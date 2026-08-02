Officiel : Olivier Renard attire un Unioniste en Arabie saoudite

Scott Crabbé, journaliste football
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Officiel : Olivier Renard attire un Unioniste en Arabie saoudite
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L'Union Saint-Gilloise se prépare à sa deuxième saison sous les ordres de David Hubert. Il devrait encore y avoir du mouvement dans le sens des départs. Celui de Mamadou Barry vers l'Arabie saoudite vient d'ailleurs d'être officialisé.

Scott Crabbé

Officiel : Mamadou Barry prêté à Al Shabab

Comme annoncé depuis plusieurs jours, Mamadou Barry rejoint bien Al Shabab en prêt. L'Union n'a pas encore officialisé l'opération, le club saoudien l'a par contre déjà annoncée sur son site internet. Olivier Renard, qui a rejoint Al Shabab cet été comme directeur sportif, renforce donc son équipe avec un défenseur de son ancien rival bruxellois. Acheté plus de 2,50 millions par l'Union en janvier 2025, Barry n'est donc pas cédé définitivement, avec l'espoir d'encore recevoir un retour sur investissement. Mais cette saison, malgré le départ de Christian Burgess, il ne semblait pas y avoir de place pour lui dans l'axe défensif unioniste : c'est son compatriote Massiré Sylla qui est appelé à en profiter.

L'Union Saint-Gilloise se prépare à sa deuxième saison sous les ordres de David Hubert. Il devrait encore y avoir du mouvement dans le sens des départs. Celui de Mamadou Barry vers l'Arabie saoudite est d'ailleurs en train de se préciser.

Malgré le calendrier chargé qui s'annonce une nouvelle fois pour l'Union, plusieurs joueurs sont autorisés à se chercher un nouveau club. C'est notamment le cas de Marc Giger et Mamadou Barry. Le premier cité avait obtenu du temps de jeu au début du mandat d'Hubert mais n'entre plus dans ses plans.

De son côté, Barry a montré de bonnes choses, mais peine à s'imposer (deux apparitions en Coupe, deux en championnat). Il pourrait rebondir...en Arabie saoudite. Sacha Tavolieri rapporte en effet que le club d'Al Shabab pousse pour le recruter. Les négociations entre le club et le joueur seraient assez avancées.

L'Union en passe d'amortir son investissement ?

Parallèlement, Al Shabab négocie également avec l'Union. Malgré le prix déboursé par les Bruxellois pour l'acquérir il y a un an et demi (2,55 millions) et les trois ans de contrat restant au défenseur sénégalais, il pourrait bien s'agir d'un départ définitif.

Du côté d'Al Shabab, Mamadou Barry pourrait former une charnière centrale avec un certain Wesley Hoedt. L'ancien Anderlechtois a quitté Watforfd pour la Saudi Pro League en août 2024. Barry partagerait également  le vestiaire avec Yannick Carrasco, toujours capitaine de l'équipe malgré les rumeurs de départ de ces derniers mois.

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