Vincent Kompany annonce le départ de trois joueurs : "C'est une bonne chose d'être clair"

Alors que la préparation du Bayern Munich suit son cours et que la Bundesliga reprendra à la fin du mois, Vincent Kompany a communiqué clairement sur le départ de trois joueurs. João Palhinha, Sacha Boey et Bryan Zaragoza quitteront la Bavière.

Depuis le début de sa carrière, Vincent Kompany a toujours été apprécié pour sa communication claire et cohérente, notamment vis-à-vis du rôle qu'il prévoit pour ses joueurs lors de la saison à venir.

De nombreux joueurs ont déjà témoigné de cette attitude de l'ancien entraîneur d'Anderlecht, qui ne fait jamais de fausses promesses à des éléments n'ayant plus d'avenir au sein du noyau.

Le Belge n'a pas changé depuis sa signature au Bayern Munich, et a donc annoncé clairement que trois joueurs pouvaient quitter la Bavière cet été. Ces joueurs, a dévoilé Vincent Kompany, sont João Palhinha, Sacha Boey et Bryan Zaragoza.

Kompany ne ferme pas la porte à l'avenir

"Je trouve que c'est une chose positive que le club soit clair avec les joueurs. En tant qu'ancien joueur moi-même, c'est ce que je souhaiterais. Le club a été très clair et nous sommes donc sur la même longueur d'onde. Le plus important est de les traiter avec respect", explique Kompany en conférence de presse.



Ces trois éléments, dont l'un, Sacha Boey, pourrait toujours en théorie défendre les couleurs de la Belgique, ne seront toutefois pas mis de côté sans ménagement. "Nous continuerons à travailler avec eux. Tant que le mercato n'est pas fermé, la position est claire, puis nous verrons ce qui se passe", conclut Vincent Kompany.