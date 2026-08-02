Ca bouge pour Romelu Lukaku : un club surprenant a entamé les discussions

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Ca bouge pour Romelu Lukaku : un club surprenant a entamé les discussions
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Romelu Lukaku a encore un an de contrat à Naples, mais ne devrait pas rester. L'une des options pour son futur se trouverait en MLS : Atlanta United aurait entamé des discussions préliminaires avec le joueur, qui n'a jamais caché son intérêt pour le championnat nord-américain.

Après une Coupe du Monde 2026 très particulière, lors de laquelle il a endossé un peu malgré lui mais avec succès un rôle de joker de luxe, Romelu Lukaku est rentré à Naples... où il ne devrait pas faire de vieux os. L'attaquant des Diables Rouges a encore un an de contrat au pied du Vésuve, mais sa relation avec la direction des Partenopei s'est considérablement rafraîchie ces derniers mois, dans le contexte d'une blessure qui l'a empêché d'aider son équipe la saison passée et qu'il a préféré traiter seul en Belgique plutôt qu'en Italie.

Pire : cet été, Lukaku a vu débarquer un solide concurrent en la personne de Rasmus Hojlund, qui arrive plus que probablement pour être titulaire. L'agent du Belge, Federico Pastorello, avait été très clair : être la doublure de Hojlund n'est pas une perspective qui plaît à son client. Bref : un départ semble l'option la plus plausible pour Romelu cet été.

Atlanta United pousse pour s'offrir Romelu Lukaku

Mais après une saison à 62 minutes, difficile d'espérer encore une fois rebondir au top européen, après des saisons réussies à Naples, l'Inter Milan ou encore Chelsea. L'Arabie Saoudite a déjà été à plusieurs reprises évoquées, mais Romelu Lukaku n'a jamais paru en faire une priorité. Une autre option paraît plus séduisante : la MLS.

Grand fan des États-Unis et de leur culture, Lukaku a encore une fois évoqué une éventuelle signature en MLS lors de la Coupe du Monde, n'écartant pas à l'avenir d'y évoluer, même s'il est resté très évasif. Ce n'est certainement pas tombé dans l'oreille d'un sourd, car le premier club concret cet été pour l'attaquant napolitain vient des USA. 

Selon les informations de Sacha Tavolieri, Atlanta United aurait en effet entamé des discussions avec l'entourage de Romelu Lukaku afin d'étudier la faisabilité d'un accord. L'intérêt serait "fort" de la part du club de MLS, qui vit une saison très compliquée jusqu'à présent et est bon dernier de Conférence Est, ce qui ne facilitera probablement pas les choses. Le Napoli a de son côté fixé le prix de vente de Lukaku : entre 10 et 12 millions d'euros. 

La MLS a récemment frappé très fort en s'offrant les services d'un autre attaquant de classe mondiale : Robert Lewandowski, arrivé au Chicago Fire (aux dépens d'Hugo Cuypers parti au Mexique). Atlanta, cependant, ne dispose pas de réelles stars ni de noms véritablement connus, à l'exception de l'ex-Rouche Steven Alzate ou encore de l'international russe Alexey Miranchuk. 

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