"Il m'a enfin fait confiance" : une petite revanche personnelle pour Kevin Mac Allister, d'humeur taquine

Scott Crabbé depuis le Jan Breydelstadion
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"Il m'a enfin fait confiance" : une petite revanche personnelle pour Kevin Mac Allister, d'humeur taquine
Photo: © photonews
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Hier soir, Kevin Mac Allister a soulevé un trophée en tant que capitaine pour la première fois de sa carrière. Le défenseur argentin y a largement contribué en allant lui-même égaliser dans le dernier quart d'heure.

Avec le départ de Christian Burgess, c'est en fier capitaine que Kevin Mac Allister a soulevé le premier trophée de la saison en Pro League : "Nous sommes ravis de le remporter. Ce n'est que le début de la saison, le premier match officiel. Mais c’est toujours bien de commencer la saison comme ça", explique-t-il en interview d'après-match.

Il s'agissait également de mettre les choses au point avec le Club : "La saison dernière, nous avions perdu ici et nous voulions prendre une petite revanche. Nous l’avons fait, même si ce n’était pas un match parfait. Ils ont eu des occasions, nous aussi. Et à la fin, nous avons fait une très bonne séance de tirs au but. Les gars ont été très courageux et je suis vraiment très heureux pour ça".

Mac Allister en capitaine exemplaire

Du courage, du dépassement de fonction, l'Argentin en a encore fait preuve sur le but égalisateur. C'est un véritable enchaînement d'attaquant qui a pris de vitesse la défense brugeoise : "Ce n'est pas un vilain but", sourit-il. 

"Je suis content parce que Mo (Fuseini, qui lui sert l'assist) m’a enfin fait confiance. Pour être honnête, j’ai fermé les yeux et j’ai frappé. Je me moquais de savoir exactement où frapper. Quand je l’ai vu entrer, c’était une sensation incroyable".

Mac Allister n'avait pas oublié la splendide bicyclette annulée par le VAR lors des Playoffs : "La dernière fois que j’avais marqué un beau but contre Bruges, il avait été annulé. Aujourd’hui, c’est aussi une petite revanche personnelle et je suis très heureux pour ça aussi".

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Mac Allister Kevin - Niang Ousseynou
© photonews

Défensivement parlant, Mac Allister a fait du Mac Allister, avec des interventions très décidées. L'une d'entre elle lui a tout de même valu une carte jaune : Oui, j’ai touché le joueur, mais j’ai aussi touché le ballon. Je pense que c’était du 50/50".

"Quand le ballon est là, j’essaie toujours de le prendre. Je n’ai pas encore revu les images. Peut-être qu’après les avoir vues, je dirai que le carton jaune était mérité. Mais je pense avoir touché le ballon", maintient-il.

Une bonne préparation avant Bodø/Glimt

L'essentiel est en tout cas assuré, de quoi faire le plein de confiance avant le troisième tour de Ligue des Champions contre Bodø/Glimt prévu mardi : "C’est bon pour la confiance, mais en football, tout va très vite. Peu importe si vous gagnez aujourd’hui, le plus important est le prochain match. Cette victoire apporte un peu de confiance, mais pas à l’excès".

Ce qui est certain, c'est que l'Union y croit : "Je pense que nous avons de bonnes chances. Quand nous jouons ensemble, collectivement, nous avons une bonne équipe. De nouveaux joueurs intéressants sont arrivés. Vous l’avez vu aujourd’hui avec le premier match de Darius Olaru".

"Raul était déjà là la saison dernière, il a réalisé une très bonne préparation et est prêt à se battre pour sa place. Je pense que nous avons nos chances, mais nous devrons jouer à 100 %. Nous savons aussi que le terrain là-bas sera difficile. Mais nous devons avancer étape par étape. Pensons déjà à mardi, puis nous verrons", conclut Mac Allister.

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