OFFICIEL : Mohamed Salah s’est trouvé un nouveau défi

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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OFFICIEL : Mohamed Salah s’est trouvé un nouveau défi
Photo: © photonews
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C’est désormais totalement officiel : Mohamed Salah est un joueur de Trabzonspor. L’international égyptien a paraphé un contrat de deux saisons, a annoncé la formation turque ce jeudi.

Trabzonspor n'a pas cessé de partager des photos et vidéos de lui lors de son arrivée en Turquie. Le joueur a reçu un accueil impressionnant des supporters, lui souhaitant la bienvenue.

Son aventure à Liverpool étant terminée cet été, Mohamed Salah était à la recherche d'un nouveau défi. Il avait été cité notamment du côté de Beşiktaş, où il aurait pu évoluer avec le Diable Rouge, Leandro Trossard. Mais finalement, il n'en sera rien puisqu'il rejoint bel et bien Trabzonspor.

"Un accord de deux ans a été conclu avec le footballeur professionnel Mohamed Salah", a simplement communiqué Trabzonspor ce jeudi après-midi. Le club a également partagé des photos de Mohamed Salah en train de signer son contrat.

Un énorme coup de Trabzonspor mais... qui a un coût

Pour Trabzonspor, c'est évidemment un énorme coup. La star égyptienne arrive avec un statut de véritable star mondiale. Il tentera désormais d'apporter son expérience au club turc.

Selon The Sun, le joueur de 34 ans percevra un salaire de 17 millions d'euros par an. En plus de cela peuvent s'ajouter d'éventuels bonus. Avec diverses primes, il pourrait ainsi toucher plus de 423 000 euros par semaine. Un salaire impressionnant, mais loin d'être surprenant quand on sait la star qu'il est dans le monde du football.

À 34 ans, il n'est clairement plus au même niveau qu'il y a quelques années, mais son statut reste intact. C'est un ailier percutant et capable de faire la différence à n'importe quel moment. Parviendra-t-il à s'imposer et à satisfaire les exigences des dirigeants de Trabzonspor ? Seul l'avenir nous le dira.

Le premier match officiel de Trabzonspor aura lieu le samedi 15 août prochain. Le club se déplacera pour affronter Kasımpaşa. La première rencontre à domicile aura lieu cinq jours plus tard en barrage de l'Europa League.

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