark News.

Mauvaise surprise pour Mathis Servais, out pour quelques semaines

"Le problème, c'est que normalement la plupart des fibres musculaires sont orientées verticalement. La plupart des déchirures sont transversales. Sa déchirure était linéaire, c'est-à-dire qu'elle suivait le sens des fibres musculaires. C'est pourquoi il ne s'en est même pas rendu compte", poursuit-il.



Mathis Servais devrait ainsi être indisponible pendant plusieurs semaines. Cette blessure lui fera donc manquer le début de championnat. La Championship reprend dans deux semaines, avec un déplacement à Bristol en guise d'entrée en matière pour Millwall. Les Londoniens avaient terminé troisième la saison dernière. En demi-finale des Playoffs d'accession à la Premier League, ils avaient été dominés par Hull City. Le retour dans l'élite anglaise sera-t-il pour cette saison ? Le staff comptera sur son renfort belge pour cela.