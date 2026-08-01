Dernier amical en Allemagne : à une semaine du Lotto Park, la RAAL reste muette

La RAAL disputait cette après-midi un galop d'entraînement contre l'Eintracht Braunschweig. Les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge.

A une semaine de la rerise du championnat contre Anderlecht, La Louvière disputait aujourd'hui son dernier match de préparation. Après deux partages contre les Grecs de Kifisia et les Turcs de Samsunspor, les Loups défiaient l'Eintracht Braunschweig, le club de deuxième division allemande où la direction a été dénicher Patrick Nkoa il y a peu.

Le défenseur central était titulaire face à ses anciennes couleurs aux côtés de Wagane Faye et Ilan Okou. Le jeune Timeo Kerckhofs a à nouveau été titularisé en attaque, aux côtés d'Elias Filet. Pas à 100%, Nolan Gillot, Alexis Beka Beka, Sami Lahssaini, Noah Makembo et Mohamed Guindo n'étaient pas du voyage en Allemagne.

La composition de la RAAL : Radelet - Faye, Nkoa, Okou - Delos, Wade, Coulibaly, Ito, Lutonda, - Kerckhofs, Filet

Troisième partage de suite

Malgré quelques bonnes séquences pour ressortir proprement, la RAAL n'a pas réussi à trouver l'ouverture. Solide défensivement, elle est néanmoins parvenue à garder le zéro derrière. Les deux équipes se quittent donc sur un match nul.

La Louvière devra tâcher de trouver un peu plus d'allant offensif pour la reprise du championnat mais peut se féliciter d'être déjà stable et plus équilibrée qu'en début de préparation.



