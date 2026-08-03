Visite médicale prévue demain : l'Antwerp va signer un ancien de la Gantoise

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Le départ d'Ibrahim Salah pour le Stade Rennais en toute fin de mercato hivernal 2023 pour 6,5 millions d'euros avait pris tout le monde de court. L'ailier belgo-marocain a eu du mal à confirmer en Bretagne, et devrait bien revenir en Belgique.