Officiel : Olivier Renard attire un Unioniste en Arabie saoudite

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L'Union Saint-Gilloise se prépare à sa deuxième saison sous les ordres de David Hubert. Il devrait encore y avoir du mouvement dans le sens des départs. Celui de Mamadou Barry vers l'Arabie saoudite vient d'ailleurs d'être officialisé.